Ana Alonso y Oriol Cardona consiguen la medalla de bronce para España en los relevos mixtos

Con suspense, tras esperar unos minutos para la confirmación oficial después de una sanción durante la prueba, Ana Alonso y Oriol Cardona han conseguido este sábado una nueva medalla de bronce para el casillero español en los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina en la disciplina de esquí de montaña. Después del bronce conseguido por la granadina el pasado jueves y del oro logrado por el catalán, 54 años después del último metal del primer cajón conseguido por un deportista español, la pareja de skimo se sube al tercer escalón del podio. Con un tiempo de 27m23s9, Alonso y Cardona logran el bronce después de una excepcional actuación de la pareja francesa compuesta por Emily Harrop y Thibaut Anselmet, que han obtenido el oro con un tiempo de 26m57s44. La plata se queda para la pareja suiza compuesta por Fatton y Kistler.

