Muere Willie Colón, pionero y leyenda de la salsa, a los 75 años

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de temas icónicos de la salsa como Idilio y Oh Qué Será, y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, ha fallecido este sábado a los 75 años, en un hospital de Nueva York, su ciudad natal.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, ha dicho en un comunicado su familia.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, añade el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de El gran varón, nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York.

El artista, también poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años, cuando grabó en 1967 el álbum El Malo junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fani. Colón grabó junto a Lavoe éxitos como Calle Luna, Calle Sol, CheChe Colé y El día de mi suerte, convirtiéndose en una figura clave de la salsa de los años setenta.

Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa con más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.