“Ganar la lotería no es la solución a todos los problemas”: ¿cómo gasto el dinero si me toca el Gordo?

Una persona compra un décimo de la administración de lotería Doña Manolita de cara al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en una imagen de archivo

En apenas unos días se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y uno de los 100.000 números que girarán en el bombo el 22 de diciembre será el agraciado con cuatro millones de euros: el Gordo. Quienes ganen este premio se verán tentados de dejar sus empleos o realizar gastos extraordinarios, pero los expertos recomiendan paciencia y prudencia a la hora de tomar estas decisiones.

Desde BBVA, en primer lugar, piden discreción si es uno de los agraciados para evitar “enfrentarse a una situación en la que familiares, amigos y entidades financieras quieran influir en el destino del premio”. A esta influencia también se refieren los analistas de Santander Consumers, la financiera especializada en crédito al consumo del Grupo Santander, que destacan que cuando se recibe un cuantioso ingreso“se pueden experimentar presiones más o menos directas de conocidos para solicitar préstamos u otro tipo de ayuda económica”.

Antes de realizar inversiones o comprar cualquier bien, desde BBVA recomiendan que, si se tienen deudas, liquidarlas lo primero “sobre todo si son ejecutivas, es decir, aquellas que tienen que ver con impagos” ya que “implican intereses de demora muy cuantiosos”. A la hora de cancelar una hipoteca u otros préstamos señalan que será positivo en función de las condiciones y de la existencia de alguna comisión por amortizar estos créditos. Desde la consultora económica y financiera Vía también apuestan por la prudencia y aconsejan “no tomar decisiones precipitadas ni realizar grandes compras que puedan endeudar demasiado en el futuro”.

Desde esta asesoría piden evitar los “productos gancho”, aquellos que ofrecen altas rentabilidades sin asumir grandes riesgos, ya que “simplemente no existen”. Así, advierten de que “el 70%” de quienes ganan el Gordo “tiene mucho menos dinero cinco años después de haber ganado el premio”. Para evitar esta situación, desde BBVA recomiendan “asesoría de un profesional con experiencia en la gestión de inversiones y patrimonios”.

¿Se puede vivir de las rentas?

Si se es agraciado con el premio Gordo, muchos pensarán en vivir de las rentas, de los beneficios obtenidos por invertir este capital. Los expertos de Gescooperativo, la sociedad de inversión colectiva del Grupo Caja Rural, son poco optimistas. En primer lugar, los especialistas matizan que, de los 400.000 euros de un décimo ganador, los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos pero el resto tributa al 20%, por lo que el importe neto que se obtiene sería de aproximadamente 328.000 euros.

Si se decide apostar por fondos de renta fija, o mixtos de renta fija, que pudieran ofrecer una rentabilidad en torno al 2% o 4% anual, se podría obtener unas plusvalías de entre 6.560 y 13.120 euros al año, según Gescooperativo. El organismo destaca que es “un complemento interesante al salario mensual” pero algo que no permitiría vivir de estos beneficios.

Además, hay que añadir los efectos de la inflación ya que, tal y como señalan estos analistas, “puede erosionar parte del rendimiento real”. Además, en el caso de los fondos de inversión, las ganancias solo tributan cuando se reembolsa el dinero, aplicándose los tipos del 19%, 21% o 23% según el importe de la plusvalía.

Repartir el capital

A la hora de realizar inversiones, los expertos coinciden en que no hay que jugárselo todo a una carta. Desde BBVA recomiendan repartir el capital en más de un destino para “no incrementar innecesariamente el riesgo que supone confiar a terceros el dinero ganado”. Antes de realizar estos gastos, desde Santander Consumers destacan que “es primordial tener una buena base en cuanto a educación financiera” y, en caso de no estar seguro en qué productos colocar el premio, “buscar la guía de un buen gestor financiero”.

Desde la financiera del Grupo Santander también destacan que hay que tener claro qué riesgo se quiere asumir. Aquellos que busquen activos más seguros tienen opciones como los depósitos de ahorro a largo plazo, los planes de pensiones, deuda corporativa, arte o la adquisición de bienes inmuebles. Quienes busquen rentabilidades más altas pueden optar por fondos de inversión que permiten construir carteras con mayor peso en renta fija o en renta variable, según el nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir.

Sin embargo, a la hora de realizar estas operaciones, no solo se debe tener en cuenta la rentabilidad y el riesgo, sino también la posibilidad de convertir en líquidas las inversiones. Los expertos de BBVA aseguran que se debe estar pendiente también de “la tributación que suponen las modalidades elegidas” y “el contenido de la letra pequeña de los contratos firmados”. Así, también sugieren no invertir todo el dinero ganado ya que “la vida tiene imprevistos que aparecen cuando menos se los espera”, por lo que “se debe conservar una parte del capital en un depósito que permita disponer de una liquidez inmediata“.

Santander Consumers aconseja, “no cambiar radicalmente el estilo de vida, especialmente si no se sabe gestionar bien el capital”. Por ello piden a los agraciados del sorteo del 22 de diciembre que “ganar la lotería, en la mayoría de los casos, no es la solución a todos los problemas económicos”, por lo que “hay que quitarse de la cabeza la fantasía de millonario bebiendo caipiriñas 24/7 en una isla del Caribe”.