Más de 1.500 ciudadanos reclaman en un manifiesto parar la guerra en Oriente Próximo

La plataforma pararlaguerra.es ha publicado este jueves un manifiesto en el que pide el fin del conflicto en Oriente Próximo. “Rechazamos tajantemente los ataques ejecutados por EE UU e Israel contra Irán, que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial”, comienza el texto que han firmado más de 1.500 personas y en el que ha participado la Asociación Iraní ProDerechos Humanos (AIPDH), que actúa en España desde 2009.

Entre los firmantes hay 194 organizaciones con “sensibilidades distintas” que representan “prácticamente todo el espectro ideológico” del país, cuenta Joanen Cunyat, portavoz de la plataforma. También apoyan el manifiesto más de 200 personalidades del mundo de la cultura, como los cineastas Alauda Ruiz de Azúa, Manuel Gutiérrez Aragón o Icíar Bollaín; los actores Juan Echanove, Isabel Ordaz y Vicky Peña; los escritores Rosa Montero, Juan José Millás o Cristina Peri-Rossi; los músicos Rodrigo Cuevas, Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat o Sara Socas. En la lista de firmantes también hay juristas como Baltasar Garzón, Carlos Jiménez Villarejo, Cristina Almeida, Manuela Carmena, Manuel de la Rocha o Paquita Sauquillo. Cunyat indica que están seguros de que a lo largo del día seguirán llegando firmas y que, en prácticamente cuatro o cinco días, más de 1.500 ciudadanos han decidido apoyar el manifiesto.

Pararlaguerra.es denuncia desde octubre de 2023 el genocidio de Israel sobre la población palestina en la franja de Gaza. Desde entonces, ha publicado ocho manifiestos contra el conflicto y ha convocado siete movilizaciones en localidades de toda España. Ahora, tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que ha provocado que se avive el conflicto, publica este nuevo texto en el que también condena “el régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses”. “Nacimos para denunciar el genocidio en Gaza y para exigir el cumplimiento de la legalidad internacional en el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino. Y en eso no vamos a parar”, detalla el portavoz de la plataforma.

“Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad”, añade el manifiesto, que apunta que “es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro”. “Nada justifica los salvajes bombardeos de EE UU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes. Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera”, continúa el texto de pararlaguerra.es, que aboga por el fin del genocidio en Gaza y “el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo con la legalidad internacional”.

“Creemos que la paz y la defensa de la legalidad internacional solo se pueden conseguir si nos unimos todos los demócratas sin distinción de ideologías, credos y siglas”, asegura Cunyat, que considera que esto pasa por “denunciar cualquier tipo de ataque de cualquier país que intente imponer sus objetivos o sus criterios sobre otros países”. Con ese convencimiento, y a partir de la ofensiva de EE UU e Israel sobre Irán, la plataforma ha convocado concentraciones en toda España este sábado y llama también a la “expresión espontánea”, explica su portavoz, es decir, que “cualquier persona bajando a la plaza de su pueblo pueda expresar su rechazo a la guerra”.