72 instituciones piden a Ayuso que frene el recorte al Círculo de Bellas Artes y pruebe que “la libertad artística no está amenazada en Madrid”

Los 72 miembros de la European Alliance of Academies (Alianza Europea de Academias, en español), organización que reúne a las instituciones culturales más prestigiosas de la región, han emitido un comunicado este lunes en el que dan su apoyo al Círculo de Bellas Artes (CBA) tras “el drástico recorte de financiación por parte del gobierno regional de Madrid”, según se lee en el escrito. La Alianza hace un llamamiento al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para que reconsidere su decisión de eliminar la subvención de 250.000 euros que en los últimos años había dado al CBA y limitarla a una ayuda concreta de 12.500 euros en 2026.

Más información El plante de la Comunidad de Madrid al Círculo de Bellas Artes destapa un choque de modelos de política cultural en el centenario del emblemático edificio

“Sería la mejor manera de contrarrestar cualquier sospecha expresada públicamente de que existen motivos ideológicos o políticos detrás de este drástico recorte, y de afirmar que la libertad artística en la Comunidad de Madrid no está actualmente en peligro”, afirman instituciones como la Akademie der Künste de Berlín, la más antigua de Europa, la Academia de Bellas Artes de París, la Royal Academy of Arts (Londres) y L’Accademia Nazionale del Disegno (Roma). El CBA también pertenece a este colectivo.

Desde 1983, cuando se creó el consorcio público privado que gestiona el Círculo de Bellas Artes (CBA), la Comunidad de Madrid otorgaba una subvención nominativa, esto es, una ayuda que el centro gestionaba de manera independiente. En los últimos siete años había sido de 250.000 euros. En 2025, bajó a 100.000, y además, la Consejería que dirige Mariano de Paco decidió que ya solo financiaría actividades concretas. En 2026 la ayuda de la CAM al CBA se limita, por el momento, a 12.500 euros para la lectura de El Quijote.

“Con este modelo se elimina la discrecionalidad. Permite que colaboremos en cualquier momento y esto está ya dando unos resultados estupendos”, ha defendido en EL PAÍS el consejero, que ha puesto como ejemplo proyectos con los museos nacionales del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, y el Ateneo. “En algunos de estos casos, la aportación final ha sido mayor de la que se daba inicialmente con una subvención nominativa”, ha apuntado, y recalcado que siguen abiertos a costear iniciativas del CBA a lo largo de este año.

El CBA cuenta con un presupuesto de más de siete millones de euros para 2026, del que solo el 7% proviene de entidades privadas. El resto procede de visitantes, alquiler de espacios, patrocinadores privados para proyectos concretos y las cuotas de los socios. “Que nos quiten más de 200.000 euros no imposibilita nuestra actividad”, reconocen los gestores del centro. “Pero hay que tener en cuenta que somos una entidad sin ánimo de lucro que se hace cargo de este edificio, su mantenimiento, el salario de sus 70 empleados y solo esto ya supone la mitad del presupuesto”, concreta Valerio Rocco, director del CBA.

Por el momento, desde el Círculo aseguran que seguirán mandando las actividades previstas para 2026 a la Consejería de Cultura cumpliendo con la nueva exigencia del equipo de De Paco que estudiará cada una de las iniciativas y decidirá en cuáles invierte.