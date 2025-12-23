El Gobierno prorroga las ayudas al transporte durante todo 2026 y lanza el abono único con un coste total de 1.371 millones

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes.

El Ministerio de Transportes tiene ya el armazón legal y económico para prorrogar los actuales descuentos al transporte en tren y autobús para todo 2026 y lanzar el abono único de 60 euros mensuales (30 euros para menores de 26 años). Del último Consejo de Ministros del año, celebrado este martes, sale el Real Decreto-ley que articula unas ayudas a los viajeros, en esta doble vía, que precisan 1.371 millones de euros. “Se trata de garantizar la cohesión y la igualdad”, ha afirmado en rueda de prensa la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Y el titular de Transportes, Óscar Puente, ha añadido carga política a los anuncios: “Solo en diciembre he traído asuntos al Consejo de Ministros por 3.008 millones de euros. Lo digo por quienes viven instalados en el drama de que no se puede gobernar con Presupuestos prorrogados o con un Congreso que no es una correa de transmisión”.

Tal y como estaba previsto, el nuevo abono único para los servicios públicos ferroviarios y las grandes líneas por carretera dependientes del Estado saldrá a la venta el 19 de enero y convivirá con otros títulos de viaje bonificados. Puente ha explicado que los viajeros seguirán teniendo a su alcance productos como el abono de 20 euros al mes para subir a los trenes de Cercanías y continuarán comercializándose los títulos autonómicos y los de viaje en tren de Media Distancia. “No es magia, son tus impuestos”, ha ironizado el responsable de la política de transporte. “Una de las primeras cosas que suprimiría un gobierno de derechas serían estas ayudas”.

Transportes tiene el objetivo de añadir nueva oferta al abono único, como la del metro y autobuses urbanos e interurbanos, pero debe tener el visto bueno de comunidades autónomas y ayuntamientos. “Este solo es el primer paso”, ha anticipado el ministro. El abono único servirá de momento para utilizar de forma ilimitada los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distancia de Renfe, además de las líneas estatales de autobús. Para ello, el viajero debe registrarse en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y, posteriormente, la compra puede realizarse a través de las webs, aplicaciones, taquillas, máquinas autoventa o cualquier otro canal habilitado por los operadores (Renfe y las compañías de autobús) que están adheridos al programa. El elemento clave para obtener los billetes a coste cero es un localizador único que acompaña al abono y que deberá introducirse y validarse durante el proceso de compra.

Puente ha insistido en que el abono único no sustituye a los títulos y bonificaciones existentes, sino que se suma al resto de descuentos. Una vez que se ha eludido invadir competencias autonómicas y locales, se busca la firma de convenios con esas administraciones que hagan de este novedoso título de viaje un producto integral, similar al que tienen los consumidores en Alemania con el Deutschlandticket, que incluye todo el transporte público por 63 euros. En el caso alemán, como en España, queda al margen el tren de alta velocidad por tratarse de un servicio comercial o no subvencionado. “Animo a la adhesión al abono único porque estamos convencidos de que cuanto más integrada esté la red de transporte público, mayores serán los beneficios para la ciudadanía. Habrá más simplicidad, más ahorro y más facilidad para moverse”, ha dicho el ministro.

Novedades con rebaja

El plan de alargar la vida de las bonificaciones que han estado en pie durante este segundo semestre de 2025 fue anunciado el pasado día 15 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero junto al actual esquema de descuentos, en los que sí se da la colaboración entre distintas administraciones, vienen nuevas ventajas para el consumidor.

En el tren hay dos instrumentos de estreno: un nuevo abono trimestral, denominado Pase Vía, para los servicios de alta velocidad Avant de Renfe que vienen reforzándose con más trenes, y el título Cronos para Cercanías, con descuentos del 40% a partir del quinto viaje pagando con la tarjeta bancaria en el torno. Puente ha reconocido de este último que está ya en vigor, “pero es muy poco conocido”.

