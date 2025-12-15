Ir al contenido
_
_
_
_
Economía
Grandes tecnológicas

Nvidia vuelve a salir de compras: adquiere SchedMD, desarrolladora del sistema de gestión de cargas Slurm

La compañía, que rebota en Bolsa, continuará desarrollando y distribuyendo el software de código abierto del proveedor

Santiago Millán
Santiago Millán
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Nvidia vuelve a salir de compras. El gigante de los chips de inteligencia artificial (IA) ha comunicado este lunes que ha adquirido SchedMD, desarrolladora del sistema de gestión de cargas de trabajo de código abierto Slurm. La firma dirigida por Jensen Huang no ha desvelado los términos financieros de la transacción.

El anuncio ha coincidido con el rebote de las acciones de Nvidia, tras las bajadas sufridas en los últimos días, ante la incertidumbre generada en torno a una posible burbuja en el ámbito de la IA, que ha provocado un fuerte castigo a compañías como Oracle, Broadcom y SoftBank. Las acciones suben más de un 1,5% a media sesión, recuperando la cota de los 178 dólares. Nvidia se mantiene como la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, con un valor de mercado de 4,32 billones de dólares.

La compañía ha explicado que continuará desarrollando y distribuyendo Slurm como software de código abierto e independiente del proveedor. Además, Nvidia ha señalado que acelerará el acceso de SchedMD a nuevos sistemas, a la vez que respaldará un ecosistema diverso de hardware y software.

Según Nvidia, las cargas de trabajo de HPC e IA implican cálculos complejos que ejecutan tareas paralelas en clústeres que requieren colas, programación y asignación de recursos computacionales. A medida que los clústeres de HPC e IA se hacen más grandes y potentes, la utilización eficiente de los recursos es crucial.

Además, el gigante indica que, como gestor de cargas de trabajo y programador de tareas en escalabilidad, rendimiento y gestión de políticas complejas, Slurm se utiliza en más de la mitad de los 10 y 100 sistemas principales de la lista TOP500 de supercomputadoras. Slurm, compatible con el hardware de Nvidia más reciente, también forma parte de la infraestructura crítica necesaria para la IA generativa, utilizada por desarrolladores de modelos base y desarrolladores de IA para gestionar las necesidades de entrenamiento e inferencia de modelos.

En términos generales, Nvidia ha mantenido una intensa actividad inversora en los últimos meses, con operaciones de fuerte calado como la inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI, o la entrada en compañías como Intel y Nokia.

Además, Nvidia se unió al consorcio liderado por BlackRock para la adquisición de Aligned Data Centers, la mayor de la historia en los centros de datos, valorada en 40.000 millones de dólares; participó, junto a Microsoft, en una inversión de 15.000 millones en Anthropic, competidora de OpenAI; y comprometió una inyección de 2.000 millones en Synopsys, proveedor de software para el diseño de semiconductores. También ha participado en las rondas de financiación de start-ups como xAI, liderada por Elon Musk; Nscale, desarrollador de centros de datos para IA; Thinking Machines Lab; Scale AI, o Perplexity.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Santiago Millán
Santiago Millán
Es periodista de la sección de Empresas, especializado en Telecomunicaciones y Tecnología. Ha trabajado, a lo largo de su carrera, en medios de comunicación como El Economista, El Boletín y Cinco Días.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Oracle se hunde en Bolsa tras anunciar ventas en la nube decepcionantes y un mayor gasto en IA

Bloomberg

Las tecnológicas baten el récord histórico en operaciones corporativas al superar el billón de dólares en 2025

Santiago Millán | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  2. El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
  3. El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
  4. El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
  5. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_