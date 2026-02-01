Solanke vuelve a descolgar al Manchester City de la lucha por la Premier

El Manchester City no levanta cabeza en la Premier. Con solo siete puntos conseguidos de los últimos 18 posibles, el empate de este domingo ante el Tottenham les aleja de nuevo del Arsenal. Los de Pep Guardiola, reforzados en invierno con nuevos fichajes, vuelven a dejarse puntos en Liga. Esta vez en uno de los estadios que peor se le da al equipo mancuniano, el Tottenham Hotspur Stadium. Los citizens se fueron al descanso con un 0-2, pero en la segunda mitad apareció Dominic Solanke, el delantero que tanto han echado de menos los Spurs, para igualar la contienda y repartir un punto para ambos conjuntos. El City vuelve a descolgarse de la lucha por la Premier y ya tiene al Arsenal, líder de la competición que venció por 0-4 al Leeds el sábado, a seis puntos.

TOT Tottenham 2 Guglielmo Vicario, Cristian Romero (Pape Matar Sarr, min. 45), Radu Dragusin, João Palhinha, Yves Bissouma (Wilson Odobert, min. 67), Conor Gallagher, Archie Gray, Destiny Udogie, Randal Kolo Muani (Mathys Tel, min. 67), Xavi Simons y Dominic Solanke (Jun'ai Byfield, min. 89) MNC M. City 2 Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Rayan Aït-Nouri (Nico González, min. 69), Matheus Nunes, Marc Guéhi, Antoine Semenyo, Bernardo Silva (Phil Foden, min. 87), Rayan Cherki (Tijjani Reijnders, min. 68), Nico O'Reilly, Rodri (Omar Marmoush, min. 93) y Erling Haaland Goles 0-1 min. 10: Mathis Cherki. 0-2 min. 43: Antoine Semenyo. 1-2 min. 52: D. Solanke. 2-2 min. 69: D. Solanke Arbitro Robert Jones

Tarjetas amarillas Yves Bissouma (min. 10), Abdukodir Khusanov (min. 20), Xavi Simons (min. 37), D. Solanke (min. 47), Rodrigo (min. 47), Guardiola (min. 57), Nico González (min. 97)

En Londres se citaban dos de los cinco equipos ingleses que se clasificaron entre los ocho primeros en la fase de liga de la Champions. Los Spurs vencieron por 0-2 a domicilio ante el Eintracht de Frankfurt y aseguraron la cuarta plaza. El City también ganó por 2-0 en el Etihad ante el Galatasaray y terminó octavo. Sin embargo, los de Thomas Frank no están cuajando una buena Liga, al igual que el curso pasado, y llegaban a la cita decimoquintos y siendo el segundo peor equipo en casa de la competición, con solo nueve puntos de 33 posibles.

Esta estadística se reflejó a la perfección en la primera mitad. Los de Guardiola pasaron por encima del conjunto londinense. En el minuto 10 Rayan Cherki aprovechó un error en la salida de balón de Bissouma, encaró a su par, se perfiló el balón hacia su pierna derecha y con un disparo cruzado batió a Vicario: 1-0. El francoargelino comenzó a divertirse sobre el césped. Recorte por aquí, finta por allá... Tanto que, tras un choque donde se dolió de la rodilla y tuvieron que entrar las asistencias, paró el cambio que Guardiola tenía preparado para sustituirle.

El City no sufría en defensa gracias a un gran Kushanov y a un inofensivo Tottenham que no lograba encontrar a Xavi Simons. Y poco antes del descanso llegó el segundo zarpazo. Rodri encontró a Bernardo Silva en el área con un pase filtrado y este se la dio al primer toque a Semenyo, que solo ante Vicario anotó el 0-2.

El partido parecía muy cómodo para los de Guardiola que solo sufrieron un tiro a puerta. Pero apareció Solanke, el delantero que echaba en falta el Tottenham todo este curso por una lesión en el tobillo. Era el quinto partido del inglés desde la vuelta de su lesión y fue quien resolvió para los de Thomas Frank. Los locales salieron a morder tras el descanso ante un City que parecía desconcertado con lo que estaba ocurriendo. Y en el minuto 53 apareció Solanke para marcar el primero. Recibió un balón al pecho, cuerpeó con Kushanov para quitárselo de encima, se colocó el balón en su pierna derecha y golpeó la pierna de Guehi y la pelota para anotar. En un primer momento, la Premier League dio gol en propia del central, pero minutos después, rectificaron.

El City estaba grogui en la lona con el gol y Donnarumma era el único que sostenía las embestidas del Tottenham. El portero italiano realizó cuatro paradas de muchísimo mérito ante la desesperación de la afición local. Aunque en el 73, no pudo hacer nada ante la obra de arte que fabricó Solanke. Centró Gallagher al primer palo, el delantero inglés se pasó de frenada posicionándose por delante del balón, pero corrigió con un salto acrobático en el que elevó su pierna derecha para contactar con la espuela la pelota y enviar un balón llovido al segundo palo que rozó Donnarumma pero que acabó dentro. Doblete del inglés, empate y los de Guardiola a seis puntos del equipo de Arteta.