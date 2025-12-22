Un tercer premio de la Lotería de Navidad repartido por toda España: de Granada a Bizkaia, con parada en La Pajarita, en Madrid

A las 11.12 horas de la mañana, Aurora y Armín Rodríguez Osorio cantaron el 90693 y la alegría estalló en Alicante, León, País Vasco, Zaragoza, Granada y Madrid que recibirán 2.772 millones de euros en premios. Las provincias más beneficiadas han sido Granada y Bizkaia donde tocaron 50.000 euros al décimo premiado al repartir 98 series en el municipio de Santa Fe y de Igorre (Vizcaya). Alicante, A Coruña o Barcelona han repartido el resto.

En el granadino barrio de Catanga, Santa Fe (Granada) Irene ha vendido 250 décimos en la administración que está en el supermercado El Plátano que abrió su abuelo, cabrero de profesión. Desde ese mismo establecimiento se han repartido ahora 12,5 millones de euros, tras la venta de 250 décimos. A las puertas de El platanito, como todo el mundo conocía a su abuelo, este mediodía había decenas de ganadores. “Somos conocidos porque vendemos muy buena carne” dice Antonio González, feliz porque además de clientes, también los trabajadores se llevaron un décimo regalado por el jefe.

Es más fácil hablar de penurias con la suerte en la mano. Es el caso de Javier Merino y su esposa a las puertas de El plátano. “Mi marido sufrió una hemorragia y se quedó paralizado de medio cuerpo. Hemos gastado mucho en eso, en fisios sobre todo. Esto, al menos, nos da una alegría”, dice. También tenía malas perspectivas Carmen, una señora mayor que vive en el barrio, de alquiler, y que tenía la casa apuntalada y en riesgo de quedarse en la calle. Los 50.000 euros que recibirán, cuenta emocionada, le permitirán arreglar la vivienda y seguir en ella. Junto a ellos, decenas de personas más cantan y bailan pensando en el pellizco recibido. Informa Javier Arroyo

A unos 200 kilómetros de allí, en Córdoba, Juan Cívico y su mujer llevan 40 años regentando la administración de lotería de Montilla. “No sabemos a quién le ha podido tocar”, dice. El premio llega en el momento más oportuno, justo cuando el local pasará a sus hijos. “Les dejamos una racha de suerte”, dice Cívico.

El propietario de la administración de lotería número 4 de Morón de la Frontera (Sevilla) era otro de los eufóricos este lunes. Su entusiasmo se ha disparado en cuestión de 30 minutos: había vendido el tercer y el quinto premio de la Lotería de Navidad. “El quinto es seguro de máquina y el tercero probablemente también porque no es un número suscrito. Estamos acostumbrados a dar premios de Navidad”, cuenta. Valladares está contento y habla con experiencia en eso de repartir premios. “Hemos dado ya varios premios, hace dos años dimos el Gordo y el Niño a la vez”, destaca. Y acepta, muy seguro, la comparación de que a este paso se va a convertir en el Sort andaluz. “Trabajamos mucho este sorteo, se tiene que notar”, señala feliz y advierte: “Hay que pasarse por Morón para la Lotería de Navidad”. Informa Eva Saiz

En la administración número 30 de Alicante, Lola Aguilar detalla en un centro comercial de Playa de San Juan que todos los décimos de este número “se han vendido en ventanilla”, por lo que es probable que haya caído en manos de “los turistas y dueños de segundas residencias” de esta zona de Alicante, prácticamente vacía en esta época, Informa Rafa Burgos

En Bizkaia (Bilbao), la única administración de lotería del Valle de Arratia ha vendido 48 series del 90693. Josetxo, el lotero de este despacho modesto de la localidad vizcaína, asegura que vendió 280 décimos de este número a la asociación de rugby Arratiko Zekorrak, un club que ha repartido un total de 14 millones de euros en décimos y participaciones entre sus socios y aficionados. “Es mucho dinero y nos llena de gozo, porque está muy repartido entre varios pueblos del valle”, comenta el lotero. Este club deportivo no ha sido el único agraciado, puesto que esta administración tenía consignados un total de 483 décimos del tercer premio. Informa Mikel Ormazabal

La suerte también ya es muy conocida en La Pajarita, histórica administración madrileña que celebra 100 años repartiendo premios. Despiden del año por todo lo alto repartiendo una serie del tercer premio y una serie de uno de los quintos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Son los primeros boletos premiados que reparte Patricia Valdiviezo (Ecuador) desde que empezó a trabajar en La Pajarita el año pasado. “Estoy muy emocionada”, ríe. Ella también probó fortuna en la mítica administración, una de las más conocidas de la capital después de Doña Manolita, pero entre los décimos que compró no están el número 90.693 ni el 23.112. ”Aquí compran sobre todo turistas porque estamos al lado de la Puerta del Sol y, además, también vienen muchas peñas de fútbol”, explica Vadiviezo, mientras espera con impaciencia a que llegue alguno de los premiados. Informa Rafa Ruiz-Matas

El recorrido del tercer premio también ha pasado por Cádiz, Chiclana, Jerez y Algeciras. A Inmaculada Rodríguez la suerte le ha pillado tan desprevenida que aún no lo ha asimilado, como confiesa incrédula al otro lado del teléfono. Su administración, la Número 2 de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha vendido dos series del tercer premio. “Probablemente, haya sido a través de la ventanilla y en verano, que por aquí viene mucho turista”, explica la lotera, que heredó el punto de su padre. Aunque Rodríguez ha dado muchos premios a lo largo del año, es su primer premio del Sorteo de Navidad. En la administración de la calle Ruiz Zorrilla de Algeciras han vendido otra serie de una forma muy parecida a la de Chiclana. “Se ha vendido décimo a décimo por ventanilla”, explica Teresa Núñez, dueña del establecimiento. Su administración repite suerte en Navidad, después de que en 2012 vendiesen el Gordo de ese año. Además de esas dos localidades, la administración de la calle Enrique Domínguez de Jerez, ha vendido otra serie. Informa Jesús Cañas.

A 33 kilómetros de allí, en Alomartes (Granada, 2.500 habitantes), el propietario de la panadería que ha repartido la suerte prefiere que hable Carolina Martínez, su pareja y quien ha vendido la lotería. “Los décimos están muy repartidos y los tiene gente que realmente lo necesita”.