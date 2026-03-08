Elecciones legislativas Colombia 2026, en vivo | Colombia elige su nuevo Congreso y define candidatos presidenciales de todos los sectores
El Ministerio de Defensa denuncia el paso ilegal de 2.400 personas desde Venezuela para votar en las elecciones | El presidente y varios candidatos acuden temprano a las urnas | El presidente Gustavo Petro y el registrador instalan las elecciones
Momentos clave
- El presidente Gustavo Petro habla previo al inicio de las elecciones: “Con la compra de votos, las mafias se apoderan de las instituciones”
- La Registraduría denuncia la destrucción de urnas y cubículos electorales en Calamar (Bolívar)
- Asciende a 3.492 millones el dinero incautado que estaría destinado a la compra de votos
Colombia elige este domingo un nuevo Congreso y define los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayo. Más de 3.200 aspirantes compiten para entrar en el Senado y la Cámara de Representantes en el periodo de 2026-2030. Para el Senado serán elegidos 102 escaños por voto popular, mientras que para la Cámara serán votados 183 representantes. Además del Congreso, los colombianos están llamados a votar en tres consultas que definirán el mapa electoral para las presidenciales. La izquierda, el centro y la centroderecha se medirán este domingo para definir a los candidatos que se enfrentarán a los que entrarán directamente en primera vuelta con el petrista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Según los más recientes sondeos, las más opcionadas a vencer en las consultas son la uribista Paloma Valencia y la centrista Claudia López. El escenario es más difuso en la izquierda, en cuya consulta compiten el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
El Ministerio de Defensa denuncia el paso ilegal de 2.400 personas desde Venezuela para votar en las elecciones
El Ministerio de Defensa ha detectado una movilización masiva de personas desde Venezuela. “Más de 2400 personas estarían pasando desde el vecino país hacia Colombia en un planchón, para luego ser movilizadas en buses hacia puestos de votación”, ha asegurado el ministro, el general en retiro Pedro Sánchez.
Un video aéreo divulgado por el Ministerio muestra el momento en que cientos de personas pasan un río, pese al cierre de las fronteras, que empezó a regir desde el sábado a las 6:00 p.m. “Las autoridades en la zona ya están en el punto para tomar las medidas legales correspondientes en contra de los involucrados”, ha añadido Sánchez.
El expresidente Álvaro Uribe en su puesto de votación, en Rionegro, Antioquia / Miguel Angel Lopez / AP
El expresidente Álvaro Uribe vota acompañado por la senadora Paloma Valencia
El expresidente Álvaro Uribe ha votado en Rionegro, Antioquia, por el Congreso y a las consultas interpartidistas. A ese punto llegó a acompañarlo la senadora y precandidata Paloma Valencia, acompañada por su familia, después de haber asistido a misa, más temprano en la mañana. Valencia es la candidata de su partido, el Centro Democrático, dentro de la Gran Consulta por Colombia, que se define este domingo. El expresidente aseguró frente a las Cámaras que su voto había sido por ella, y dijo estar muy agradecido por contar con su compañía. De Rionegro, la senadora se dirigirá a Bogotá para ejercer su derecho al voto.
"Esta candidatura no es mía, es de un partido, es del Centro Democrático", dijo Valencia ante los medios de comunicación, y adelantó que de resultar ganadora de la consulta, lo primero que haría mañana en la mañana sería reunirse con los otros candidatos de la consulta para consolidar un gran equipo. También dijo cuál sería la primera medida que adoptaría de resultar elegida presidenta de Colombia. "Mi primera decisión es militarizar la vía Cali-Popayán-Pasto, porque el suroccidente sí importa, y no vamos a dejar que sigan siendo víctimas de toda esta violencia".
El Gobierno apunta hacia el registrador de Córdoba en una denuncia por posibles delitos electorales
Minutos después de la apertura de las urnas, el ministro de Interior Armando Benedetti ha anunciado que presentará una denuncia contra un funcionario de la Registraduría. “El registrador de Córdoba aparece en una grabación en la que se estaría pidiendo 100 millones de pesos por mil votos. Más tarde, estas grabaciones serán puestas en conocimiento de la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido”, ha dicho el político, sin dar el nombre del funcionario concreto al que se referiría ni del candidato o candidatos que podrían tener información.
Sus palabras reflejan una denuncia que anunció poco después de la medianoche su jefe, el presidente Gustavo Petro, quien dijo que entregará información a la Fiscalía General.
