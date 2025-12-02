PP y Vox se enzarzan en lucha por el voto antisanchista tras la tregua por Valencia

La tregua de PP y Vox ha llegado a su fin. La batalla en la derecha quedó en suspenso durante las negociaciones para investir al president valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca. Pero el Partido Popular y los ultras han vuelto al choque directo con las elecciones extremeñas a la vuelta de la esquina, el próximo día 21. La presidenta de la comunidad, María Guardiola, adelantó los comicios en busca de una mayoría absoluta que, según el último estudio del CIS, está lejos. Así que el PP ha salido en tromba contra Vox, acusándolo de beneficiar al PSOE con su estrategia. El objetivo compartido es “echar” a Pedro Sánchez de la Moncloa, aunque ambos pelean entre sí por arrastrar los votos del antisanchismo. Mientras Alberto Núñez Feijóo pide a Vox que abandonen la “pinza” con el PSOE, Santiago Abascal le reprocha que no presente una moción de censura contra Sánchez.

Antes del verano pasado, Feijóo rara vez mencionaba explícitamente ni a Vox ni a Abascal en público. Pero con el inicio del curso político, a mediados de septiembre, el PP comenzó a explotar una estrategia renovada: confrontar directamente con los ultras. Feijóo buscó el cuerpo a cuerpo contra Abascal en mítines y entrevistas para intentar combatir el ascenso fulgurante en las encuestas de su oponente en la derecha. La guerra se frenó durante las negociaciones entre ambas formaciones tras la dimisión de Carlos Mazón, con quien Abascal tenía una relación fluida. Salvada la Comunidad Valenciana, el PP se centra ahora en Extremadura, donde los populares temen una dura negociación para formar gobierno si Guardiola queda en minoría.

Este domingo, los populares reunieron en el Templo de Debod a 40.000 personas, según la Delegación de Gobierno. Durante su intervención en la manifestación del domingo, Feijóo mandó recados individualizados a los partidos con representación parlamentaria. También hubo un apartado concreto para la formación de Abascal, a quien apeló directamente para pedirle no “equivocarse de adversario” y abandonar “la pinza” con el PSOE. Vox no había secundado la protesta al considerarla una “farsa”, aunque grupos afines a los ultras trataron de protestar después del acto de los populares en la sede del PSOE de Ferraz, arrastrando a un millar de personas.

La contraprogramación de dicha marcha alentó la ira de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso volvió a ir un paso por delante de Génova y cargó en las redes sociales contra los ultras por la protesta de Ferraz. “No parece raro que Vox haya promovido una nueva trifulca, seguramente para restar protagonismo y fuerza a miles de ciudadanos de bien, a quienes agradecemos nuevamente su confianza. Vox trabaja para Sánchez hasta en domingo”, espetó Díaz Ayuso a través de X en la tarde del domingo, desencadenando el enfrentamiento con la formación de Abascal.

La pugna fue a más. La andanada de la baronesa madrileña fue contestada por la formación de extrema derecha ya en la noche del domingo. “La concentración-mitin del PP en el Templo de Debod ha sido una estafa: ni rompéis todos vuestros pactos con el PSOE, ni ponéis una moción de censura, ni os presentáis en el juzgado contra la mafia del PSOE (como, por cierto, sí hacemos nosotros). Y nadie de Vox ha convocado nada en Ferraz; es a los ciudadanos españoles libres a los que estás insultando. Háztelo mirar”, publicó la cuenta oficial de Vox. “De qué pino se ha caído la señora Ayuso”, abundó Abascal ya este lunes en declaraciones a los medios en Guadalupe (Cáceres).

Génova continuó este lunes con enfrentamiento azuzado por Díaz Ayuso. La vicesecretaria del PP Cuca Gamarra se refirió al rifirrafe al ser preguntada por el asunto en una entrevista en Antena 3. “Ayer era un día para poder estar todos los españoles en el Templo de Debod y, sin embargo, Vox, se pudo ver durante toda la tarde, también en las redes, se dedicó más a atacar más al PP que PSOE”, señaló Gamarra. “Si alguien quiere tener el convencimiento de que quiere que su voto vaya al cambio, tiene que votar al PP, solo el Partido Popular puede decir a los españoles que tu voto puede cambiar a Sánchez”, insistió la vicesecretaria popular. Esa apelación al voto útil marca el camino del que será a buen seguro el eje de la campaña extremeña.

Ya lo planteó Feijóo el día de la concentración. “Quiero dirigirme a Vox”, se arrancó el jefe de la oposición. Luego se produjo un silencio incómodo de hasta ocho segundos en los que bebió agua, dio un manotazo en el atril y torció el gesto. “Queridos amigos, no vamos a estar de acuerdo, no con lo que decís vosotros, si no... No vamos a estar de acuerdo en todo con Vox, no, no, no, no... no somos Vox”, añadió Feijóo titubeante, para finalmente advertir a los ultras: “Hay una mayoría de españoles que exigen madurez y responsabilidad. Déjense de pinzas y no repitan los errores que cometieron hace dos años. No os equivoquéis ni de objetivo, ni de prioridad, ni de adversario”.

En el PP son muy conscientes de que Vox se está empleando a fondo en Extremadura. Antes de que empiece la campaña, Abascal ya ha participado en numerosos actos sobre el terreno. Y este lunes devolvió los golpes a Génova. En declaraciones a los medios de comunicación en Guadalupe (Cáceres), el presidente de Vox respondió a la llamada de atención enviada por Feijóo desde el Templo de Debod. “¿Por qué acusa a Vox de algo que no hace y él [sí] hace a lo bestia con una tenaza brutal de acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular?“, se preguntó Abascal. ”Si lo que le estamos pidiendo es que no estafe, que no se dedique a convocar manifestaciones y engañar y a confundir a la gente, que haga oposición de verdad, que acuda a los tribunales”, añadió el líder de los ultras, que metió el dedo en la llaga al asegurar que Feijóo convoca protestas solo para “no asumir la responsabilidad que tiene como primer partido de la oposición” de presentar una moción de censura en el Congreso.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su visita a Guadalupe, este lunes. EUROPA PRESS (Europa Press)

Las proclamas del jefe de los populares en la concentración se enmarcaron a cinco días de que comience la campaña de las elecciones autonómicas en Extremadura. Y dos jornadas después de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicase un sondeo centrado en los comicios extremeños, que augura la victoria para la presidenta de la comunidad, María Guardiola. Pero al menos a cuatro escaños de la mayoría absoluta, por lo que necesitaría a Vox, que podría multiplicar por dos el resultado que obtuvo en las últimas elecciones, cuando dobló el brazo de la baronesa popular, que en principio rechazaba de plano una coalición con los ultras. Aunque acabó cediendo.

En la concentración del domingo, y constatado el rechazo de Junts a su invitación para una moción de censura instrumental, Feijóo endureció aún más el tono contra Sánchez, llegando a apuntar a la cárcel tras la entrada en prisión preventiva del exministro socialista José Luis Ábalos, su exasesor Santos Cerdán y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. “No hay dos sin tres y probablemente no hay tres sin cuatro”, se reafirmó el número dos del PP, Miguel Tellado, este lunes en rueda de prensa en la sede de Génova, donde anunció que su formación citará a Cerdán a comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado el próximo 17 de diciembre.

Durante su comparecencia, Tellado contestó también a Abascal y alejó la moción de censura tras la negativa manifestada por el secretario general de Junts, Jordi Turull, el sábado. “Motivos no faltan, lo que faltan son los votos”, subrayó Tellado. “No vamos a hacer una moción para darle oxígeno a Pedro Sánchez”, apostilló el dirigente del PP.