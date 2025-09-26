‘Las delicias del jardín’: una gozosa comedia ligera genuinamente madrileña de Fernando Colomo

Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

Al personaje que interpreta Fernando Colomo en Las delicias del jardín le tiembla el pulso y ya no puede pintar como antes. Fermín Gacía López es un reconocido pintor abstracto en horas bajas que le pide ayuda a su hijo (artista figurativo) cuando recibe el encargo de su exmujer y galerista (Carmen Machi) de recrear El jardín de las delicias de El Bosco. Escrita e interpretada por Colomo y por su propio hijo, Pablo Colomo, esta comedia autorreferencial se vale del telón de fondo del mundo del arte para reivindicar un cine lúdico, azaroso e imperfecto en el que Colomo parece moverse feliz, como pez en el agua.

Como el Woody Allen más despojado, con un ritmo de jazz que evoca las películas del neoyorquino, el director de Tigres de papel construye una gozosa comedia ligera genuinamente madrileña en la que se saca de la chistera al pintor Antonio López, se cita al crítico Francisco Calvo Serraller, aparecen las salas de la colección Solo y del Prado y el artista Javier de Juan tiene un papel secundario. Todo ello, con la espontaneidad que propicia rodar con (hasta seis) móviles orquestados por José Luis Alcaine, sin miedo a las improvisaciones y sacando partido de localizaciones naturales cuya vida y detalles se cuelan en la imagen.

Quizá hay que llegar a los 79 años para no tenerle miedo al juego y convertir la necesidad en virtud. El Colomo-actor, con su pajarita trasnochada y su retranca, tiene toda la gracia. Pero la principal virtud de Las delicias del jardín no tiene que ver con gags y carcajadas, sino con su fresca autenticidad e ironía, algo que sobre todo se palpa en la relación padre-hijo, que, escoltados por la todoterreno Machi y otros compinches (de Brays Efe a Antonio Resines), ponen sobre la mesa sus cordiales conflictos generacionales.

Si el personaje de Colomo-padre reivindica los valores de su cultura de la Transición, el Colomo-hijo muestra el desconcierto de su época entre apps para ligar y deshilachados discursos neoliberales. Es un choque planteado sin estridencias, desde la complicidad entre un padre y un hijo que se drogan y se ríen juntos mientras sobreviven como pícaros urbanos. Las delicias del jardín tiene mucho de canto a la calamidad y el desastre, a la imperfección y sus pequeños milagros como forma de vida y de expresión artística.