El candidato Sergio Fajardo vota por el Congreso y se abstiene de pedir el tarjetón de las consultas
El candidato presidencial de centro Sergio Fajardo ha votado en Medellín, en el puesto INEM José Félix Restrepo, tan solo cinco minutos después de que en Colombia abrieran las urnas. El candidato mostró el tarjetón con el que votaría al Congreso, “con la convicción de que podemos sacar a los corruptos”, según declaró después. Sin embargo, no pidió el tarjetón de las tres consultas interpartidistas que también se votan este domingo, y en las que se definirá quiénes serán sus contrincantes en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
De acuerdo con su agenda, tras ejercer su derecho al voto, Fajardo acompañará a votar a Federico Restrepo, candidato al Senado por su partido, Dignidad y Compromiso. Luego, a mediodía, viajará a Bogotá para acompañar a votar a su pareja, la excanciller María Ángela Holguín.
Paloma Valencia y su familia rezan durante una misa en la catedral de Rionegro (Antioquia), en la mañana de este domingo. / Prensa Paloma Valencia
Paloma Valencia inicia la jornada electoral con una misa en la catedral de Rionegro
Desde Antioquia, bastión del Centro Democrático, la precandidata presidencial de ese partido dio inicio a la jornada electoral de este domingo. Junto a su familia, Paloma Valencia asistió a una misa a las siete de la mañana, en la catedral de Rionegro, donde también hizo presencia el expresidente Álvaro Uribe. Este domingo, Valencia participará en una consulta interpartidista llamada Gran Consulta por Colombia, en la que la derecha elegirá entre nueve candidatos quién representará a ese sector político en los comicios presidenciales del 31 de mayo.
Petro refrenda su negativa a participar en las consultas presidenciales: “Acabo de votar por Senado y Cámara”
“Acabo de votar por Senado y Cámara. Invito a todos los colombianos a seguir este camino, decidir quién hace la ley”, ha dicho sobre las 8.16 de la mañana el presidente Gustavo Petro, a su salida del puesto de votación ubicado en el Capitolio Nacional, en el corazón de Bogotá. Su mensaje, en apariencia uno institucional y de trámite, guarda una carga de profundidad. El mandatario de izquierdas había anunciado en días pasados que no participaría en el tercer tarjetón posible, el de las tres consultas presidenciales. El presidente ha llegado a calificar de “fraude” la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir que participara en ella el candidato de su partido, el senador Iván Cepeda, por un formalismo legal. De hecho, cuando el jurado de su mesa le preguntó si quería el tarjetón de las consultas, se negó, y luego mostró a las cámaras que tenía en sus manos solamente los dos de las legislativas.
Una de las tres consultas para elegir candidato presidencial tiene la impronta del progresismo que lidera. En ella se enfrentan cinco aspirantes que son o han sido cercanos a Petro. Uno de ellos, el exsenador Roy Barreras, ha buscado especialmente la bendición del presidente; solo ayer sábado publicó un video de una conversación con el padre del presidente como forma de señalar esa cercanía.
El presidente Gustavo Petro habla previo al inicio de las elecciones: “Con la compra de votos, las mafias se apoderan de las instituciones”
En la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente Gustavo Petro ha hablado en el acto de apertura de las elecciones legislativas. A pocos minutos de las 8:00 a.m., cuando por ley abren las urnas en las más de 125.259 mesas dispuestas en 13.746 puestos de todo el país, el presidente ha centrado sus palabras en los delitos electorales. Vestido enteramente de blanco, ha señalado que las autoridades han incautado más de 4.000 millones de pesos, y que las elecciones son el momento en el que, a través de la compra de votos, algunos grupos (“yo los llamo mafias”) capturan el Estado.
También ha insistido en que las elecciones deben realizarse bajo un software que sea propiedad del Estado y no de un “monopolio tecnológico”, haciendo referencia a Thomas Greg & Sons, una empresa colombiana a la que el presidente suele cuestionar por su manejo de los datos en varias entidades. Para el mandatario, es clave que “tengamos un código fuente en propiedad del Estado listo para acreditar, softwares que sean propiedad del Estado, y no "una tercerización privada que se ejerce desde el 2007 de los resultados”. Si bien no ha agitado directamente el fantasma de fraude que viene advirtiendo desde hace semanas, ha dicho que ha sido gracias a él que los partidos políticos han logrado inscribir más de un millón de testigos, casi el 2% de toda la población, para revisar el funcionamiento de las mesas de votación y, a partir de las 4 de la tarde, el conteo de votos.
