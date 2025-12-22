Detenido un hombre por la muerte violenta de una mujer en Bizkaia
El Gobierno vasco ha expresado su pesar este lunes por el asesinato “machista“
El Gobierno vasco ha condenado este lunes el asesinato “machista” de una mujer de 54 años hallada muerta con signos de violencia este pasado domingo en Barakaldo (Bizkaia). La Ertzaintza ha detenido a un varón de 27 años y de nacionalidad española por su presunta relación con este crimen, que la policía vasca está investigando como un homicidio.
La portavoz del Ejecutivo autónomo, María Ubarretxena, ha expresado hoy su pesar por esta “una nueva víctima de violencia machista”. El Departamento vasco de Seguridad, por su parte, ha informado de que sigue con la investigación para poder esclarecer lo sucedido.
La autopsia que se le ha practicado a la víctima evidencia que la mujer murió de forma violenta, según ha señalado la consejería de Seguridad, que no ha aportado información sobre la relación que había entre la víctima y el detenido.
El cadáver de la mujer, de nacionalidad española, fue encontrado por sus hijas el domingo por la mañana, según ha informado El Correo. Al parecer, la mujer participó el sábado por la noche en la cena de navidad de la empresa con sus compañeros del supermercado.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Las curiosidades y las anécdotas del sorteo de la Lotería de Navidad
Homenaje lotero al fallecido Clive Arrindell, ‘el calvo de la Lotería de Navidad’
Génova aprueba una gestora en el PP valenciano presidida por Pérez Llorca
El líder del PSOE no gana ni en su pueblo y Vox supera por primera vez a los socialistas en Badajoz ciudad: “Es desolador”
Lo más visto
- Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el Gordo de la Lotería de Navidad
- Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la lista de números y premios
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”