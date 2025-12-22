Las mujeres en México no facturan porque tienen que cuidar

Esta es la versión web de Americanas, la newsletter de EL PAÍS América en el que aborda noticias e ideas con perspectiva de género. Si quiere suscribirse, puede hacerlo en este enlace.

Todo va en contra de las mujeres cuando se trata de trabajo. Ese es más o menos el resumen de decenas de estudios de organismos multilaterales, centros de estudios económicos e incluso algún gobierno a nivel global. El caso mexicano no es la excepción. La participación de las mujeres en el mercado laboral en México está estancada desde hace años. Las cifras oficiales desde 2019 muestran una brecha de alrededor del 30% entre hombres y mujeres. La última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada en noviembre, no es muy distinta de la de hace seis años: 75% de los hombres trabajan, mientras el 45% de las mujeres lo hacen.

El diagnóstico también ha estado frente a nuestras narices durante bastante tiempo: la brecha no cambia porque las mujeres están enfocadas en encargarse de los cuidados de otros. La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados de 2022 señala, por ejemplo, que en los hogares de México el 75% de las mujeres están encargadas de los cuidados de miembros de sus familias, respecto a un 24% de los hombres. Cuidar de los demás es un trabajo. Los expertos lo llaman trabajo no remunerado y casi todos podemos pensar en una mujer que cuida y que no recibe un pago por ello. El Inegi también estima que en México ese trabajo sin paga equivale al 26% del producto interno bruto (PIB). Eso significa que el trabajo de esas mujeres permite que otros puedan ir a trabajar.

Hace tiempo que las mujeres participan abiertamente en el mercado laboral y podríamos decir que, históricamente, ese ha sido un avance que se ha conseguido en poco tiempo. Sin embargo, los roles de género impuestos desde hace siglos hacen que una buena parte de ellas se dedique a actividades en el sector de los servicios, en muchas ocasiones también relacionadas con los cuidados y con un supuesto menor esfuerzo físico. “Los cuidados siguen siendo atribuidos a las mujeres, se considera natural que ellas lo hagan. Eso implica también que hay pobreza de tiempo, porque hay muchas labores que realizan de manera no remunerada, cuidando a las infancias, a los discapacitados y a las personas mayores, y esas tareas recaen mayormente en las mujeres, incluso también en las niñas”, explica María Elena Esparza, de la organización Ola Violeta.

ONU Hábitat señala que en el mercado de trabajo en México falta “una prohibición a potenciales empleadores del cuestionamiento sobre la situación familiar de la mujer durante el proceso de contratación”. La penalización hacia ellas, una vez que logran acceder a una oportunidad de trabajo, tampoco es esperanzadora. La brecha persiste también en las compensaciones: de cada 100 pesos que un hombre gana, una mujer obtiene 83 pesos, por el mismo trabajo. Además, las mujeres invierten más horas en traslados al año, dado que compaginan sus empleos con el cuidado de sus familias. Desalentadas y carentes de tiempo, muchas de ellas abandonan el sector formal y optan por actividades informales, que les ayudan a subsistir, pero que de ninguna manera aportan significativamente a la economía. “Cuando vemos la pobreza de tiempo, el estrés, el agotamiento, pensamos cómo van a competir las mujeres en igualdad de condiciones con sus pares masculinos”, añade Esparza.

México lleva varios años con un crecimiento estancado. Al cierre de 2025, el PIB no llegará ni al 1% y el país está en un punto en el que cualquier contribución para su impulso económico es bienvenida. En los despachos gubernamentales se habla mucho de inversiones y los factores externos, pero poco de soluciones internas vinculadas con las características de su población. La Administración de Sheinbaum ha anunciado la creación del Sistema Nacional de Cuidados, sin embargo, no hay señales de que el Gobierno mexicano pretenda echar las enormes fuerzas logísticas ni económicas que este esfuerzo requiere. “Para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum debe ser una prioridad la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados que permita que las mujeres puedan entrar y permanecer en el mercado laboral remunerado”, señala la organización de estudios económicos México, ¿cómo vamos?

Las encuestas nacionales de empleo también arrojan constantemente un dato revelador: hay mujeres con interés y disponibilidad para trabajar, pero que van contra corriente para conseguirlo en contextos que no les permiten desarrollarse en algún ámbito de la economía. Las mujeres están allí, solo necesitan que el resto de la sociedad les ayude a cuidar para que ellas también pongan su parte en la economía mexicana y sean justamente remuneradas. Es alentador que el más alto trabajo en México, el de la Presidencia, lo encabece una mujer. “Es muy importante a nivel simbólico tener una presidenta. Dicta ejemplaridad y horizonte de lo posible”, apunta Esparza de Ola Violeta. Pero los lemas y los discursos no se sostienen cuando las oportunidades no llegan al resto de las mujeres y su situación continúa siendo la misma por décadas.