Colombia abre las urnas
A las 8:00 de la mañana ha iniciado la jornada electoral de este domingo, en la que más de 41 millones de colombianos pueden elegir a sus representantes en el próximo Congreso y participar en tres consultas interpartidistas que definirán candidatos de centro, izquierda y derecha para las presidenciales de mayo. “Son las ocho de la mañana. Podemos declarar instaladas las elecciones para el Congreso y consulta en todo el territorio de la república de Colombia”, dijo el registrador Hernán Penagos en la Plaza de Bolívar, en el acto inaugural de la apertura de las elecciones. Las elecciones se realizan en 13.746 puestos en Colombia, con 125.259 mesas dispuestas para recibir a los votantes hasta las cuatro de la tarde. En el exterior, las votaciones iniciaron el lunes pasado en decenas de consultados, y terminan también este domingo.
La Registraduría denuncia la destrucción de urnas y cubículos electorales en Calamar (Bolívar)
Un grupo de personas ha destruido urnas y cubículos electorales en el corregimiento de Barranca Vieja, municipio de Calamar (Bolívar), en la noche de este sábado, víspera de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas. La Registraduría General, la entidad encargada de organizar las elecciones, ha hecho la denuncia, que ha acompañado con un video en que se ve a un grupo de personas patear y pisotear el material electoral de cuatro mesas del puesto de votación. La entidad no ha ofrecido más detalles de la denuncia, aunque ha añadido que las autoridades competentes hacen seguimiento de la situación.
Colombia tiene retos económicos estructurales. El déficit fiscal de 2025 fue del 6,4% del PIB —el segundo más alto del siglo, sin contar los años de pandemia, según ha confirmado el Ministerio de Hacienda este miércoles—, y la deuda pública supera ya el 64,7% del PIB. El crecimiento económico, aunque aceleró a un ritmo del 2,6% durante 2025, estuvo debajo de las expectativas de los analistas y sigue siendo insuficiente para reducir las brechas sociales del país. El Congreso que elegirá Colombia este domingo deberá decidir si aprueba nuevas reformas tributarias, cómo distribuye el gasto y si pone freno al endeudamiento del Estado. EL PAÍS ha consultado a cinco candidatos al Senado que son expertos en economía sobre esos asuntos. Sus perfiles son distintos: dos senadores veteranos, un economista que viene de los gremios y la academia, un político antioqueño con experiencia en administración pública.
Lea la nota completa en este enlace.
El Gobierno y el CNE difieren sobre el funcionamiento de la plataforma de testigos electorales
La plataforma de inscripción de los testigos electorales para las votaciones de este domingo es motivo de una polémica entre el Gobierno nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE). La ministra de las TIC, Karina Murcia, ha dicho este domingo que la entidad a su cargo ha recibido quejas de supuestos errores en el funcionamiento de la plataforma. Por otra parte, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín, indicó que varios partidos han reportado fallas en el funcionamiento de la plataforma.
Los cuestionamientos han sido respondidos por el presidente del CNE, Cristian Quiroz, quien ha indicado que la plataforma está diseñada de tal manera que sean los mismos partidos los que se encarguen de registrar a sus testigos. “No es facultad del CNE cargarlo”, ha dicho, y ha agregado que su entidad solo ha recibido reportes de fallas de los partidos de 0,02% de los testigos electorales, que, según se informó el viernes, son más de un millón de personas.
Urnas, cientos de miles de soldados y sospechas. Colombia se prepara para votar este domingo en unas elecciones legislativas atravesadas por tres constantes: acusaciones de fraude electoral y compra de votos, alertas de seguridad y una competencia cada vez más abierta por el control del Congreso. Además de renovar el Parlamento, los colombianos podrán participar en una de las tres consultas interpartidistas —de izquierda, centro y derecha— que funcionarán como primarias y de las que saldrán tres nuevos candidatos para la elección presidencial.
Lea toda la nota en este enlace.
Los colombianos acudirán a las urnas este domingo 8 de marzo para renovar el Congreso. Ese día los ciudadanos también podrán votar en alguna de las tres consultas interpartidistas —la de la derecha, el centro y la izquierda— que buscan seleccionar a su candidato para la elección presidencial.
