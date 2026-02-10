El auge de Vox desconcierta al PP, que teme un largo bloqueo

Dvd 1305 (09-02-26). Miguel Tellado y Alberto Núnez Feijóo en la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular para analizar los resultados de las elecciones aragonesas. Alvaro Garcia

En las conversaciones y corrillos de dirigentes del PP que acudieron este lunes a la reunión de la Junta Directiva Nacional se palpaba el desconcierto. Nadie acertaba a encontrar una explicación sobre por qué Vox sigue subiendo cada vez que se abren las urnas, con independencia de la estrategia que el PP despliegue para tratar de frenarlos. El PP de Aragón llevó cabo una campaña muy diferente a la de María Guardiola en Extremadura, que fue más de perfil bajo y de enfoque regionalista. Jorge Azcón se fajó en la arena, en cambio, con muchos más debates y entrevistas, en una campaña en clave nacional que al final tuvo que reorientar hacia la radicalización para intentar atraer a los indecisos con la extrema derecha. Pero tampoco le ha funcionado, y los ultras se han disparado y han duplicado sus escaños hasta casi al 18% de los votos, mientras el PP ha perdido dos diputados, aunque se mantiene en el 34%. El 43% de Guardiola se ve ahora con otros ojos en el PP. “Nadie da con la tecla para frenar a Vox”, lamentaban ayer distintos cuadros populares, resignados a que los ultras sigan creciendo, ahora en la siguiente etapa de Castilla y León, mientras mantienen el bloqueo en Extremadura y está por ver si también en Aragón.

Pese al paseíllo triunfal de aplausos que Génova preparó en el vestíbulo de la sede ayer al candidato del PP, Jorge Azcón, en el PP de Aragón no podían ocultar su decepción por un resultado que no esperaban. En ninguna de sus quinielas entraba que el PP perdería dos diputados. “Se ha producido un voto de castigo al sanchismo que ha capitalizado Vox y está claro que a nosotros no nos ha funcionado”, reflexionaba una fuente del entorno del presidente de Aragón. El equipo del candidato admitía con impotencia que, aunque al principio plantearon la campaña en clave más autonómica, hablando de gestión, al final se vieron obligados a reenfocarla hacia el debate nacional porque no estaba funcionando y Vox se disparaba en sus trackings (sondeos) internos. El PP de Aragón cree que la incorporación del agitador ultra Vito Quiles al final de la campaña, que ha provocado un intenso debate interno en el PP, no tuvo tanto efecto, pero otros barones sí lo señalan como un error claro que cometió Azcón.

“Hay que reflexionar sobre la estrategia contra Vox, copiarlos no es la solución”, advierte un presidente autonómico del PP, que cree que Azcón se equivocó al hacer “una campaña nacional, en la que ha estado desaparecido y ha copiado Vox, y eso no funciona con los resultados en la mano”. Algunas baronías también cuestionan los “bandazos” de la estrategia aragonesa. El PP pasó la última semana de lanzarse al ataque contra Vox a copiarlos en el mitin de cierre con Vito Quiles y Los Meconios. “Azcón bajó por querer imitar a Vox, y el ruido nacional lo aplastó”, apostilla otro barón popular.

Del desconcierto el PP pasa al temor sobre hasta dónde va a llegar la ola ultra en la siguiente costa, la de las elecciones en Castilla y León del próximo 15 de febrero. El presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, cree que su caso es diferente, porque sus elecciones no son anticipadas sino que se celebran porque tocan (las últimas fueron en febrero de 2022) y porque lleva muchos más años de gestión que Azcón o Guardiola, que apenas llevaban dos años y medio gobernando. Pero es consciente de los riesgos e intentará hacer una campaña distinta, de “menos ruido y más nueces”, apuntan en su entorno, es decir, que tratará de centrarse en la gestión y en Castilla y León. El problema es que Vox tiene en esta comunidad su suelo más alto, y ya estaba en casi el 18% en las elecciones de hace cuatro años, así que la pregunta es cuál puede ser su techo. “Miedo me da. Se va a reproducir lo mismo o peor incluso que en Aragón. Yo firmo con el mismo resultado del PP que las anteriores”, apunta un dirigente del PP castellano y leonés. En 2022, el PP alcanzó 31 diputados y el 31,40% de los votos, y los ultras consiguieron 13 procuradores.

El problema para el PP no es tanto que Vox crezca, porque como Génova subraya el bloque de la derecha está ensanchándose por una derechización del electorado que impide a la izquierda tener expectativas de Gobierno, sino que los ultras hacen valer su llave para torpedear al PP. Los populares temen que Vox alargue indefinidamente el bloqueo a sus gobiernos autonómicos, como mínimo hasta que pasen las elecciones de Castilla y León, pero hay barones que van más lejos, y creen que los de Abascal van a marearles pero no quieren pactar con el PP. “Esto no va de acuerdos, va de bloqueo”, advierten en el entorno de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que lleva mes y medio esperando para negociar. “No quieren pacto ni a corto ni a largo”, lamentan en el círculo de la extremeña.

En ese contexto se enmarcan los mensajes que Alberto Núñez Feijóo lanzó a Vox este lunes pidiéndole que no bloquee al PP. “Vox no puede convertirse en un muro. Porque yo no soy Sánchez”, exhortó a los de Abascal, en una apelación directa muy inusual en el líder del PP. “No se puede frustrar a la gente, eso no. Aquí se convence, no se impone. Se respeta al más votado. Muros, no”, instó Feijóo a la extrema derecha, a la que llamó a entenderse con el PP con “responsabilidad”.

El PP quiere forzar a Vox a entrar ahora en sus Gobiernos con consejerías fuertes, de gestión y no simbólicas como las que asumieron en su primera etapa con el PP, para tratar de que se desgasten asumiendo contradicciones. El presidente aragonés planea ofrecerles Sanidad o Asuntos Sociales. “Hay que saber cuándo toca arremangarse y ponerse el mono de currar”, les instó Azcón este lunes desde Génova.

Pero otra cosa es que Vox quiera ese regalo envenenado. De momento, el portavoz de Abascal, José Antonio Fúster, dijo este lunes que sí, que quieren entrar en el Gobierno de Aragón con responsabilidades y no “solo por figurar”, pero en el PP no se fían y creen que es una estrategia para justificarse pero sin voluntad real de acuerdo. Y que en ningún caso será pronto. “Hasta Castilla y León, nada”, se resignan en el PP.

Los populares son conscientes de que tienen por delante un análisis más profundo sobre por qué Vox es el principal beneficiado del carrusel electoral que idearon para este primer semestre del año. Feijóo prometió ante la Junta Directiva Nacional que hará “una reflexión desde la victoria”. “Hay que reflexionar bien con calma por qué crece tanto Vox y por qué nos impide crecer”, opinaba un líder autonómico a las puertas de Génova, mientras otros llamaban a fijarse en las corrientes de fondo más allá de las campañas electorales. “Estamos aguantando, es muy difícil crecer con Vox en el 18%. Las campañas cada vez mueven menos el voto, la clave es que tenemos que aspirar a capitalizar el voto del cambio”.