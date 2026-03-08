Elecciones legislativas Colombia 2026, en vivo | Colombia elige su nuevo Congreso y define candidatos presidenciales de todos los sectores

El Gobierno instala el Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento a la jornada electoral

El Gobierno ha instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento a la jornada electoral del domingo. Han participado del acto el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el registrador nacional, Hernán Penagos; y la defensora del Pueblo, Iris Marín. Pese a las diferencias entre el Ejecutivo y la Defensoría sobre los niveles de riesgo electoral, los funcionarios han transmitido un mensaje de cooperación ante las diferentes amenazas que enfrentan los comicios. “Lo importante es que hay articulación institucional (...). Tenemos la confianza de que toda situación que se presente podrá ser resuelta por la institucionalidad”, ha declarado Marín en una rueda de prensa.

El ministro Sánchez ha señalado que hay 47 sitios del país “en los que se requiere una priorización extrema” por parte de las autoridades. La mayor cantidad, 14 de ellos, está en Antioquia, donde se monitorean presiones del Clan del Golfo, el ELN y otros grupos armados que buscan incidir en el proceso electoral. Se han desplegado 246.000 integrantes de la fuerza pública a lo largo del país, con priorizaciones en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca y Chocó. El funcionario, además, ha informado que se han incautado unos 1.500 millones de pesos en operativos contra la compra de votos.

El registrador Penagos ha dado un parte de tranquilidad ante las fallas en el suministro de energía en 17 municipios de Santander. “No hay manera de resolver la situación de aquí al domingo, pero se trasladarán 50 plantas eléctricas para permitir las comunicaciones y la transmisión de datos”, ha comentado. Asimismo, ha recordado que se ha establecido que el escrutinio legislativo puede demorarse: hay más de 3.000 candidatos para cada cámara y estos conteos comienzan una vez haya terminado el de las consultas presidenciales.

La defensora Marín ha informado que 2.200 funcionarios o contratistas de la entidad que dirige acompañarán el proceso. También se ha referido a las denuncias de intimidaciones de las disidencias de Calarcá a habitantes de Cartagena del Chairá (Caquetá) y ha recordado que ha habido inscripciones irregulares de cédulas en ese municipio, Tumaco y el Catatumbo.