Los fuegos artificiales de Nochevieja causan dos muertos y decenas de heridos en Países Bajos

Dos personas han muerto esta Nochevieja en Países Bajos en accidentes relacionados con los fuegos artificiales, mientras que los hospitales nacionales han vivido la jornada más ajetreada del año debido al flujo de heridos por el mismo motivo. La gran mayoría eran menores de edad y, en la mitad de los casos, simples transeúntes. Anoche se registraron incendios en distintos municipios del país que obligaron a desalojar a los vecinos. En otros lugares, además, los servicios de emergencia han sido atacados con diferentes dispositivos de pólvora.

La pirotecnia es una de las tradiciones neerlandesas más arraigadas del cambio de año. Pero a partir del 31 de diciembre de 2026 la pirotecnia de uso para consumidores estará prohibida. Solo podrán utilizarse bengalas y petardos pequeños, aunque las ciudades y pueblos seguirán organizando espectáculos de carácter oficial.

Uno de los fallecidos en Nochevieja era un varón de 38 años, residente de la localidad de Aalsmeer, situada a una veintena de kilómetros de Ámsterdam. La policía recibió la notificación hacia las 02:15 horas. Un poco antes, alrededor de la medianoche, otra persona había muerto en un accidente similar en Nimega, al este del país. Los agentes investigan las circunstancias de ambos sucesos.

Hay también varios heridos graves, según fuentes policiales, y decenas con lesiones preocupantes ingresados en diversos hospitales. Por otro lado, en el Hospital Oftalmológico de Róterdam había ya 14 pacientes con daños oculares al principio de la madrugada. A diferencia de años anteriores, el 85% de las víctimas son menores de edad, según recoge la televisión pública NOS. El ingresado más pequeño es un niño de cinco años, y la mitad de los afectados eran paseantes o gente que estaba mirando sin prender ellos los fuegos artificiales. Este dato podría explicar el ingreso de menores de edad. De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por la agencia nacional de noticias ANP, los servicios de urgencias de las grandes ciudades fueron los más concurridos. Solo en el hospital HagaZiekenhuis, que tiene dos sedes, en las ciudades de La Haya y Zoetermeer, fueron atendidos 65 heridos. Es el doble que hace un año.

Un gran negocio

A pesar de las advertencias de los médicos, la pirotecnia es una de las grandes aficiones neerlandesas para recibir el año nuevo. Es también un gran negocio. En 2025, las ventas alcanzaron la cifra récord de unos 129 millones de euros, según la Asociación Holandesa de Pirotecnia. El año pasado, fueron 118 millones de euros. La misma asociación no solo considera la prohibición un “revés financiero para el sector”, sino que sostiene que muchos ciudadanos usan fuegos artificiales de forma adecuada, y “un pequeño grupo de personas lo ha estropeado para el resto”.

Durante esta madrugada ha habido otro incidente grave, esta vez en Ámsterdam, que está siendo analizado por la policía. Es el incendio, declarado poco después de la medianoche, en la iglesia Vondelkerk. La torre y parte de la zona central se han derrumbado, lo mismo que gran parte del tejado, y apenas quedan los muros en pie. Los bomberos han trabajado durante horas para extinguir las llamas, y debido al fuerte viento han sido evacuadas las viviendas circundantes. La iglesia fue construida en el siglo XIX según el diseño del arquitecto Pierre Cuypers, responsable también del Rijksmuseum y de la estación central de Ámsterdam. Utilizada como templo hasta finales de los años setenta, ahora servía para celebrar eventos.

Bomberos atacados con fuegos artificiales

En otros barrios de la capital los disturbios se debieron al hecho de que varias personas decidieron prender la tradicional hoguera de Nochevieja en la calle a pesar de la prohibición del Ayuntamiento. La policía antidisturbios intervino en varias ocasiones, según un portavoz, porque el fuego estaba demasiado cerca de las casas y suponía un peligro para el vecindario. En otros lugares del país, las fuerzas del orden y los bomberos fueron atacados con fuegos artificiales cuando hacían su trabajo. En su cuenta de X, Nine Kooiman, presidenta del Sindicato de la Policía Neerlandesa, ha escrito que ha oído hablar de “una violencia sin precedentes”. “[La violencia se ha registrado] Aquí en Ámsterdam, donde trabajo, pero la veo en todo el país. Muchos explosivos y fuegos artificiales dirigidos a los compañeros”.

Otra de las modalidades festivas, que no está sujeta a la regulación pirotécnica y depende de las normas municipales, es el denominado disparo de carburo. Consiste en provocar fuertes explosiones controladas usando carburo de calcio y agua en bidones, en especial, antiguas lecheras, que son taponados con un balón de fútbol. En la provincia de Drenthe, al noreste del país, varias personas han sufrido heridas graves por estos disparos. Allí, este tipo de actividad está reconocida como parte del patrimonio inmaterial.

En 2025, 20 municipios prohibieron los fuegos artificiales, entre ellos Ámsterdam, Róterdam, Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Nimega y Haarlem. Por otro lado, más de un centenar tienen zonas libres de pirotecnia, pero incluso donde no están permitidos se siguen encendiendo. Sucede, entre otros, en Róterdam, Ámsterdam y Utrecht. En julio pasado, el Congreso aprobó la Ley para un Año Nuevo seguro (Veilige jaarwisseling), debido a que la situación actual supone una presión excesiva para la seguridad, la sanidad y el medio ambiente. El año pasado, más de 1.100 personas acudieron con lesiones a urgencias y a los centros de atención primaria, algo menos que en 2023.