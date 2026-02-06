Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
ELECCIONES ARAGÓN
Opinión

De cómo el grupo fetiche de Vox terminó de telonero del líder del PP

Feijóo, que en su primer discurso al frente del partido prometió acabar con “la política frívola e infantil”, recurre a ‘Los Meconios’ para el cierre de campaña en Aragón

02:15
La actuación de 'Los Meconios' en el acto del PP
Los integrantes de Los Meconios" durante el acto de fin de campaña electoral del PP este viernes en Zaragoza. Foto: JAVIER BELVER (EFE)
Natalia Junquera
Natalia Junquera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

“Yo no vengo a insultar al presidente, vengo a ganarle”, proclamó, solemne, Alberto Núñez Feijóo, en su primer discurso como presidente del PP, allá por abril de 2022. “Moderación no es tibieza; diálogo no es sometimiento. No he venido a hacer ni la política impostada ni la política frívola e infantil que ahora padecemos. Creo en la política madura, la única política”, añadió. Este viernes, salió al escenario del acto final de campaña electoral en Aragón después de la actuación del grupo fetiche de Vox. Los Meconios, que en la fiesta anual del partido de extrema derecha en 2022 cantaron “Vamos a volver al 36″- en alusión al inicio de la Guerra Civil- han terminado de teloneros del político que prometía moderación y madurez.

El repertorio, esta vez, incluía canciones contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz -a la que sacaban planchando y diciéndole a Pedro Sánchez: “Qué bueno estás, contigo me quiero acostar, quiero ser tu mujer, tu fiel tucán”-; contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, retratado como Mister Bean; y contra Gabriel Rufián, portavoz de ERC —“va todo chulito con su chándal de Adidas, aunque al Congreso va a soltar sus movidas”—, al que un vídeo hecho con inteligencia artificial mostraba besando al agitador ultra Vito Quiles.

Después de esos sofisticados estribillos, llegaron las promesas electorales sobre vivienda, sanidad, educación o agricultura, y en la misma pantalla que había mostrado a Zapatero como Mr. Bean apareció, sin tiempo para coger aire, el típico vídeo de campaña en el que el partido vendía la gestión del gobierno aragonés de Jorge Azcón. “El voto que de verdad le jode a Sánchez”, lanzó como reclamo el candidato, “es el voto al PP”.

Habrá que ver cómo se toman en Vox la promiscuidad de su grupo musical y de su agitador de cabecera, Vito Quiles, quienes este viernes prefirieron el escenario de Feijóo. Lo que está claro es que la alianza de los populares con la extrema derecha ya es algo más que un matrimonio de conveniencia: una fusión de mensajes y de formas que empieza a cumplir aniversarios. Es cierto que, de vez en cuando, se atacan en público —Santiago Abascal llamó “estafadores” a los populares; Azcón a Abascal, “populista”—; y que Feijóo preferiría la soltería relajada de las viejas mayorías absolutas, pero el PP y Vox riñen ya como esas parejas veteranas y cascarrabias que, el fondo, no saben vivir sin el otro.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_