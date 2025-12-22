Cuánto se cobra por décimo premiado en la Lotería de Navidad: récord de series y un reparto de 3.960 millones

Celebracion en la administracion numer 336 del centro comercial Las Arenas tras conocer que han repartido 4 quintos premios diferentes y el gordo de Navidad entre sus clientes.

Estarán exentos de tributar los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros

El sorteo más destacado y popular del año ha llegado. Este 22 de diciembre es el día de la Lotería de Navidad. Se introducirán 1807 bolas en el bombo y se repartirán unos 30.301.920 premios.

Una de las grandes novedades de 2025 es el aumento de series. El cambio responde a un aumento de la demanda de tal forma que nadie se quede sin décimo. Este año contará con 198 series, un récord histórico, que supone cinco más que el año pasado. Cada serie tiene 100.000 billetes.

El aumento de series supone, por tanto, un aumento de la emisión, que asciende a 3.960 millones de euros, según la web de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El total que se destina a premios (70% de la emisión), alcanza los 2.772 millones de euros. Se reparten 30.301.920 premios y cada serie distribuye en premios 14 millones de euros.

Cuánto se reparte por décimo

El Gordo: 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro apostado.

Segundo premio: 125.000 euros al décimo o 6.250 por cada euro apostado.

Tercer premio: 50.000 euros al décimo o 2.500 por cada euro apostado.

Dos cuartos premios: 20.000 euros al décimo o 1.000 por cada euro apostado.

Ocho quintos premios: 6.000 euros al décimo o 300 euros por cada euro apostado.

Pedrea: 1.794 premios de 100 euros al décimo, 5 euros por uno apostado.

Reintegro: premiado con 20 euros el gordo.

Premios por aproximaciones: 2.000 euros al décimo para los números anterior y posterior al Gordo; 1.250 euros para los números anterior y posterior al segundo premio; 960 euros por décimo a los números anterior y posterior al tercer premio.

Centenas del 1º, 2º y 3º premio: 297 premios de 100 euros el décimo.

Centenas de los 4º premios: 198 premios de 100 euros el décimo.

Dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premios: 297 premios de 100 euros el décimo.

Los ganadores deben tener en cuenta que estos premios se someten a tributación, a través de un gravamen especial, que debe practicarles el organismo pagador del premio, es decir, la SELAE. Estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 euros solo tributarán respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe.

La Agencia Tributaria explica que la base de la retención del gravamen especial estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será del 20 por ciento. Por ejemplo, un premio de 100.000 €, tributaría al 20% sobre 60.000 € (100.000 - 40.000), por lo que se practicaría una retención de 12.000 € y se percibirían 88.000 €.

El debate de aumentar el premio y el precio del décimo

Los loteros pidieron este noviembre que los décimos del Sorteo de Navidad suban de los 20 euros que se cobran en la actualidad a 25, tal y como trasladó la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías (Anapal) al Gobierno. También han sugerido que el precio del premio Gordo suba de los 400.000 euros que ganarían los agraciados a 500.000 para que se ajuste a la subida de la inflación, alza que se debería aplicar también a los demás premios.

La organización señala que el precio del décimo del sorteo que se celebra el 22 de diciembre lleva 23 años congelado.