Para garantizar el orden público, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha expedido un decreto con las medidas que se aplicarán en el país. Entre las restricciones que determina el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026 se encuentran la ley seca, cierre de fronteras y la difusión de encuestas, entre otras disposiciones. Las medidas se aplicarán tanto para las elecciones legislativas como para la primera vuelta presidencial, que se realizará el próximo domingo 31 de mayo.
Lea todos los detalles en este enlace.
Colombia cierra las fronteras terrestres y fluviales para la jornada electoral
Colombia ha cerrado este sábado, de manera temporal, todas sus fronteras fluviales y terrestres a las seis de la tarde, hora local, como parte de la jornada electoral del 8 de marzo. La restricción estará vigente hasta las seis de la mañana del 9 de marzo, y se exceptuarán de ella solo los casos que demuestren razones de fuerza mayor. El cierre fronterizo es habitual en Colombia en las jornadas electorales. Migración Colombia, la entidad encargada de la vigilancia fronteriza, indicó. “Esta disposición hace parte del conjunto de medidas adoptadas para la conservación del orden público con ocasión de las elecciones de Congreso de la República y de las Consultas Internas e Interpartidistas”.
Las elecciones legislativas y las consultas, en cifras
Un total de 41.287.084 personas están habilitadas para votar, dentro y fuera del país, en las elecciones del Congreso y en las consultas interpartidistas de este 8 de marzo en Colombia. Habrá 13.746 puestos habilitados y 125.259 mesas dispuestas para recibir a los votantes entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde de este domingo. Además, 862.392 jurados estarán encargados de garantizar el ejercicio electoral en la jornada, en la que participarán también 444 observadores internacionales. De los más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar, 1.250.846 podrán hacerlo en las mesas de votación ubicadas fuera de Colombia. Todos tendrán la posibilidad de respaldar a 3.081 candidatos inscritos (1.071 al Senado y 3.081 a la Cámara de Representantes).
Cuatro puestos de votación han sido trasladados en el departamento de Caquetá
El registrador nacional, Hernán Penagos, ha notificado este sábado del traslado de cuatro puestos de votación en el departamento de Caquetá. Dos de ellos, en el municipio de Cartagena del Chairá, que ya se habían informado el viernes, y otros dos en Solano. En los cuatro casos, los puestos se instalarán en Florencia, la capital del departamento. La orden fue tomada por la Gobernación y por las Fuerzas Militares.
El departamento, en el sur del país, es uno de los que más riesgos de seguridad padece. De hecho, el mencionado Cartagena del Chairá ha sido blanco de amenazas en la última semana por parte de grupos armados. El miércoles pasado, además, fueron asesinados allí tres militares que apoyaban las labores de instalación de los puestos de votación para este domingo.
Los colombianos elegirán este domingo al Congreso de la República para los siguientes cuatro años. La reconfiguración del poder legislativo pasa por el probable fortalecimiento del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, y del Centro Democrático, colectividad del expresidente Álvaro Uribe. Las formaciones de izquierda y derecha se encaminan a tener las bancadas más grandes en el Senado, pero es improbable que logren mayorías absolutas. Por eso, en el equilibrio de poder será clave la votación de pequeñas colectividades con afinidades políticas e ideológicas de cada bando, como Salvación Nacional o Creemos en la derecha y el Frente Amplio Unitario o Fuerza Ciudadana en la izquierda. Los partidos tradicionales, por su parte, buscan conservar su tamaño y su influencia para definir las principales reformas. Los nuevos legisladores comenzarán su periodo con una reducción significativa de sus salarios, por decisión de Petro, y bajo la mirada vigilante de la opinión pública por escándalos de corrupción como el de la UNGRD.
Lea la nota completa en este enlace.
Roy Barreras se encuentra con el padre del presidente Petro, quien le hace un guiño a su campaña
El precandidato presidencial Roy Barreras, que medirá sus fuerzas en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, ha publicado un video en el que muestra un aparte de una entrevista que le hizo a Gustavo Petro Sierra, el padre del actual mandatario, y quien lleva su mismo nombre. Allí, Barreras se quita la camiseta de candidato y hace las veces de periodista para preguntarle al padre del presidente sobre su historia de vida, su pasado campesino y pedirle consejos para gobernar.
