Valencia aprueba su presupuesto para 2026 pero se queda sin Zona de Bajas Emisiones

Pleno ordinario de diciembre 2025 del Ayuntamiento de València, iniciado con un minuto de silencio por las personas sin hogar fallecidas en la calle y en el que se ha aprobado definitivamente el presupuesto del consistorio para 2026.

El plenario ha dado el visto bueno, con los votos de PP y Vox, a la versión bilingüe del topónimo Valencia/Valéncia

El pleno del ayuntamiento de la capital valenciana ha aprobado este lunes, con los votos de PP y Vox, un presupuesto para el año próximo de 1.250,9 millones de euros, con un crecimiento del 3,3%.El consolidado, en el que se incluyen los organismos y empresas dependientes de esta administración local, ascenderá a 1.415,3 millones. Sin embargo, la corporación local despide 2025 sin aprobar la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) pese a la moción de urgencia defendida por los grupos de la oposición, Compromís y PSPV.

La concejala de Compromís Eva Coscollà ha lamentado la “incapacidad” del equipo de gobierno para gestionar ingresos claros" y ha censurado que deje “infrafinanciados servicios esenciales” que son “competencia propia y obligatoria” de este consistorio, al tiempo que ha señalado que esa “insuficiencia” tiene su origen en “la rebaja fiscal de 2023” defendida por el PP. “Bajan los impuestos a los que más propiedades tienen y mientras suben los impuestos y las tasas a los de abajo”, ha agregado.

“Este presupuesto es insuficiente, inestable, irresponsable y peligroso para la salud financiera de este ayuntamiento”, ha asegurado Coscollà, que ha considerado que no resuelve “las prioridades reales de la ciudadanía”. Igualmente, ha lamentado la “irresponsabilidad exclusiva del equipo de gobierno” sobre la ZBE, con “decenas de millones” de euros “en riesgo”

El portavoz socialista Borja Sanjuan ha considerado que las cuentas del próximo año son “una prórroga presupuestaria menguante de lo que había con los gobiernos progresistas” anteriores de PSPV y Compromís. “No incluyen nada nuevo”, ha insistido. También ha reprochado al PP, mientras habla de reducir la deuda municipal, de no ser capaz de “aprobar una ZBE” y evitar que los valencianos pierdan “150 millones de euros”.

El plenario ha dado el visto bueno a la versión bilingüe del topónimo Valencia/Valéncia, aunque la última palabra la tiene la Generalitat. La propuesta era cambiar el topónimo de la ciudad por la versión bilingüe en castellano y valenciano, en este último caso, con la tilde cerrada: Valencia y Valéncia. Así, ha salido adelante la modificación en la denominación planteada por el gobierno local que forman PP y Vox. La propuesta ha contado con el rechazo de la oposición, integrada por Compromís y PSPV-PSOE.

Este asunto ha llegado al pleno de esta jornada tras haber pasado recientemente por la Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes de este consistorio, que aprobó con el mismo sentido del voto ese cambio en el nombre de la capital valenciana.

Una vez aprobado definitivamente en esta sesión plenaria, el acuerdo se remitirá a la Generalitat para que determine si finalmente se acepta o no esa modificación. La administración autonómica es “el órgano al que corresponde determinar los nombres oficiales de los municipios de la Comunitat Valenciana”.

Renuncia como concejala la socialista María Pérez

Maite Ibáñez se convertirá en la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València en sustitución de María Pérez, quien iniciará una nueva etapa profesional en el ámbito empresarial, ha informado este lunes el PSPV. Ibáñez, número tres a la lista que los socialistas presentaron en las elecciones municipales de 2023, acumula la experiencia de más de seis años en la corporación municipal, cuatro de ellos en el gobierno como responsable de Educación, Acción Cultural, Migración y Cooperación.

Asimismo, cuenta “con el respaldo del Partido Socialista y cuanta con la confianza plena de la secretaria general de los socialistas en la ciudad, Pilar Bernabé, quien encabezará la candidatura del Partido Socialista a la Alcaldía de València en las próximas elecciones municipales”. El acta de Pérez, que formalizará su renuncia en los próximos días, lo ocupará Dolors López, que cuenta con una “amplia trayectoria profesional”, destacan los socialistas en un comunicado.