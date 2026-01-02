Más de 700 detenidos y nueve muertos en redadas contra el Estado Islámico en Turquía

La casa en la que las fuerzas de seguridad turcas llevaron a cabo la operación contra siete militantes del Estado Islámico en la provincia de Yalova, el 30 de diciembre.

Las redadas de la policía turca contra las células de Estado Islámico durante las últimas semanas se han saldado con más de 700 detenidos y nueve muertos, tres de ellos agentes. Según la información recabada y el material incautado por las fuerzas de seguridad turcas, el grupo yihadista, también conocido por las siglas ISIS, pretendía llevar a cabo atentados contra las celebraciones de Navidad de la exigua comunidad cristiana local y los festejos de Nochevieja, en especial en aquellos con presencia de extranjeros.

Todos los años por estas fechas, en Turquía, se incrementan las medidas de seguridad y las redadas preventivas contra redes de simpatizantes o presuntos miembros del grupo yihadista para evitar que se repitan masacres como la del 1 de enero de 2017, en la que un miembro del ISIS penetró en el club Reina de Estambul, mató a 39 personas que celebraban el Año Nuevo y luego permaneció huido durante dos semanas.

En la madrugada del pasado lunes, agentes de policía asaltaron más de cien localizaciones en 15 provincias diferentes. Pero en la localidad de Yalova, en la costa del mar de Mármara y cercana a Estambul, los sospechosos presentaron resistencia y abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad. En el tiroteo, que se prolongó durante horas, fallecieron tres policías y otros ocho agentes y un vigilante resultaron heridos. También murieron seis presuntos militantes del ISIS. “Los terroristas eran de nacionalidad turca”, explicó el titular de Interior, Ali Yerlikaya.

Según afirmó el ministro, desde inicios de diciembre y hasta esa fecha, decenas de individuos relacionados con Estado Islámico habían sido detenidos, de los que 137 fueron enviados a prisión preventiva y 97 quedaron en libertad con medidas de control judicial. Entre los detenidos en una operación el 26 de diciembre en la ciudad de Malatya (Anatolia Oriental), en la que también participaron los servicios secretos, está Ibrahim Burtakuçin, un joven que se mantenía en contacto con miembros del ISIS dentro y fuera de Turquía y preparaba un ataque en Nochevieja, según la agencia de noticias estatal Anadolu.

Tras la muerte de los policías en Yalova, se multiplicaron las operaciones y, el día 30, Yerlikaya anunció la detención de 357 sospechosos en redadas practicadas en 21 provincias. Al día siguiente, se anunció la detención de otros 125 presuntos militantes del ISIS. Este viernes, 42 de los detenidos en Estambul pasaron a disposición judicial y 26 fueron enviados a prisión, mientras que 16 quedaron en libertad vigilada. Los investigadores creen que estos detenidos estaban en contacto con la célula de Yalova.

De hecho, al menos tres miembros de esta célula eran conocidos por la policía y la Justicia de Turquía. En octubre de 2024, dos de ellos, los hermanos Sordabak, fueron detenidos tras intentar secuestrar a su madre “para llevarla a la yihad”, según han publicado varios medios turcos como Kisadalga y Halk TV. La propia madre denunció en comisaría la radicalización de sus hijos, que veían como “infieles” a los policías, al Ejército turco e incluso al Gobierno del islamista Recep Tayyip Erdogan. Los agentes encontraron en su casa material yihadista que los vinculaba al la red del ISIS-K o Provincia del Jorasán, una rama de Estado Islámico conformada en buena medida por individuos de países túrquicos y de Asia Central que ha atentado en Rusia, Irán y Turquía y lo ha intentado en varios países de la UE.

Según publica Halk TV, los militantes de la célula de Yalova se reunían en torno a una revista islamista y a una librería que habían fundado, y predicaban sobre todo entre los trabajadores de la construcción y del puerto, en su mayoría venidos de otras provincias. Tras su detención, los hermanos Sordabak fueron incluidos en un proceso judicial que ya estaba en marcha contra las redes de ISIS-K en la provincia y fueron acusados de “intento de asesinato” (contra su padre) y “pertenencia a organización terrorista”. Sin embargo, el tribunal los dejó en libertad el pasado abril tras siete meses en prisión preventiva. El pasado octubre, los 15 acusados en este proceso fueron absueltos. Un par de meses después, dos de los imputados, Hasem Sordabak y Zafer Umutlu, murieron matando en el tiroteo con la policía.

La oposición parlamentaria y los medios contrarios al Gobierno han criticado la indulgencia de los tribunales turcos en casos relacionados con el yihadismo. Por ejemplo, a mediados del mes pasado, el Tribunal Supremo anuló las penas de cárcel que pesaban sobre seis turcos y ordenó la repetición del juicio sobre un argelino, todos ellos condenados a penas de entre 12 años y 46 cadenas perpetuas por su presunta participación en el ataque contra el Aeropuerto Atatürk de Estambul en junio de 2016, en el que murieron 45 personas y más de 200 resultaron heridas.

El alto tribunal arguye que estos individuos no tuvieron participación directa en el atentado y tampoco hay pruebas que los vinculen con los atacantes, por lo que únicamente deberían haber sido juzgados bajo la acusación de “miembros de organización terrorista”. Y, dado el tiempo pasado en prisión, ya habrían cumplido las penas.