El mensaje de Petro Sierra, que recuerda la época de la violencia bipartidista, en la que liberales y conservadores se asesinaban por motivos políticos, es a no radicalizarse. “Los radicalismos no tienen sentido. Son actitudes extremas”, dice. Roy aprovecha la conversación para hablar de su plan de Gobierno y para prometerle que continuará con el legado de su hijo. “Don Gustavo, yo creo que la obra más importante que ha hecho el presidente Petro en su vida ha sido decirle a Colombia que este país es de todos y de todas, y esa obra hay que defenderla”; a lo que su entrevistado responde: “Usted ya tiene el bagaje suficiente para liderar esas cosas”.
Abelardo de la Espriella se reúne en Miami con funcionarios cercanos a Trump
El candidato ultra Abelardo de la Espriella ha informado, a través de sus redes sociales, que se reunió en Miami con la representante a la Cámara, María Elvira Salazar, y con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, ambos miembros del Partido Republicano y cercanos al presidente estadounidense Donald Trump. “Maravillosa velada en Miami con dos grandes amigos de Colombia”, escribió en X, donde compartió una foto en la que se lleva la mano a la cabeza, en saludo de soldado.
De la Espriella, que no participa en las consultas interpartidistas que se votarán este domingo en Colombia, ha ampliado su campaña presidencial hacia Florida, un Estado norteamericano donde viven cerca de 1,2 millones de colombianos. La presencia del abogado penalista en la ciudad coincide con la cumbre del Escudo de las Américas, que ha llevado a cabo Trump este sábado en su club de golf en Doral. Allí, el mandatario norteamericano se reunió con 11 de los presidentes de los 13 países que conforman esta alianza de los gobiernos de derecha del continente. Entre ellos estuvieron Javier Milei, Nayib Bukele y el recién elegido José Antonio Kast.
Asciende a 3.492 millones el dinero incautado que estaría destinado a la compra de votos
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha asegurado en un video que la Policía Nacional ha incautado 3.365 millones de pesos que al parecer iban a ser utilizados para cometer delitos electorales, más específicamente para la compra de votos, una práctica normalizada en Colombia. Luego, la cifra -que está en constante movimiento- aumentó a 3.492 millones (unos 930.000 dólares), de acuerdo con un gráfico divulgado por el Ministerio y difundido por el presidente Petro a través de sus redes sociales.
Previamente, la Policía había informado que la suma incautada era de 2.900 millones de pesos en efectivo (unos 800.000 dólares), de la cual la mayoría había sido decomisada en Bogotá, en un operativo en el que se encontraron 631 millones de pesos, en el barrio Santa Fe.
Según dijo el ministro, gran parte de las incautaciones se debe a las denuncias que han hecho los ciudadanos a través de la línea 157. Con respecto a jornadas pasadas, para estas elecciones legislativas las llamadas se han incrementado un 70%. “Eso significa que [la línea] funciona”, concluyó el ministro.
En la campaña presidencial de Claudia López hay alegría y optimismo. Después de meses rezagada en las encuestas, la exalcaldesa de Bogotá ha repuntado en la intención de voto a pocos días de las elecciones del 8 de marzo. Este domingo la ciudadanía elegirá al próximo Congreso de la República y también podrá escoger a un candidato entre las consultas para definir candidatos presidenciales en la izquierda, el centro y la derecha.
López se mide en la llamada Consulta de las Soluciones ante Leonardo Huerta, un desconocido profesor que irrumpió en el panorama hace pocos meses, tras lograr más de 650.000 firmas para avalar su aspiración. El resultado será determinante para marcar la supervivencia política del centro durante los próximos cuatro años. “Espero que la gente salga a votar y que pida el tarjetón. Nosotros queremos ser, de los 16 candidatos de todas las consultas, la opción más votada”, dice López en diálogo con EL PAÍS.
La Registraduría cambia la dirección de 58 puestos de votación en el exterior
La Cancillería colombiana ha informado que habrá cambios logísticos en algunas de sus oficinas consulares para las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales. Según ha indicado la entidad a través de un comunicado, han cambiado 58 puestos de votación en 16 países.
Entre ellos, 25 están en Estados Unidos, 8 en Brasil, 5 en España, 4 en Alemania, 3 en Venezuela, 2 en China y en Ecuador, y 1 en Curazao, Australia, Cuba, Chile, Dinamarca, Ghana, México, Noruega y Polonia.
Por tanto, la Cancillería recomienda a los colombianos que viven en esos países, así como a los ciudadanos en general, consultar su página oficial, redes sociales y la aplicación aVotar, para que se informen sobre cualquier novedad o actualización de su lugar de votación.
