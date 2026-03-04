Jalisco, la joya de los Estados mexicanos para el narcotráfico

Gabriela Warkentin conversa con Sergio Aguayo sobre la trascendencia del Estado tapatío para el Cartel Jalisco Nueva Generación tras el abatimiento de su líder

“Es natural que la caída de Nemesio Rubén Oseguera, El Mencho, se diera en Jalisco. En la historia del Estado están las claves del presente". Así comienza el artículo del académico y periodista Sergio Aguayo, publicado tras la caída del narcotraficante.

En redes sociales y medios de comunicación se ha hablado de los nexos del Cartel Jalisco Nueva Generación, así como la diversificación y escisión de una estructura criminal que partió del centro del país.

A la luz de la coyuntura, de los hechos de violencia ocurridos tras su muerte, Gabriela Warkentin conversa en este espisodio de Al habla... con Sergio Aguayo sobre la importancia geopolítica, económica y estratégica de Jalisco frente a otros Estados como bastión de organizaciones criminales, pero también de su repercusión sobre una sociedad cada vez más golpeada por los efectos del crimen organizado.