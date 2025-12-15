Nvidia vuelve a salir de compras: adquiere SchedMD, desarrolladora del sistema de gestión de cargas Slurm
La compañía, que rebota en Bolsa, continuará desarrollando y distribuyendo el software de código abierto del proveedor
Nvidia vuelve a salir de compras. El gigante de los chips de inteligencia artificial (IA) ha comunicado este lunes que ha adquirido SchedMD, desarrolladora del sistema de gestión de cargas de trabajo de código abierto Slurm. La firma dirigida por Jensen Huang no ha desvelado los términos financieros de la transacción.
El anuncio ha coincidido con el rebote de las acciones de Nvidia, tras las bajadas sufridas en los últimos días, ante la incertidumbre generada en torno a una posible burbuja en el ámbito de la IA, que ha provocado un fuerte castigo a compañías como Oracle, Broadcom y SoftBank. Las acciones suben más de un 1,5% a media sesión, recuperando la cota de los 178 dólares. Nvidia se mantiene como la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, con un valor de mercado de 4,32 billones de dólares.
La compañía ha explicado que continuará desarrollando y distribuyendo Slurm como software de código abierto e independiente del proveedor. Además, Nvidia ha señalado que acelerará el acceso de SchedMD a nuevos sistemas, a la vez que respaldará un ecosistema diverso de hardware y software.
Según Nvidia, las cargas de trabajo de HPC e IA implican cálculos complejos que ejecutan tareas paralelas en clústeres que requieren colas, programación y asignación de recursos computacionales. A medida que los clústeres de HPC e IA se hacen más grandes y potentes, la utilización eficiente de los recursos es crucial.
Además, el gigante indica que, como gestor de cargas de trabajo y programador de tareas en escalabilidad, rendimiento y gestión de políticas complejas, Slurm se utiliza en más de la mitad de los 10 y 100 sistemas principales de la lista TOP500 de supercomputadoras. Slurm, compatible con el hardware de Nvidia más reciente, también forma parte de la infraestructura crítica necesaria para la IA generativa, utilizada por desarrolladores de modelos base y desarrolladores de IA para gestionar las necesidades de entrenamiento e inferencia de modelos.
En términos generales, Nvidia ha mantenido una intensa actividad inversora en los últimos meses, con operaciones de fuerte calado como la inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI, o la entrada en compañías como Intel y Nokia.
Además, Nvidia se unió al consorcio liderado por BlackRock para la adquisición de Aligned Data Centers, la mayor de la historia en los centros de datos, valorada en 40.000 millones de dólares; participó, junto a Microsoft, en una inversión de 15.000 millones en Anthropic, competidora de OpenAI; y comprometió una inyección de 2.000 millones en Synopsys, proveedor de software para el diseño de semiconductores. También ha participado en las rondas de financiación de start-ups como xAI, liderada por Elon Musk; Nscale, desarrollador de centros de datos para IA; Thinking Machines Lab; Scale AI, o Perplexity.
