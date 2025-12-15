Seis años de cárcel para los tres hombres que secuestraron y robaron a un ganador de la lotería
La Audiencia Provincial de Madrid les acusa de detención ilegal, robo con violencia, lesiones y amenazas. Los condenados conocían a la víctima
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres hombres a penas de entre tres y seis años de prisión por el secuestro, las agresiones, amenazas y robos cometidos contra un joven que había resultado ganador de un importante premio de lotería en enero de 2024.
Según la sentencia, los acusados han sido declarados culpables de detención ilegal, robo con violencia, lesiones y amenazas, además de imponerles órdenes de alejamiento de hasta cuatro años y el pago conjunto de más de 50.000 euros en concepto de indemnización a las víctimas.
La sala ha considerado probado que los condenados planificaron los hechos tras saber que la víctima había recibido una elevada suma de dinero. Los tres conocían personalmente al premiado y diseñaron un plan para apoderarse de su capital y de sus pertenencias, que incluyó el secuestro tanto del joven como de personas de su entorno.
Los hechos ocurrieron entre los días 12 y 13 de enero de 2024. En una primera fase, los acusados acudieron al domicilio de un conocido del ganador, donde golpearon y amenazaron con un arma de aire comprimido a un hombre para obligarlo a colaborar. Posteriormente, lo retuvieron durante horas en un vehículo, mientras vigilaban la vivienda del premiado.
Cuando el ganador salió a la calle, fue golpeado y forzado a regresar a su domicilio, donde también fue retenido un amigo suyo. En el interior de la vivienda, los acusados lo agredieron de forma reiterada, utilizando una sartén y la culata del arma, le cubrieron la cabeza con una toalla y le colocaron un cuchillo en la nuca para obligarlo a facilitar las claves de sus cuentas bancarias.
Con los datos bancarios, los agresores forzaron al acompañante del premiado a realizar una transferencia de 24.800 euros a su propia cuenta, dinero que posteriormente debía retirar en efectivo. Aunque la sucursal bancaria se encontraba cerrada, lograron extraer 1.200 euros de un cajero automático antes de que la tarjeta fuera bloqueada.
Además, los condenados registraron la vivienda y sustrajeron ropa, perfumes, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor.
Amenazas y violencia extrema
Durante la tarde, la pareja del premiado acudió al domicilio al sospechar de un mensaje de WhatsApp enviado bajo coacción. Los acusados la encañonaron, tomaron sus datos personales y la amenazaron con matar a su familia si alertaba a la policía.
Horas más tarde, agentes policiales acudieron a la vivienda, donde detuvieron a dos de los implicados y recuperaron parte del dinero sustraído. El tercer acusado logró huir inicialmente, aunque fue localizado y detenido días después.
La sentencia subraya la extrema violencia, planificación y gravedad de los hechos, así como la situación de terror y vulnerabilidad a la que fueron sometidas las víctimas.
