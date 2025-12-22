Premios de Lotería de Navidad, cuando el delito está muy repartido

El 22 de diciembre se sucederán las escenas en las puertas de las administraciones de lotería, peñas deportivas o cafeterías, en las que algunos agraciados con los principales premios de la Lotería de Navidad, muestren sus décimos o papeletas premiadas y celebren su buena suerte, bailando con con pelucas y collares de cotillón y botella de champán en mano. En torno a estos premios, además del dinero que les corresponde, también pueden surgir una serie de delitos, especialmente relacionados como el blanqueo de capitales, o por apropiación indebida, aunque también se han dado casos de estafas o intentos de ocultar esos premios para no pagar otras deudas. Estos son algunos ejemplos de casos que han trascendido:

Blanqueo de capitales. El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o el exasesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, son algunos rostros conocidos a los que la cantidad de veces que la suerte les ha sonreído contradice las probabilidades de conseguir uno de estos premios. El exasesor marbellí llegó a reconocer en el juicio del caso Malaya que había comprado 646.000 euros de billetes de lotería y quinielas para blanquear dinero ilegal. El expresidente de la Diputación, por su parte, asegura haber ganado siete veces la lotería entre 2000 y 2011, entre ellos dos millones de euros en la Lotería de El Niño de 2008.

La compra y venta de los billetes premiados se investiga como un delito de blanqueo de capitales. Algunas personas deciden venderlo para recibir el valor íntegro, sin los impuestos, o con la tentación de ganar un poco más, entre un 10% y un 20%, mientras que los compradores que buscan justificar una cantidad de dinero de procedencia ilícita. Las penas por estos delitos para los vendedores van desde los seis meses hasta los dos años por un posible delito de blanqueo por imprudencia del artículo 301.3 del Código Penal.

Apropiación indebida. Puede haber muchas variables, pero en esencia son los casos en los que una personas se queda con un premio no le corresponde. En 2017, una vecina de Lugo tuvo que devolver los 320.580 euros netos de un décimo de la Lotería de Navidad de 2014 que había resultado premiado con el Gordo. El décimo no era suyo, sino que se lo había encontrado. La sentencia se basó en informes caligráficos para concluir que el boleto había sido comprado por otra vecina de su barrio y que la acusada, tras encontrarlo, trató de borrar el nombre de “Inés” con el que su dueña lo había marcado. La mujer fue condenada por un delito de apropiación indebida, y le impusieron el pago de una sanción, además de las costas del juicio.

Las penas parten de una multa, en el caso de que no se supere los 400 euros, hasta seis años de prisión, cuando se dan circunstancias específicas, como que haya un gran perjuicio económico, de más de 50.000 euros, o abuso de relaciones de especial confianza.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a un hombre a un año y medio de prisión por no respetar el acuerdo verbal con su amigo y cobrar para sí la totalidad de un premio de 125.000 euros.

En los casos en los que varias personas compren un boleto se recomienda fotocopiarlo, especificando qué cantidad aporta cada uno y que tenga la firma de cada uno de los propietarios. Así, en el caso de que la persona que lo guarda decida ir a cobrarlo por su cuenta exista la posibilidad de denuniarlo y reclamar la parte que le corresponda a cada cual.

Estafas. Aunque no esté relacionado con la lotería de Navidad, un lotero gallego se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por estafa o apropiación indebida por comprobar y no abonar un premio de lotería primitiva. El juicio, que está previsto que se celebre en 2026, tendrá como beneficiarios a los herederos del propietario del premio, por valor de 4,7 millones, que murió en 2014. En los casos en los que el fraude supera los 250.000 euros, la pena de prisión puede ir de cuatro a ocho años.

Alzamiento de bienes. Un juzgado de Valencia absolvió por falta de pruebas en 2016 al alcalde de Manises, un directivo de una empresa pública y varios familiares después de estar acusados de ocultar la titularidad de unos décimos premiados con 12,3 millones del segundo premio de la Lotería de Navidad para no pagar una indemnización de otro proceso. Las penas por alzamiento de bienes van de uno hasta seis años de prisión en los casos en los que hay perjuicios elevados.

Robos o secuestros. Hace escasos días que la Audiencia de Madrid ha condenado a seis años de cárcel a tres hombres que secuestraron y robaron a un ganador de un billete de lotería en enero. El tribunal les ha juzgado por detención ilegal, robo con violencia, lesiones y amenazas.