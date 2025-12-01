El PP cita a Cerdán en la comisión del ‘caso Koldo’ del Senado el 17 de diciembre, en plena campaña extremeña

El día después de mostrar músculo en la calle en la protesta de este domingo en Madrid, el Partido Popular anuncia nuevas manifestaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque todavía sin fecha concreta. Sí han marcado en el calendario otros movimientos contra el PSOE y a corto plazo: el PP llama a comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán el próximo 17 de diciembre. El interrogatorio tendrá lugar a solo cuatro días de que se abran las urnas autonómicas en Extremadura, en la recta final de la campaña electoral. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha desvelado el plan en rueda de prensa en la sede de la calle de Génova, donde ha apuntado hacia Cerdán como una de las “tres piezas clave de los tejemanejes de la corrupción sanchista”.

La del próximo 17 de diciembre será la segunda vez que el exsecretario de Organización del PSOE tenga que acudir al Senado para dar explicaciones en la comisión de investigación del caso Koldo. Ya tuvo que enfrentarse a las preguntas de los senadores en abril de 2024. “Ni Koldo es mi pupilo ni era nadie en el organigrama de Ferraz”, dijo el entonces dirigente socialista cuanto aún contaba con el aval del partido y de Sánchez. Dentro de dos semanas, sin embargo, comparecerá ya como imputado y tras haber pasado por prisión preventiva en Soto del Real durante más de 100 días.

Este lunes, Cerdán ha acudido precisamente al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad. A preguntas de los periodistas que le esperaban a las puertas del juzgado, el ex número tres del PSOE ha afirmado que dará explicaciones “a su debido tiempo”. El interrogatorio en el Senado se producirá en plena campaña extremeña, por lo que los populares podrán atacar también a los socialistas a cuenta del propio Cerdán y del candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Gallardo, imputado en la causa del hermano de Sánchez. Dicho procedimiento está siendo investigado al margen del caso Koldo, pero el PP suele hacer un tótum revolutum de todo durante los interrogatorios de la comisión en curso en la Cámara alta.

Para el PSOE, el movimiento del PP busca desviar el foco de su gestión en Extremadura. “Mi respuesta va a ser la misma que cuando citaron al presidente del Gobierno, el día antes del funeral de Estado de la dana, queriendo así confundir a la ciudadanía, intentando tapar la no gestión del PP en Valencia. El PP utiliza el Senado para su circo y es en lo que están convirtiendo la institución”, ha afirmado la portavoz de la dirección del PSOE, Montse Mínguez, informa José Marcos.

Por la comisión de investigación pasó el presidente del Gobierno hace un mes y, este lunes, Tellado ha dejado la puerta abierta a citar a su esposa, Begoña Gómez, en función de cómo evolucionen las informaciones publicadas en medios de comunicación o a tenor del avance de los procesos judiciales en marcha. “El tiempo nos ha ido dando la razón”, ha señalado sobre otras solicitudes de comparecencia, como la del jefe del Ejecutivo, que se demoró más de año y medio tras la constitución de la comisión. “Tiempo al tiempo”, ha apostillado en referencia a Gómez.

El PP ha confirmado en rueda de prensa que también solicitarán la comparecencia del actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando (PSOE) Antonio Hernando, que ha sido llamado como testigo en la causa del caso Leire Díez. Y la del hijo de Ábalos, Víctor Ábalos, después de haber concedido este una entrevista a El Mundo.

Nuevas protestas

Bajo el lema “Efectivamente: mafia o democracia”, el PP aglutinó este domingo en el Templo de Debod de Madrid a 40.000 manifestantes, según datos de la Delegación de Gobierno —80.000, en cálculos de la formación—. Durante el acto, Alberto Núñez Feijóo endureció aún más el tono y sugirió que Sánchez acabará en la cárcel siguiendo la estela de sus tres compañeros de coche durante las primarias de 2027: Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Un día después, Tellado ha reafirmado tales aseveraciones. “No hay dos sin tres y, probablemente, no hay tres sin cuatro”, ha indicado el secretario general del PP durante la comparecencia de prensa posterior a la reunión del comité de dirección semanal del partido.

La de este domingo fue la quinta manifestación organizada por el PP desde el verano de 2023, tras las elecciones generales del 23-J. Prácticamente desde el principio hasta ahora, han insistido en una tras otras en exigir comicios generales adelantados. La formación de Feijóo pretende seguir convocando futuras manifestaciones “ante un Gobierno y un PSOE que lo están robando todo, para decir no a Sánchez y decir sí a España”. Aunque de momento no avanzan las nuevas fechas. “Sánchez lo ha perdido todo. También ha perdido la vergüenza y las calles. Que convoquen elecciones y que veamos quién tiene más apoyo”, ha retado Tellado.