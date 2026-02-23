Video | El secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla se quiebra hablando de los militares caídos en el operativo contra El Mencho

El general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de la Defensa Nacional, ha comparecido este lunes en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para ofrecer detalles sobre el operativo realizado el domingo en Jalisco para capturar a Nemesio Oseguera, alias El Mencho. El militar explicó las labores de inteligencia que ayudaron a las autoridades mexicanas a dar con el capo del Cartel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tapalpa.

Trevilla explicó que los militares encontraron a una célula de criminales fuertemente armada, que protegía a El Mencho. El acecho de parte de las fuerzas especiales provocó diversos enfrentamientos y desató una ola de violencia general en la que murieron 3 militares directamente implicados, 25 elementos de la Guardia Nacional en todo el país, un custodio y un elemento de la Fiscalía de Jalisco. Solo una civil falleció por el fuego cruzado en una jornada de violencia.

Trevilla, un hombre generalmente seco y parco, se quebró mientras hablaba de los militares que cayeron el domingo tras uno de los golpes más importantes que el Estado mexicano ha dado contra el crimen organizado en los últimos años.