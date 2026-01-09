Ir al contenido
Cine
Crítica de cine
Crítica
Crítica

Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘Song Sung Blue: canción para dos’: blanda épica de karaoke en honor a Neil Diamond

Este drama basado en una pareja de intérpretes del célebre músico se queda en un torpe vehículo para el lucimiento de Hugh Jackman y Kate Hudson

Kate Hudson y Hugh Jackman, en 'Song Sung Blue: canción para dos'.
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Basada en la vida de Mike y Claire Sardina, una pareja de intérpretes de Milwaukee que se ganaba la vida con un espectáculo-tributo a Neil Diamond, Song Sung Blue: canción para dos es un híbrido entre cine musical y drama de sobremesa con épica de cartón piedra que cae rápido en el olvido.

Escrita y dirigida por Craig Brewer, conocido por las innecesarias secuelas de películas populares de los ochenta como Footloose y El príncipe de Zamunda, el reciclaje es esta vez el de un documental de 2008 que recogía la peripecia de Lightning & Thunder, el dúo de Mike y Claire Sardina. Y ciertamente la historia es curiosa: la de cómo una pareja de intérpretes del montón que se gana la vida en karaokes y espectáculos de imitadores encuentra en el cancionero de Neil Diamond su propia voz.

Pero Song Sung Blue es sobre todo un relato de superación que arranca en una reunión de Alcohólicos Anónimos, en la que Mike/Lightning (Hugh Jackman) celebra su vigésimo año sobrio. La película es un vehículo para el lucimiento del actor australiano y, sobre todo, de Kate Hudson, en la piel de Claire/Thunder. El esfuerzo de ambos se diluye, con todo, en un conjunto torpe y sin carácter en el que el drama personal y la aventura musical no acaban de ligar.

Esa parte musical podría ser la más interesante. Gracias a su espectáculo-homenaje a Neil Diamond, los Sardina acabaron teloneando a Pearl Jam. La pareja era asidua a la feria estatal de Wisconsin y allí, en 1995, Eddie Vedder los invitó a actuar en el Marcus Amphitheater de Milwaukee. Como recoge la película, Vedder incluso se unió a ellos para cantar el tema de Neil Diamond Forever in Blue Jeans.

Pero las ideas metamusicales (el revival noventero del universo melódico de Diamond, la búsqueda de una voz propia en la de otro, el universo de los espectáculos tributo o de imitadores como nuevas formas de explorar el biopic) no parecen interesarle a Craig Brewer tanto como la blanda historia familiar y de superación personal, cuyos sorprendentes giros se amontonan en la superficie.

Song Sung Blue se queda así en épica enlatada que cuenta con su mejor baza en la interpretación de Kate Hudson. Jackman sufre por una caracterización un tanto postiza, aunque disfruta cantando Soolaimon, que nunca estuvo entre los hits del cancionero de Neil Diamond, pero que los Sardina convirtieron en su emblema, por mucho que el público (también el de esta película) les pidiera otras canciones.

Song Sung Blue: canción para dos

Dirección: Craig Brewer.

Intérpretes: Kate Hudson, Hugh Jackman, Michael Imperioli, Fisher Stevens, James Belushi.

Género: drama, Estados Unidos, 2025.

Duración: 131 minutos.

Estreno: 9 de enero.

Crítica de cine en EL PAÍS y columnista en ICON y SModa. Durante 25 años fue periodista cultural, especializada en cine, en este periódico. Colaboradora del Archivo Lafuente, para el que ha comisariado exposiciones, y del programa de La2 'Historia de Nuestro Cine'. Escribió un libro-entrevista con Manolo Blahnik y el relato ilustrado ‘La bombilla’
