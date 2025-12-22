Detenido un hombre por la muerte violenta de una mujer en Bizkaia

El Gobierno vasco ha condenado este lunes el asesinato “machista” de una mujer de 54 años hallada muerta con signos de violencia este pasado domingo en Barakaldo (Bizkaia). La Ertzaintza ha detenido a un varón de 27 años y de nacionalidad española por su presunta relación con este crimen, que la policía vasca está investigando como un homicidio.

La portavoz del Ejecutivo autónomo, María Ubarretxena, ha expresado hoy su pesar por esta “una nueva víctima de violencia machista”. El Departamento vasco de Seguridad, por su parte, ha informado de que sigue con la investigación para poder esclarecer lo sucedido.

La autopsia que se le ha practicado a la víctima evidencia que la mujer murió de forma violenta, según ha señalado la consejería de Seguridad, que no ha aportado información sobre la relación que había entre la víctima y el detenido.

El cadáver de la mujer, de nacionalidad española, fue encontrado por sus hijas el domingo por la mañana, según ha informado El Correo. Al parecer, la mujer participó el sábado por la noche en la cena de navidad de la empresa con sus compañeros del supermercado.