El 8 de marzo será un día de celebraciones para la derecha política de Colombia, especialmente para un uribismo que, según los sondeos y los analistas, aumentará su votación y su bancada legislativa. Pero un enorme interrogante marcará el tono de la fiesta: en qué posición queda el candidato presidencial Abelardo de La Espriella. Ese día se vota por el Senado y la Cámara de Representantes, y por una consulta presidencial de la derecha a la que el ultra no fue invitado. Así, estará presente como un fantasma en la Gran Consulta por Colombia, que reúne a nueve candidatos presidenciales que no solo quieren derrotar al petrismo sino también demostrar que son una mejor alternativa contra la izquierda que el outsider. De La Espriella, quien aparece segundo en las encuestas, detrás del oficialista Iván Cepeda, ha llamado a sus seguidores a no votar la consulta que lo excluyó. Por eso, el tablero electoral de la derecha puede cambiar radicalmente este domingo.
Lea la noticia completa aquí
El Pacto Histórico será el partido con más testigos electorales
El Consejo Nacional Electoral ha especificado los porcentajes de testigos que tendrá cada agrupación política. En la jornada del domingo un número histórico de 1'034.532 testigos estarán acompañando el proceso de votación, lo que significa que el 98,8% de las mesas contará con esta veeduría. De ellos, 93.329 hacen parte del oficialista Pacto Histórico, que inscribió un gran número de personas en medio de las insinuaciones del presidente Gustavo Petro sobre que el domingo podría haber fraude electoral. La presencia de este amplio número de testigos envía un parte de tranquilidad a ese sector político.
De cerca le sigue su opositor, el partido de derechas Centro Democrático, que tendrá 87.645 testigos. Luego viene el Partido Liberal, con 82.992; Ahora Colombia, con 69.517; el Frente Amplio Unitario, con 66.110 postulaciones; el Conservador, con 56.018; el Partido de la U, con 52.273; y Alianza por Colombia, con 35.932 testigos registrados.
El presidente ya había celebrado que el censo de testigos superara el millón de personas, un incremento de 162% con respecto a los comicios legislativos de 2022, en los que hubo 394.235, aunque en dicha ocasión solo se elegía a los representantes al Congreso, y no a los precandidatos de varias consultas interpartidistas, como sí esta vez. Petro, en todo caso, les pidió a los testigos “estar muy atentos a cualquier irregularidad para impugnar”.
La accidentada consulta del Frente por la Vida ha reabierto las fracturas en un bloque que aspira a encontrarle a Gustavo Petro un sucesor que defienda su legado. Sin Iván Cepeda en el tarjetón, Roy Barreras se ha puesto la meta de superar los 1,5 millones de votos que obtuvo el candidato del Pacto Histórico en la consulta popular del pasado octubre (2,7 millones en total), una cifra que es un capital político ya medido.
Competirá con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ambos han acompañado las principales reformas de Petro, pero carecen de una historia de militancia en la izquierda. También se postulan otros tres aspirantes casi desconocidos: Martha Bernal, Edison Lucio Torres y Héctor Elías Pineda.
Lea la noticia completa aquí.
La Policía incauta más de 2.900 millones en efectivo que podrían estar relacionados con delitos electorales
En varios operativos, las autoridades colombianas han incautado 2.924 millones en efectivo (cerca de 800.000 dólares), de acuerdo con el más reciente reporte de la Policía. El origen del dinero no fue justificado por sus portadores, por lo que se sospecha que estaría destinado a delitos electorales, más específicamente a la compra de votos.
Esta práctica, extendida y normalizada en gran parte del país, se repite elección tras elección. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha llamado a la Policía a capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio. “La compra de votos permite que los criminales se adueñen del estado y de la ley en contra del pueblo”, ha dicho el mandatario.
El mayor operativo se realizó en Bogotá, en la tarde del viernes. En el barrio Santa Fe fue decomisada una suma de 631 millones pesos, de los cuales el procesado no supo dar cuenta de dónde provenían, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades. En el norte del país, en el departamento caribeño de Sucre, la Policía capturó a dos personas que transportaban 275 millones en una camioneta, en la capital, Sincelejo.
Las incautaciones se han realizado a lo largo de la geografía nacional. Los departamentos donde más dinero ha sido decomisado son Córdoba, La Guajira, Antioquia, Santander y Meta. Por estos hechos, han sido capturadas 28 personas, de las cuales 18 fueron dejadas en libertad, 9 están pendiente de que se les imponga una medida y otra se encuentra detenida.
