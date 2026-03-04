Telefónica se posiciona como proveedor de la OTAN en 5G

Telefónica ha consolidado su papel como socio tecnológico de la OTAN tras integrar sus soluciones de conectividad de quinta generación en los proyectos de la Alianza Atlántica. Este hito se produce tras la puesta en marcha a finales de este mes de marzo en del primer centro de desarrollo, adiestramiento y pruebas para operaciones militares en ciberdefensa con tecnología 5G (CDAP 5G) en Europa, una infraestructura desarrollada por la operadora en colaboración con el Ministerio de Defensa de España.

La trayectoria de la compañía en este ámbito se sustenta en la ejecución de más de 15 pruebas de campo y el despliegue de burbujas tácticas 5G en los dominios terrestre, naval, aéreo y del ciberespacio. Según ha detallado la dirección de Defensa y Seguridad de Telefónica España, el año 2026 marca la culminación de una estrategia iniciada en 2022 para posicionar estas capacidades tecnológicas dentro de la Unión Europea y la OTAN. Con la operatividad de este centro, la operadora facilita que las Fuerzas Armadas españolas actúen como autoridad técnica en la integración de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, el edge computing y la computación cuántica en entornos de misión crítica.

El CDAP 5G, ubicado en la Comunidad de Madrid y gestionado junto al Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), ha sido seleccionado por la Agencia de Comunicación e Información de la OTAN (NCIA) para formar parte de la NATO Digital Foundry. Esta plataforma de innovación abierta permite a los países miembros testar soluciones industriales avanzadas utilizando datos reales de la organización. La actividad del centro se centra en la protección de las comunicaciones de activos estratégicos, incluyendo radares, sistemas de armas, drones y el equipamiento individual de los combatientes, además de servir como espacio de formación especializada para el personal militar.

En el plano operativo, la experiencia de Telefónica se ha materializado en proyectos recientes como la incorporación de la primera burbuja 5G aérea en una aeronave militar en la base de Albacete, dentro del programa BACSI (Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente). Este despliegue permitió establecer sistemas de voz y vídeo en tiempo real con alta seguridad y baja latencia. Asimismo, a finales de 2025, la operadora completó un piloto de cuatro meses en un buque de las Fuerzas Navales de la Alianza, logrando conectar unidades no tripuladas y otros activos navales sin necesidad de recurrir a redes públicas o satelitales externas.

Otras aplicaciones desarrolladas por la operadora incluyen la integración de tecnología 5G en carros de combate y la participación en ejercicios internacionales como el NATO DiBaX, donde se validó la capacidad de la Alianza para actuar como proveedor de servicios 5G multidominio entre diferentes naciones. Estos avances han sido presentados esta semana en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, donde responsables de innovación de la compañía analizaron el potencial de las tecnologías de uso dual —civil y militar— para fortalecer la soberanía tecnológica y la capacidad de respuesta ante ciberamenazas en entornos de alta complejidad operativa.