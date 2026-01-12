UMA 2026: valor actualizado, cuándo entra en vigor y qué trámites y servicios aumentan de precio

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha presentado el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un índice que se actualiza cada año y funciona como referencia en pesos mexicanos para determinar el costo de infracciones, impuestos y deducciones, créditos y otros trámites gubernamentales. La UMA establecida para 2026 es de 117,31 pesos diarios; 3,566.22 pesos al mes y 42,794.64 pesos anuales. El nuevo valor entrará en vigor a partir del 1 de febrero, cuando todas las obligaciones y trámites vinculados a esta medida aumentarán su costo.

Valor de la UMA para 2026

Año Valor Diario (en pesos) Valor Mensual (en pesos) Valor Anual (en pesos) 2026 117,31 3.556,22 42.794,64 2025 113,14 3.439,46 41.273,52

La UMA se creó en enero de 2016 con el fin de desvincular el salario mínimo como medida de referencia de cobros como multas, trámites gubernamentales, impuestos y créditos otorgados por el Estado, de modo que el aumento en la remuneración de los trabajadores no afecte al costo de otros servicios.

De acuerdo con el Inegi, la Unidad de Medida y Actualización se actualiza anualmente basada en el aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del periodo anterior. Para este año, la variación anual del INPC calculada en diciembre de 2025 fue de 3,69%, de ahí que la UMA aumente de 113,14 pesos en 2025 a 117,31 pesos en 2026.

¿Qué pagos aumentan?

Las infracciones de tránsito y los permisos relacionados con automóviles como la verificación vehicular, el pago de tenencia y el reemplacamiento dependen de la UMA. También los permisos de construcción, las actas de funcionamiento de negocios y los documentos que se obtienen en el registro civil (como actas de nacimiento o de matrimonio) se elevan año a año junto según este índice.

Otros trámites, como la emisión del pasaporte, el pago de impuestos como el ISR y el cálculo de su límite y exenciones también dependen de la UMA para fijar sus tarifas vigentes cada año. Además, las cuotas del Seguro Social y algunos créditos hipotecarios otorgados por instituciones del Estado como Fovissste e Infonavit que se tramitaron originalmente en la Unidad de Medida y Actualización y cuya deuda no ha sido migrada a pesos también podrían experimentar aumentos.