Ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada para los dos adolescentes que asesinaron a la exnovia de uno de ellos en Orihuela

Un juzgado de Menores de Alicante ha impuesto ocho años de internamiento cerrado y cinco de libertad vigilada a los dos adolescentes condenados por planear y ejecutar en noviembre del año pasado el asesinato de Cloe, la exnovia de uno de ellos, de 15 años, en Orihuela Costa (Alicante). La sentencia, contra la que cabe apelación ante la Audiencia de Alicante, señala que el crimen se produjo días después de que la víctima decidiera romper su relación sentimental con uno de los adolescentes, que entonces tenía 17 años, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La pena impuesta es la mayor en un caso de violencia de género de estas características, según la ley reguladora de la responsabilidad penal de menores.

El crimen tuvo lugar el 24 de noviembre de 2024, la víspera del 25-N, día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer. Según la sentencia, “tres días después” de que Cloe decidiera romper con su novio, “ambos acusados abordaron a la chica en un callejón” de la urbanización La Florida de Orihuela Costa, parte del término municipal oriolano limítrofe con Torrevieja. Allí, en torno a las 20.30 horas, “tras tratar de asfixiarla mediante la maniobra conocida como mataleón”, los dos inculpados “degollaron” a su víctima con un cuchillo. Tenían 16 y 17 años cuando perpetraron el asesinato.

Cloe, de 15 años, no falleció en el acto. “Malherida”, continúa el dictamen judicial, “logró llegar a la vivienda de un hermano, que se encontraba a unos 300 metros de distancia del lugar del suceso, y se desmayó en la puerta”. El familiar de la víctima, inmediatamente, trasladó a la joven al Hospital de Torrevieja, “donde falleció minutos después, cuando era trasladada al quirófano”. La investigación recayó en el equipo de Mujer y Menores (Emume) de la comandancia de la Guardia Civil de Alicante. Desde el primer momento, se barajó que se trataba de un caso de violencia de género.

El juicio tuvo lugar el pasado noviembre. En sus declaraciones, ambos acusados admitieron su participación en el asesinato. También, que estuvieron semanas planeándolo. Los agentes responsables de la investigación consiguieron rescatar de sus móviles los mensajes que se enviaron entre ellos, pensando que se borraban una vez leídos y no dejaban rastro. Mientras jugaban a la consola, se felicitaban por lo que habían hecho. Sin embargo, al darse cuenta por una aplicación de rastreo de que Cloe estaba en el hospital, comenzaron a inquietarse. “Tenías que haberlo hecho como en el vídeo”, le espetó uno al otro al sospechar que la joven podía haber quedado con vida. En ese momento, trataron de crearse coartadas, todas refutadas por la Guardia Civil.

Posible traslado a prisión

Los dos acusados cumplirán condena, hasta que cumplan los 21 años, en un centro de internamiento de menores. En ese momento, se valorará si continúan encarcelados en un centro penitenciario para adultos, según adelanta el diario local Información. Una vez que salgan a la calle, permanecerán en libertad vigilada durante cinco años más, según la condena impuesta por la magistrada, que también les ha impuesto, “con la declaración de la responsabilidad civil directa y solidaria de sus progenitores”, según el TSJ, “la obligación de indemnizar a la familia de la fallecida con 360.000 euros”.

En lo que va de año, 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.342 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.