La sociedad civil condena un comentario homofóbico de Lina María Garrido, candidata al Senado
La congresista Lina María Garrido, del opositor Cambio Radical, ha producido una ola de repudio por sus comentarios homofóbicos en X. “Lástima que ya habían sacado al ministro 'marica' de la Igualdad. Yo creo que a Petro le habría gustado mucho hacer un par de escenas [porno] con él, posiblemente jugando a las espaditas o clavándole la… espada. En fin, qué lástima”, escribió la representante por Arauca, que aspira a dar el salto al Senado. Las redes sociales se han llenado de mensajes que repudian su actitud y llaman a tenerla en cuenta en las elecciones de este domingo.
Entre ellos, se encuentra el del director de la oenegé Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda. “Esto es violencia, bajeza, grosería y el límite más rastrero de humanidad. Está muy enferma la democracia para que estos insultos homofóbicos pretendan ser debates en medio de una campaña para conseguir votos”, comentó en X . La defensora del Pueblo, Iris Marín, citó el comentario en su propia cuenta para respaldarlo.
Un promedio de encuestas elaborado por EL PAÍS coloca a Iván Cepeda primero, con un 38% del voto estimado para la primera vuelta, seguido de Abelardo de la Espriella con un 23%. Quedan lejos de momento la senadora Paloma Valencia (7%), del partido de Álvaro Uribe; la exalcaldesa de Bogotá Claudia López (7%), de perfil centrista; y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo (5%), que se presenta por tercera vez como candidato de centro.
La carrera aún puede cambiar. Un primer hito será este domingo, cuando se celebren, junto a las elecciones legislativas, tres consultas interpartidistas para acabar de configurar la lista de candidatos presidenciales. La Consulta de las Soluciones (centro) tiene como clara favorita a López. La de Frente por la Vida (centroizquierda) la encabeza Daniel Quintero, según los sondeos, aunque conserva opciones Roy Barreras. Por último, la Gran Consulta por Colombia (derecha) parece que será para Valencia, senadora por el Centro Democrático.
Lea la noticia completa aquí.
Juan Fernando Cristo, sobre su café con María José Pizarro: “Hablamos de la importancia de no participar en las consultas del domingo”
El candidato presidencial Juan Fernando Cristo se ha referido a una foto en la que se lo ve tomando un café con la senadora María José Pizarro, gerente de la campaña del petrista Iván Cepeda, en una cafetería de Bogotá. “Estábamos hablando de la importancia de elegir unas mayorías progresistas en el Congreso y de no participar de las consultas del domingo. Nada más”, ha declarado en un video en X. El aspirante, que fue ministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro, se retiró de la consulta del Frente por la Vida luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inhabilitara a Cepeda para participar. Irá directamente a la primera vuelta en mayo.
Cristian Avendaño y Carlos Parra denuncian una supuesta red de compra de votos para Richard Aguilar
Cristian Avendaño y Carlos Parra, candidatos santandereanos al Senado y a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde, han denunciado ante la Fiscalía una supuesta red de compra de votos de sus rivales. Han explicado a través de un video en Instagram que Richard Aguilar y Sergio Isnardo Muñoz han montado “una estructura criminal organizada, con reglas, sistemas de pagos y microcontrol”. Han mostrado mensajes de un grupo de WhatsApp con líderes barriales a los que les pedían conseguir personas y han divulgado el testimonio de una persona con identidad reservada que estaba citada para participar en una reunión y que decidió denunciar.
Los pagos, según la denuncia, oscilan entre los 300.000 pesos y el millón, dependiendo de la cantidad de personas que consiguieran los distintos líderes barriales. La cifra máxima podía ser, de acuerdo con el video, a cambio de 12 votos: unos 83.000 pesos por sufragio. Quedaban excluidas las personas muertas, los números extranjeros y los usuarios que no respondían a ser citados a una reunión.
Los candidatos, que se han hecho conocidos por sus denuncias contra la corrupción en el departamento, han señalado que necesitan “miles de ojos en cada puesto de Santander” en las elecciones del domingo.
Las autoridades trasladan dos puestos de votación en Cartagena del Chairá por amenazas de los grupos armados
La Gobernación del Caquetá y las Fuerzas Militares han trasladado dos puestos de votación en Cartagena del Chairá, según ha informado la Registraduría en un comunicado. Se trata del puesto Doce de Octubre, con cinco mesas, y el Santo Domingo, con una. La entidad a cargo de la organización electoral no ha especificado las razones, pero el municipio ha sufrido diferentes amenazas de los grupos armados en los últimos días. El miércoles, tres militares fueron asesinados mientras apoyaban la instalación de puestos de votación.
