Puntos Infonavit en 2026: así funciona el nuevo modelo T100 para comprar casa

La reducción de requisitos y un modelo más simple amplían el acceso al financiamiento de vivienda en México

El modelo T100 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es uno de los ejes del Plan Estratégico y Financiero 2026 de la institución.

Este nuevo esquema reduce el umbral de puntos requeridos de 1.080 a solo 100, y elimina barreras para millones de trabajadores con ingresos de uno a dos salarios mínimos.

Ahora el Buró de Crédito solo revisa que el solicitante no tenga otro crédito activo, sin castigar el monto, lo que facilita el acceso a vivienda formal en México. La reforma es parte de la apuesta del gobierno mexicano por garantizar vivienda digna y asequible a la ciudadanía.

Requisitos y cómo se calculan los 100 puntos

El nuevo puntaje se genera automáticamente en el portal " Mi Cuenta Infonavit “. Los cinco requisitos clave son los siguientes:

Contar con 100 puntos en el nuevo sistema de evaluación

Ser trabajador formal con aportaciones vigentes al instituto

No tener otro crédito hipotecario activo con Infonavit

Acreditar un periodo mínimo de cotización, más corto que el exigido en el esquema anterior

Que la vivienda cumpla con los lineamientos del Programa de Vivienda para el Bienestar

El proceso toma solo unos minutos: se debe ingresar con CURP y Número de seguridad Social (NSS) y autorizar la consulta crediticia. Con esto se generará una oferta inmediata de hasta 1,1 millones de pesos para viviendas con un costo desde 600.000 pesos.

Cambios en el modelo T100

Disminución de requisitos: se pasa de 10 condiciones a solo cinco criterios básicos para obtener el crédito

Buró de Crédito: un historial negativo deja de impedir el trámite, excepto si la persona ya cuenta con otro crédito hipotecario vigente.

Aportaciones patronales: los atrasos de la empresa en sus pagos ya no perjudican el puntaje del trabajador

Monto total del financiamiento: se entrega la totalidad del crédito, sin reducciones ligadas al puntaje alcanzado

Trámite más rápido: la intención es que el proceso se concluya en cuestión de meses y no de años, como sucedía antes

Estrategias para elevar el puntaje de Infonavit

Para superar los 100 puntos base y escalar, es recomendable mantener la cotización ininterrumpida (cada bimestre suma entre 15 y 20 puntos) y verificar datos patronales vía aplicación del Infonavit. Se puede elevar el puntaje a través de un crédito Cofinavit, un crédito conyugal, el programa Unamos Créditos (que une el préstamo con un socio o un familiar), o sacar un crédito Fovissste-Infonavit.

Cofinavit: une el crédito del instituto (hasta 1,1 millones) con banco a tasa 10,45%, llegando a 4,8 millones para casas de mayor valor

Crédito Conyugal: Suma dos perfiles T100 para parejas; eleva la capacidad a 2,2 millones

Unamos Créditos: une el crédito con un familiar o socio; requiere solo precalificación mutua y completar el curso “Saber Más Para Decidir Mejor”

Fovissste-Infonavit: para cotizantes duales, combina subcuentas y créditos

Estas herramientas facilitan viviendas en zonas urbanas como Ciudad de México y benefician a 12 millones de derechohabientes.

En qué consiste el Plan Estratégico y Financiero 2026

El Plan Estratégico y Financiero 2026 es la hoja de ruta del Infonavit para este año: define su estrategia, las metas de créditos y construcción de vivienda, el presupuesto y las proyecciones financieras a cinco años para garantizar vivienda adecuada a los trabajadores. El documento está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y la política de vivienda del gobierno federal.

Es un esquema de proyección macroeconómica y financiera a cinco años que utiliza supuestos tendenciales base: crecimiento, inflación, tasas, empleo y crédito. Con estos elementos, estima la operación, riesgos y resultados del Instituto, y sirve como escenario de referencia para la planeación del Infonavit.

