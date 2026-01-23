Dónde ver las películas nominadas al Oscar en México

‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, ha sido reconocida con nueve nominaciones en las principales categorías

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado este jueves las nominaciones a los Premios Oscar. En la lista figuran títulos como Pecadores, que con menciones en 16 categorías rompió el récord de mayor número de nominaciones en la historia de la premiación. También destaca Frankenstein de Guillermo del Toro, que obtuvo nueve nominaciones, aunque en esta ocasión el cineasta quedó fuera de la contienda a Mejor Dirección.

La mayoría de las cintas ya tuvieron su paso por las salas de cine y actualmente puede encontrarse en plataformas de streaming. Sin embargo, producciones nominadas a Mejor Película como Hamnet y El agente secreto se estrenarán próximamente en México, justo a tiempo para la transmisión de la ceremonia, prevista para el 15 de marzo. A continuación, la lista de las cintas nominadas y dónde verlas.

‘Bugonia’

Dónde ver: Disponible en cines y en Prime Video

Emma Stone y el director Yorgos Lanthimos colaboran nuevamente en esta cinta que reimagina el clásico surcoreano de ciencia ficción, Save The Green Planet!, de Jang Joon-hwan. Fue nominada en las categorías de Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Banda Sonora y Mejor Actriz.

‘F1: la película’

Dónde ver: Apple TV

La historia del veterano piloto de carreras interpretado por Brad Pitt sorprendió con la nominación a Mejor Película tras ser ignorada en los Globos de Oro en las categorías principales. La producción también está incluida entre las aspirantes a Mejor Edición, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.

‘Frankenstein’

Dónde ver: Netflix y en algunos cines por tiempo limitado

Tras años de buscar la oportunidad de realizar su propia versión del clásico de terror de Mary Shelley, la Academia ha reconocido con nueve nominaciones la obra de Del Toro, aunque esta vez el mexicano quedó fuera de la competencia al Mejor Director. En tanto, el trabajo de Jacob Elordi como La Criatura le valió una nominación a Mejor Actor de Reparto.

‘Hamnet’

Dónde ver: Exclusivamente en cines a partir del 29 de enero

Dirigida por Chloé Zhao, la cinta está basada en un libro de Maggie O’Farrell, quien también participa como coguionista. La historia explora desde la ficción el duelo de Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo. Hamnet se posiciona nuevamente en el centro de la conversación luego de imponerse en los Globos de Oro como Mejor Película.

Jessie Buckley, en 'Hamnet'.

‘Marty Supremo’

Dónde ver: Exclusivamente en cines

Timothée Chalamet busca su primer Oscar con esta película de Josh Safdie, quien dirige su primer largometraje sin su famoso hermano Benny. La cinta está inspirada en la vida del campeón de tenis de mesa, Marty Reisman.

‘Una batalla tras otra’

Dónde ver: HBO Max

La película de acción protagonizada por Leonardo di Caprio, Teyana Taylor, Sean Penn y Benicio del Toro es la segunda más nominada en esta edición de la prestigiosa temporada, con un total de 14 menciones. En los Globos de Oro, el director Paul Thomas Anderson se consolidó como el ganador, por lo que hay expectativa de que se pueda repetir el reconocimiento.

‘El agente secreto’

Dónde ver: Exclusivamente en cines a partir del 26 de febrero

Además de figurar entre los nominados a Mejor Película Extranjera, el filme brasileño se ha ganado un lugar en importantes categorías como la de Mejor Película y Mejor Actor para Wagner Moura. Apenas el año pasado, la actriz Fernanda Torres estuvo nominada a Mejor Actriz, por lo que el público latinoamericano está a la expectativa de que la Academia finalmente premie el talento carioca.

‘Valor sentimental’

Dónde ver: Exclusivamente en cines

El cineasta Joachim Trier vuelve a colaborar con Renate Reinsve, su protagonista en La peor persona del mundo, en un nuevo drama familiar que acerca a los espectadores al mundo del cine. El reparto lo completan Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning y Stellan Skarsgård, quien resultó ganador del Globo de Oro por su interpretación en esta cinta.

‘Pecadores’

Dónde ver: HBO Max

La película de Ryan Coogler ha conseguido el récord como la máxima nominada en la historia de los Oscar, con un total de 16 nominaciones. Hasta ahora, ese honor le correspondía a Eva al Desnudo, Titanic y La La Land, que consiguieron 14 en su momento. Entre las nominaciones más sorpresivas destaca la de Delroy Lindo, quien se ha llevado su primera nominación a sus 73 años.

Michael B. Jordan, Michael B. Jordan y Omar Benson Miller en 'Sinners'. Courtesy of Warner Bros. Pictures (AP)

‘Sueños de trenes’

Dónde ver: Netflix

La cinta, basada en la novela de Denis Johnson, compite por el premio a Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía y Mejor Canción Original.

Otros filmes con nominaciones

La Hora de la Desaparición: HBO Max

Blue Moon: Prime Video y Apple TV (renta)

Avatar: fuego y cenizas: Exclusivamente en cines

Jurassic World Renace: Prime Video y Apple TV (renta)

El autobús perdido: Apple TV

Si tuviera piernas, te patearía: Exclusivamente en cines a partir del 5 de marzo

La Máquina, the Smashing Machine: Prime Video y Apple TV (renta)

La Hermanastra Fea: Prime Video y Apple TV (renta)

Canción para dos: Exclusivamente en cines

Un simple accidente: Exclusivamente en cines

Sirāt: Exclusivamente en cines

La voz de Hind Rajab: Exclusivamente en cines a partir del 29 de enero

Arco: Exclusivamente en cines a partir del 5 de febrero

Elio: Disney+ (stream)

Las guerreras K-pop: Netflix (stream)

La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia: Exclusivamente en cines a partir del 19 de febrero

Zootopia 2: Exclusivamente en cines.