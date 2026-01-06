De Bolsonaro, a los generales y la ‘tropa’: así ha castigado Brasil a los golpistas del 8 de enero

La turba bolsonarista que invadió los tres poderes, vista desde una de las sedes asaltadas, el 8 de enero de 2023.

Los tribunales han impuesto largas condenas de prisión a unos 1.200 de los implicados en el ataque contra la democracia en Brasilia

Brasil ha condenado a más de 1.200 personas por idear, participar y financiar un intento de golpe de Estado que culminó hace tres años, el 8 de enero de 2023, en el asalto a las sedes de los tres poderes, en Brasilia. Un castigo que contrasta con Estados Unidos, donde el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, no impidió a Donald Trump regresar al poder e indultar a los condenados.

Cuando el juicio más importante celebrado en Brasil en décadas quedó visto para sentencia, el presidente del Tribunal Supremo quiso dejar constancia pública de su trascendencia histórica: “Nadie sale hoy de aquí feliz, pero debemos cumplir con valentía y serenidad las misiones que la vida nos encomienda. Creo que estamos cerrando los ciclos de atraso en la historia brasileña, marcados por golpes de Estado y la ruptura de la legalidad constitucional”, afirmó el juez Luís Roberto Barroso el 11 de septiembre, al concluir la vista contra el antiguo presidente Jair Bolsonaro y cuatro generales de cuatro estrellas.

Este es un recuento de las condenas a los implicados en los actos antidemocráticos perpetrados a la semana de que Lula regresara al poder y que este jueves cumplen tres años.

Bolsonaro, líder golpista preso

El Supremo condenó al expresidente Jair Bolsonaro por las cinco acusaciones, incluida abolición violenta del Estado de derecho, por encabezar una conspiración para retener el poder tras perder las elecciones. Fue condenado a 27 años por diseñar y liderar un complot que incluía asesinar a las principales autoridades del Estado y al magistrado que más odia, Alexandre de Moraes, que lideró la investigación y el juicio.

Bolsonaro cumple condena en una comisaría de Brasilia, en unas condiciones equivalentes a las ofrecidas a Lula hace unos años.

Lo novedoso del caso no es un expresidente brasileño encarcelado -ahora mismo hay otro preso-, sino que el motivo: golpismo.

El expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia, tras una visita hospitalaria, el 14 de septiembre, a los tres días de ser condenado por golpismo. Adriano Machado (REUTERS)

El Tribunal Supremo aguantó firme el intento de Donald Trump de sabotear el proceso judicial. El presidente de EEUU llegó a sancionar a varios togados de la máxima corte y solo ha levantado el castigo a Moraes.

Los generales, fin a la impunidad

El juicio contra Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, entrará en los libros de Historia de Brasil porque nunca antes unos generales habían sido juzgados, y condenados, por una asonada. Supone el fin de la impunidad castrense tras una historia salpicada de golpes, exitosos y fracasados.

Tres generales de cuatro estrellas que fueron ministros y el comandante de la Armada fueron sentenciados a largas condenas: entre 19 años y 26 años de prisión que cumplen en cárceles militares. Al más anciano le han concedido la domiciliaria.

Cursillo de democracia

El 8 de enero de 2023 una turba furiosa de bolsonaristas tomó al asalto las sedes de la Presidencia, el Tribunal Supremo y el Congreso, convencida, bajo premisas falsas, de que a su líder le habían robado las elecciones. El ataque que amenazó los cimientos de la democracia fueron protagonizados por cientos de ciudadanos de a pie que, tras la victoria electoral de Lula, dejaron sus vidas para acampar ante los cuarteles y reclamar una intervención militar para que Bolsonaro siguiera en el poder.

Tras el asalto, fueron detenidos y encarcelados. Primera sorpresa. El gran shock vino cuando la justicia los acusó de intento de golpe de Estado. La tesis de que los actos de Brasilia fueron solo vandalismo fue rechazada por los jueces. La aventura bolsonarista se tradujo en largas condenas. La idea es que sirvan de antídoto para potenciales emuladores.

Medio centenar de los acusados de participar en las acampadas aceptaron un acuerdo con la fiscalía que implicó una multa, la prohibición de usar redes sociales y hacer un cursillo titulado Democracia, Estado de derecho y golpe de Estado.

Los invasores y la mártir

Unas 650 personas fueron juzgadas y condenadas por participar en la invasión de los tres poderes. Muchos fueron condenados a entre 12 años y 17 años de cárcel.

Para criticar la dureza de las penas, el bolsonarismo encumbró como mártir a la peluquera Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 años tras pintar, en medio del caos de aquel día, un lema con carmín sobre la estatua de la justicia que preside la entrada del Supremo. Madre de familia, el juez se tomó su tiempo, pero le concedió la prisión domiciliaria.

Prófugos

Brasil ha pedido la extradición de al menos 60 condenados que huyeron al extranjero para eludir la cárcel. Buena parte de ellos buscó amparo en la Argentina de Javier Milei. El más destacado de los golpistas prófugos es Alexandre Ramagem, condenado a 16 años con Bolsonaro por usar la agencia de inteligencia que dirigía para espiar a rivales políticos durante los preparativos para el golpe. Logró huir a Miami aunque había una orden judicial para retirarle el pasaporte.

‘Sin techo’ y absueltos

Las diez personas absueltas en esta megacausa incluyen varias que no pudieron ser responsabilizadas por sufrir graves trastornos mentales, y al menos cuatro sin techo que se instalaron en el campamento golpista de Brasilia, frente al cuartel general del Ejército diseñado por Oscar Niemeyer durante la dictadura, porque ofrecían comida gratis.

¿Rebaja de penas?

El presidente Lula presidirá este jueves, 8 de enero, un acto en Brasilia para conmemorar el triunfo de la democracia frente al golpismo. A él le corresponde vetar o no una norma aprobada en diciembre por el Congreso que recorta las condenas de los golpistas, incluido Bolsonaro, en nombre de la reconciliación nacional. Si Lula cumpliera su promesa de vetarla, sus señorías pueden restablecer la rebaja.

Bolsonaro confía en ello para aliviar su situación porque el sueño de una amnistía quedó enterrado por el momento. Pero en el horizonte queda la posibilidad de que su hijo Flávio Bolsonaro o algún aliado gane las elecciones en octubre y apruebe un indulto, al estilo Trump.