Más temprano, en la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), el registrador Hernán Penagos había señalado que ningún puesto de votación se había trasladado hasta el momento. Sin embargo, había explicado que estas decisiones pueden comenzar a tomarse por intimidaciones de los grupos armados. Los departamentos en mayor riesgo, según el Ministerio de Defensa, son Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca y Chocó.
El Gobierno instala el Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento a la jornada electoral
El Gobierno ha instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento a la jornada electoral del domingo. Han participado del acto el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el registrador nacional, Hernán Penagos; y la defensora del Pueblo, Iris Marín. Pese a las diferencias entre el Ejecutivo y la Defensoría sobre los niveles de riesgo electoral, los funcionarios han transmitido un mensaje de cooperación ante las diferentes amenazas que enfrentan los comicios. “Lo importante es que hay articulación institucional (...). Tenemos la confianza de que toda situación que se presente podrá ser resuelta por la institucionalidad”, ha declarado Marín en una rueda de prensa.
El ministro Sánchez ha señalado que hay 47 sitios del país “en los que se requiere una priorización extrema” por parte de las autoridades. La mayor cantidad, 14 de ellos, está en Antioquia, donde se monitorean presiones del Clan del Golfo, el ELN y otros grupos armados que buscan incidir en el proceso electoral. Se han desplegado 246.000 integrantes de la fuerza pública a lo largo del país, con priorizaciones en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca y Chocó. El funcionario, además, ha informado que se han incautado unos 1.500 millones de pesos en operativos contra la compra de votos.
El registrador Penagos ha dado un parte de tranquilidad ante las fallas en el suministro de energía en 17 municipios de Santander. “No hay manera de resolver la situación de aquí al domingo, pero se trasladarán 50 plantas eléctricas para permitir las comunicaciones y la transmisión de datos”, ha comentado. Asimismo, ha recordado que se ha establecido que el escrutinio legislativo puede demorarse: hay más de 3.000 candidatos para cada cámara y estos conteos comienzan una vez haya terminado el de las consultas presidenciales.
La defensora Marín ha informado que 2.200 funcionarios o contratistas de la entidad que dirige acompañarán el proceso. También se ha referido a las denuncias de intimidaciones de las disidencias de Calarcá a habitantes de Cartagena del Chairá (Caquetá) y ha recordado que ha habido inscripciones irregulares de cédulas en ese municipio, Tumaco y el Catatumbo.
Este domingo, Colombia elegirá a las 288 personas que llegarán al Capitolio Nacional desde el 20 de julio. Será el segundo y último periodo de las 16 curules ocupadas por personas que han sufrido la violencia armada en los territorios donde históricamente han hecho presencia las guerrillas, los paramilitares y otros grupos criminales. El Acuerdo de Paz, firmado en 2016, buscaba que esas comunidades tuvieran representación directa en el Congreso durante ocho años, como forma de reparación del Estado. En varios territorios, sin embargo, hay denuncias de que los grupos armados, que siguen victimizando a esas poblaciones, están intentando influir en las votaciones.
Lea la noticia completa aquí.
La jornada electoral en Santander, en riesgo por fallas en el suministro de energía
La Registraduría ha advertido que las fallas en el suministro de energía en Santander podrían afectar la jornada electoral. “17 municipios en el departamento no cuentan o presentan interrupciones en el suministro del servicio de energía eléctrica”, ha señalado en un comunicado. Esto implicaría afectaciones en 97 puestos de votación, conformados por 423 mesas y con 127.444 ciudadanos inscritos.
La entidad, a cargo de la organización electoral, ha hecho un llamado al Ministerio de Minas y Energía para que “se adopten las medidas necesarias para reestablecer el servicio de energía y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo”.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, candidata al Senado por el partido Dignidad y Compromiso, marcó distancia del presidente Gustavo Petro durante la campaña legislativa y afirmó que “la izquierda trasciende a Petro”. La exlíder estudiantil que ha hecho oposición al Gobierno durante esta legislatura, habla sobre su agenda para llegar al Capitolio Nacional. Pedraza, que votó por Petro en 2022 pero hoy se declara independiente de su Gobierno, busca ampliar su presencia en el Congreso con una coalición que incluye al Nuevo Liberalismo y al partido Mira.
