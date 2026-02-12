Vivienda para el Bienestar 2026: requisitos y cómo hacer el prerregistro al programa

El apoyo federal para adquirir casa digna está dirigido a familias vulnerables con menores ingresos y prioriza a grupos históricamente rezagados

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó esta semana una plataforma digital para que las personas interesadas en acceder a apoyos de vivienda social realicen el prerregistro al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) correspondiente a 2026. El trámite se hace en línea, es gratuito y no sustituye al registro formal, pero funciona como primer filtro para que el Gobierno identifique la demanda y las zonas donde se concentrarán los apoyos habitacionales.

Vivienda para el Bienestar es uno de los programas sociales emblemáticos del Gobierno federal. Está orientado a facilitar el acceso a una vivienda adecuada a familias con ingresos bajos, en situación de vulnerabilidad y, en particular, a quienes han quedado fuera de los esquemas tradicionales de crédito hipotecario. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que se contemplan 1,8 millones de casas que beneficiarán a ocho millones de familias mexicanas. Se prioriza a quienes históricamente han tenido más obstáculos para acceder a una casa: jefas de familia, personas mayores, población indígena, personas con discapacidad y familias sin seguridad social.

El programa contempla distintas vías: personas derechohabientes de Infonavit o Fovissste pueden acceder a ciertos esquemas si cumplen con los requisitos de cada institución; quienes no cotizan en esos organismos pueden hacerlo a través de Conavi, siempre que cumplan los criterios socioeconómicos y de vulnerabilidad establecidos en las reglas de operación.

Quiénes pueden aspirar a los apoyos

El prerregistro está dirigido a familias que podrían ser elegibles para los apoyos de Vivienda para el Bienestar, aunque llenar el formulario no garantiza recibir una casa ni un subsidio. Según los lineamientos generales difundidos por Conavi, el enfoque está en los siguientes grupos:

Personas mayores de edad que no cuentan con vivienda propia

Hogares con ingresos familiares bajos (hasta dos salarios mínimos mensuales)

Familias que no tienen un crédito vigente con Infonavit, Fovissste u otra institución

Quienes no han recibido antes un subsidio federal de vivienda

Población considerada prioritaria: mujeres jefas de hogar, población indígena o afromexicana, personas adultas mayores y personas con discapacidad

En el caso de quienes no son derechohabientes de instituciones de vivienda, la vía de acceso es directamente la Conavi. En estas circunstancias, la dependencia exige acreditar la situación socioeconómica (ingresos bajos, condición de vulnerabilidad) y presentar la documentación básica, como identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio, en las etapas formales de registro.

Qué es el prerregistro y cómo realizarlo

Es un mecanismo preliminar recién abierto por Conavi: permite que las personas manifiesten su interés en el programa y que la autoridad recabe información básica para planear las zonas de intervención y la asignación posterior de recursos. Esta fase no sustituye la convocatoria ni el registro oficial que se publicarán más adelante. Solo quienes cumplan los requisitos de las reglas de operación y resulten seleccionados en las etapas posteriores podrán acceder efectivamente a un apoyo habitacional.

El prerregistro es gratuito y no se deben hacer pagos a gestores ni a intermediarios. Todos los trámites deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno federal. Se realiza exclusivamente en línea, en la plataforma habilitada por Conavi . El proceso consiste en completar un formulario digital con datos personales y de contacto: CURP, nombre completo, fecha de nacimiento, datos de identificación básica, correo electrónico, número de teléfono de contacto, domicilio y algunos datos sobre la situación de vivienda actual.

Qué sigue después de realizar el trámite

A partir de este prerregistro, la Conavi tiene previsto publicar convocatorias específicas con los detalles sobre las modalidades de apoyo disponibles, las entidades o municipios que participarán en cada etapa y la documentación que habrá que presentar para formalizar la solicitud.

En esas convocatorias se precisarán los requisitos finales —por ejemplo, comprobantes de ingresos, documentación del predio, estudios socioeconómicos o visitas domiciliarias— y se definirá el proceso de selección de beneficiarios. Hasta ahora, la dependencia ha reiterado que completar este formulario no implica la asignación automática de una vivienda y que cualquier promesa de entrega inmediata a cambio de dinero es un intento de fraude.