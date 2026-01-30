El ex fiscal general, ovacionado en la presentación del manifiesto que defiende su inocencia

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reapareció este jueves en un acto en el Ateneo de Madrid, donde fue ovacionado por diversos juristas que presentaban un manifiesto crítico con la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y por la nota informativa que envió la Fiscalía para desmontar la versión falsa que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña sobre las negociaciones entre González Amador y el ministerio público.

El manifiesto, firmado por más de 150 juristas entre los que se encuentran exmagistrados del Supremo como José Antonio Martín Pallín, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón o la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, denuncia que la sentencia del Supremo “condena a la presunción de inocencia” debido a que está basada en “sospechas”. El acto de presentación comenzó con un aplauso cerrado en apoyo al que fuera fiscal general del Estado, y estuvo presentado por la abogada Francisca Sauquillo, que señaló la “dignidad” con la que García Ortiz afrontó la causa judicial.

En el evento también intervinieron otros firmantes del manifiesto como Manuel de la Rocha, quien tachó la sentencia de “indignante”, la vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María José Berdugo García-Maestro, quien puso el foco en lo “inquietante” del procedimiento contra el ex fiscal, o Nicolás Sartorius, quien señaló que le parece una “aberración” la resolución del Tribunal Supremo.