Murtra confirma el relevo de Laura Abasolo por Juan Azcue al frente de las finanzas de Telefónica

Telefónica ha nombrado a Juan Azcue nuevo director financiero en sustitución de Laura Abasolo, que dejará la compañía a finales de año para acometer proyectos personales, según ha anunciado este miércoles la compañía en un comunicado. Además, Ernesto Gardelliano pasa a ser nuevo director de Estrategia y Control.

Laura Abasolo, con una trayectoria de más de 26 años en Telefónica, dejará el cargo que ostenta desde 2017, como adelantó El Economista y confirmó EL PAÍS. Su salida se enmarca en la etapa posterior a la presentación del Plan Estratégico 2026.2030 liderado por Murtra, quien asumió la presidencia a comienzos de año.

La directiva vasca era la única que permanecía del equipo del anterior presidente, José María Álvarez-Pallete, tras la completa remodelación llevada a cabo por Murtra desde que accedió en el cargo en enero pasado. Esa reestructuración incluyó la salida del exconsejero delegado, Ángel Vilá y los presidentes de las filiales más importantes (España, Alemania, Tech, Infra y Movistar+, entre otros).

Murtra ha esperado no solo a la presentación del plan estratégico sino al del expediente de regulación de empleo, cuyo acuerdo final con los sindicatos es inminente, para acometer el relevo de la directiva, a la que en el comunicado “Telefónica agradece su compromiso y contribución durante su dilatada trayectoria en el grupo y le desea mucho éxito en sus nuevos retos profesionales”.

Experiencia en fusiones

Azcue cuenta con gran experiencia en operaciones de fusiones (M&A) desde hace más de 20 años y es miembro del Comité Ejecutivo de Telefónica desde enero de 2025. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera en la oficina de Madrid de KPMG en 1999, primero en el área de auditoría y posteriormente en el equipo de Corporate Finance.

En 2004 ingresó en el equipo de Fusiones y Adquisiciones de Telefónica, donde participó en la ejecución de transacciones históricas como la compra de O2, la privatización de Cesky Telecom o la adquisición del 50% de VIVO. En 2019 asumió la dirección de dicha área, y desde entonces lideró la ejecución de transacciones estratégicas como la fusión de O2 con Virgin Media en Reino Unido o la venta del negocio de torres de Telxius.

Por su parte, el nombramiento de Gardeliano viene motivado por una simplificación operativa, en la que se concentra en una misma responsabilidad la planificación estratégica y el seguimiento operativo. El ejecutivo cuenta con una amplia trayectoria internacional de casi 30 años en diferentes unidades y países del grupo, donde ha transitado por el área de control y planificación, la dirección financiera de Telefónica Latinoamérica en São Paulo, la dirección de estrategia y desarrollo de negocio de Telefónica Digital en Londres, entre otros ámbitos.

Refuerzo del CEO

Asimismo, indicó que la compañía reforzará las funciones del consejero delegado, integrando las funciones de Compras y Cadena de Suministro y la de Alianzas y Devices. “Con estos cambios, la compañía refuerza su compromiso con la excelencia y la innovación, evolucionando su modelo operativo para asegurar el éxito del plan estratégico Transform & Grow presentado en noviembre”, señaló la compañía en el comunicado, que indicó que esta transformación responde a la necesidad de “anticiparse a los retos del sector y consolidar el liderazgo global de la compañía”.