La Orquesta Filarmónica de Viena ha dado a conocer este jueves, en el transcurso de su concierto de año nuevo, el nombre del director que se hará cargo del Concierto de Año Nuevo 2027. Este anuncio sigue la costumbre de hacer público al maestro elegido para hacerse cargo de la célebre actuación del año siguiente durante el mismo concierto. El nombre anunciado en esta ocasión ha sido el del director de orquesta ruso Tugan Sokhiev (Vladikavkaz, 48 años), quien debutó en el Teatro Real de Madrid hace 20 años, cuando era una joven promesa. Esta es la primera vez que ha sido invitado a dirigir el Concierto de Año Nuevo, aunque ya ha estado al frente de esta gran orquesta.

La colaboración de Tugan Sokhiev con esta histórica orquesta vienesa se remonta a 2009 durante una gira asiática en Seúl. La batuta del ruso ha dirigido a la filarmónica vienesa en la propia Viena en varios conciertos de abono y también en otras ciudades del mundo. Dirigió por primera vez el Concierto de una Noche de Verano, y también la Gala del Aniversario de Johann Strauss.

Tugan Sokhiev fue director musical y director principal del Teatro Bolshoi de Moscú entre 2014 y 2022, cuando presentó su renuncia en protesta por la invasión de Ucrania. Al mismo tiempo dejó la dirección musical de la Orquesta de Toulousse tras ser presionado por los medios para que tomara partido. “Me he visto forzado a elegir entre mi querida Rusia y mis queridos músicos franceses”, explicó entonces. “Nunca he apoyado y siempre estaré en contra de conflictos de cualquier tipo”. Procedente de la misma región rusa que Valery Gergiev, a Sokhiev se le consideraba muy cercano al maestro quien. sin embargo, se ha mantenido muy próximo al régimen de Putin.

Sokhiev ha actuado en los principales teatros de ópera del mundo, como la Ópera Metropolitana de Nueva York y la Ópera Estatal de Viena. Según la Filarmónica de Viena, el maestro ruso, discípulo de Ilya Musin en el conservatorio de San Petersburgo, está especialmente comprometido con la formación de jóvenes músicos. Participó activamente en las academias de la Filarmónica de Viena para jóvenes músicos. En 2016, fundó una academia de dirección en Toulouse.

“Tugan Sokhiev ha sido un íntimo amigo musical y personal desde 2009. Nuestras primeras actuaciones juntos fomentaron rápidamente una fuerte confianza y comprensión musical mutua, que se ha profundizado y desarrollado continuamente desde entonces, con ilusión nuestros proyectos futuros y el próximo Concierto de Año Nuevo”, explicó, en el texto que acompañaba el anuncio, el presidente de la Filarmónica de Viena, Daniel Froschauer.

La elección de Sokhiev parece seguir la línea de renovación y nuevas apuestas emprendida este 2026 con la elección del canadiense Yannick Nézet-Séguin de 50 años, quien también tiene un importante currículo lírico como director musical del Metropolitan Opera de Nueva York.