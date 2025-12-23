Catalá pierde las ayudas al transporte del Gobierno por no crear la zona de bajas emisiones y las suplirá con fondos propios

Las arcas municipales tendrán que aportar 14 millones de euros por la falta de una ordenanza para mejorar la calidad del aire en la ciudad

El Ayuntamiento de Valencia, que gobiernan PP y Vox, se despidió ayer lunes de la ordenanza reguladora de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la consecuencia más inmediata era la pérdida de las ayudas que cada año el Gobierno de España otorga al transporte de pasajeros. En este escenario, el bonobús de 10 viajes en la EMT volvía a su precio original pero finalmente el consistorio subvencionará con fondos municipales el desfase económico si las condiciones que publique el Ejecutivo exigen el disponer de esa zona y su coste se situará en 5,40 euros.

Según la alcaldesa María José Catalá, “esto viene a suponer una dotación de 14 millones de euros más para el Ayuntamiento de Valencia y consolidaremos los descuentos en tramo infantil al 100%, bono joven al 50% y 40% en el resto de los títulos. Así que los vecinos y vecinas de Valencia no van a ver un incremento del precio del transporte”, ha señalado.

Catalá ha subrayado que la Sindicatura de Comptes, en su informe sobre la repercusión de no aprobar la ZBE, “hablaba de unos 13 millones de euros, nunca 150 millones”, como vienen denunciando los grupos de la oposición Compromís y PSPV. “Se habla de 150 de forma muy alegre, pero nunca nosotros hemos estado en esas cifras. Pero bueno, nosotros vamos a pelearlo. Pensamos que tenemos argumentos más que suficientes para pelearlo”, ha dicho.

El PP planteó una propuesta de ZBE de mínimos para contentar a Vox y contar con su apoyo pero a última hora, después de meses de tramitación, el grupo ultra dio un portazo a la ordenanza del PP pese a formar parte del mismo gobierno municipal. Compromís y PSPV plantearon unas condiciones más exigentes y además incorporaron otras demandas como la consolidación del corredor verde o cambios en la calle de Colón, que se abrió al tráfico privado tras la llegada de PP y Vox. Incluso plantearon una regulación alternativa en dos ocasiones pero el PP las ha rechazado al considerar que las exigencias eran excesivas.

El concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha lamentado que la no aprobación de la ZBE provocará que la EMT deje de recibir 14 millones de las ayudas al transporte que otorga todo los años el Gobierno, unos 38 millones para toda el área metropolitana. “Unos fondos que ya están presupuestados y que provocan otro agujero económico en las cuentas de la empresa pública”, ha asegurado el edil.

Y ha insistido en que además esos fondos que se pierden no son las cantidades destinadas a la reducción al 50% de los bonos de viaje que se financian mediante otra línea de ayudas. “Es decir, las cantidades perdidas suman muchas más decenas de millones de euros, y las acabarán pagando los valencianos sino directamente con un incremento del precio del billete, con los impuestos que o tasas que Catalá nos trasladará para poder hacerle frente”.

El portavoz socialista Borja Sanjuan lamenta la “irresponsabilidad” de Catalá porque va a cargar sobre todos los valencianos la factura de su negativa a aprobar una ZBE. Sanjuan se ha manifestado de esta forma tras conocer que el Ayuntamiento tendrá que aportar con recursos propios 14 millones de euros para mantener las ayudas al transporte que el resto de ciudades que sí han aprobado una ZBE recibirán directamente del Gobierno de España.

“Por culpa de que Catalá no haya querido aprobar una Zona de Bajas Emisiones, València va a ser la única gran ciudad que se quede sin ayudas al transporte público. Y no solamente eso sino que, para compensar esa pérdida de ayudas, los valencianos y valencianos vamos a tener que dedicar 14 millones de euros de nuestro propio presupuesto a cubrir el agujero de esas ayudas”, ha indicado.

Descuentos estatales

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy la prórroga de las ayudas al transporte y el nuevo abono único de 60 euros para trenes de cercanías y media distancia, y para autobuses de la red estatal, que se reduce a 30 euros para los jóvenes. El Ministerio de Transportes prolonga los descuentos vigentes, de forma que los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes seguirán teniendo al menos un 20% financiado por el Estado y el otro 20% queda, a diferencia de otras veces, al criterio de cada comunidad autónoma o ayuntamiento.

La prórroga de los descuentos se realizará por un periodo de 6 meses, hasta junio del año que viene, aunque con la vista puesta en volver a prorrogarlos más adelante para la segunda mitad del año. A pesar de su aprobación en el Consejo de Ministros, el texto tendrá que ser validado en un plazo máximo de 30 días en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de una mayoría de los grupos parlamentarios.