En el Pase Vía el descuento de que gozará el usuario se aplica cada vez que se adquiere un billete e irá subiendo a medida que se suman viajes. Con ello se prima al viajero recurrente sin que tenga que realizar un desembolso previo. “Hablamos de descuentos que van desde el 45% hasta el 72%”, ha anticipado el titular de Transportes. En los Avant también se pone en marcha un bono de diez viajes válido para 30 días con un tijeretazo del 50% sobre el precio real. Estas nuevas tarifas para los servicios Avant de Renfe sustituirán los títulos multiviaje existentes (tarjeta plus 10, plus 10-45 y plus 30-50).

Para los millones de usuarios de Cercanías, el sistema Cronos aplica un descuento del 40% a partir del quinto viaje al pagar con tarjeta bancaria en los tornos. En servicios de Media Distancia de la red de ancho métrico las rebajas en viajes de ida y vuelta suben del 7% al 20%, igualándose a los del resto de la red convencional.

Óscar Puente ha enumerado otras líneas de ayudas para moverse en ferrocarril. Permanecen durante todo 2026 el abono de diez viajes en Cercanías, así como los abonos mensuales, con viajes ilimitados, de 20 euros y diez euros para jóvenes. El viaje en Cercanías será gratuito para menores de 14 años. En la Media Distancia y servicios Avant también se preserva la gratuidad infantil y los descuentos del 40% en abonos mensuales y bonos de diez viajes. En el billete general de Avant ha sido extendida la bonificación del 50%.

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Óscar Puente ha remarcado que Renfe ha distribuido más de 22 millones de abonos gratuitos o con rebaja entre Cercanías, Media Distancia y Avant, lo que cuantifica en 1.700 millones de ahorro a los usuarios del tren.

Incentivos al autobús

En los servicios estatales de autobús seguirá la gratuidad para niños de hasta 14 años; el abono de diez viajes conserva un 40% de descuento; y el abono mensual nominativo, un 50% de rebaja (un 70% para personas de hasta 26 años). En los transportes de competencia autonómica o local se prorrogan del mismo modo la gratuidad infantil, los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años, y la bonificación del 20% en el resto de abonos. Entre los anuncios del día, Transportes va a financiar su parte (20%) independientemente de que haya, o no, ayuda autonómica o local: “Lo dejamos a su criterio sin obligar a nadie”, según Óscar Puente.

En el marco prorrogado de bonificaciones también se alargan a todo 2026 las ayudas específicas para viajeros recurrentes en Canarias y Baleares, con la gratuidad del transporte público terrestre, y las que afectan a Asturias y Cantabria, donde son gratuitos los servicios de Cercanías hasta que lleguen los trenes de ancho métrico que CAF tiene en fabricación.

En vigor a partir del 1 de enero

El Real Decreto-ley que incluye toda esta política de ayuda a la movilidad en transporte público debe pasar ahora por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días para ser validado. Pese a ello, las rebajas entran en vigor el 1 de enero.

El éxito del programa de bonificaciones se mide en un alza notable en el volumen de usuarios. Entre enero y septiembre de este año se han movido en transporte público una media de más de 420 millones de personas al mes, lo que representa un salto del 23% respecto al mismo periodo de 2022 y supera los niveles previos a la crisis sanitaria.

El ministro Puente ha hablado del impulso del transporte público como una política pública esencial: “Es una herramienta de cohesión social, de igualdad de oportunidades, de equilibrio territorial y también una política clave para avanzar en la transición ecológica”. Y se ha referido a la gratuidad infantil como un “instrumento educativo y de fidelización”.

Hasta final del próximo ejercicio, el Gobierno habrá destinado más de 11.000 millones de euros al fomento de los medios públicos para la movilidad desde 2018 (7.800 millones desde septiembre de 2022), siendo un elemento crítico del escudo social tras la pandemia y la crisis de inflación motivada por la invasión rusa de Ucrania. “Estas ayudas suponen un esfuerzo presupuestario histórico, sostenido en el tiempo y con un impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas”, ha sentenciado el ministro. “Las familias han tenido que utilizar un 75% menos de renta empleada al transporte público que antes de la habilitación de estas ayudas”.