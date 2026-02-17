Un incendio destruye el histórico Teatro Sannazaro de Nápoles

Varias dotaciones de los bomberos en una calle cercana al teatro de Sannazaro, en Nápoles, Italia, el 17 de febrero de 2026.

Un incendio en el centro de Nápoles ha destruido el interior del histórico Teatro Sannazaro, construido en 1847 y que tenía la estructura de madera. El fuego se desató en torno a las 6 de la mañana y poco después del mediodía los bomberos consiguieron domar las llamas. Por el momento, se desconoce el origen del desastre que ha destrozado la mayor parte del teatro, que está rodeado de varios bloques de apartamentos, que también han sido pasto de las llamas.

Más información Material altamente inflamable: la historia del teatro más antiguo de Europa de incendio en incendio

Se sabe que el fuego se extendió rápidamente por el interior del teatro del siglo XIX y derrumbó su techo abovedado, además de calcinar las lujosas butacas y los palcos dorados. “Ha quedado muy poco del teatro”, ha explicado en declaraciones a los medios el comandante de bomberos de Nápoles, Giuseppe Paduano.

La fiscalía de la ciudad ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido. El alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, ha señalado que los primeros indicios apuntaban ⁠a que el incendio se ha iniciado de forma accidental.

Al menos una veintena de familias que vivían en los edificios adyacentes al histórico teatro han sido evacuadas por precaución ante la presencia de un humo denso e irrespirable en la zona del incendio. Además, cuatro personas fueron trasladadas a un hospital cercano por inhalación de humo.

Manfredi, que ha visitado el lugar de la tragedia, ha calificado la pérdida del teatro como “una gran pena” y “una profunda herida” en la historia y la cultura de la ciudad. “Estamos dispuestos a apoyar el renacimiento del Teatro Sannazaro de cualquier manera, junto con la Región: no los abandonaremos. Y trabajamos por las familias evacuadas de la zona”, ha declarado el alcalde.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, ha señalado que está siguiendo la evolución de lo ocurrido, en contacto con el alcalde napolitano y enviará al lugar al subsecretario de Cultura, Gianmarco Mazzi, para realizar una inspección de los daños y evaluar las medidas necesarias para proteger la estructura.

El edificio, con una larga trayectoria como centro de producción teatral, está ubicado en una de las zonas más visitadas de la ciudad. Está inmerso en un entorno denso de edificios residenciales y comerciales a lo largo de Via Chiaia, una de las calles más elegantes de Nápoles.

El Sannazaro es un espacio clave para la vida teatral de Nápoles, y en él se representaban con frecuencia tanto obras de la tradición local como espectáculos contemporáneos.

El Teatro Sannazaro se construyó en 1847, junto a la iglesia de Santa Úrsula, en el barrio de Chiaia y está considerado como uno de los escenarios teatrales más relevantes de Nápoles. Fue especialmente conocido por acoger a partir de 1889 los primeros grandes triunfos de las comedias de Eduardo Scarpetta, uno de los padres de la comedia napolitana moderna y figura clave del teatro popular italiano. También se le recuerda por haber sido el escenario, años más tarde, en 1933, del histórico primer encuentro entre Eduardo De Filippo, uno de los grandes renovadores del teatro italiano del siglo XX, y Luigi Pirandello, entonces futuro premio Nobel de Literatura y referente del teatro europeo contemporáneo. El refinamiento de sus decoraciones en estuco dorado le valió entre los napolitanos el sobrenombre de “la bombonera de Via Chiaia”. Tras un progresivo deterioro a comienzos del siglo XX, el teatro fue finalmente restaurado y reabierto en la década de 1970 bajo la dirección de Luisa Conte y Nino Veglia.

En los últimos años, el teatro estaba gestionado por la actriz Lara Sansone, nieta de Luisa Conte, que ha tenido un papel fundamental como impulsora y gestora teatral y ha contribuido a mantener vivos espacios históricos y a difundir el teatro napolitano dentro y fuera de Italia.

El suceso ha provocado gran conmoción en el mundo de la cultura italiana, especialmente en Nápoles, donde el teatro se considera parte esencial de la identidad de la ciudad. Artistas, directores escénicos y representantes de instituciones culturales han expresado públicamente su consternación y tristeza por lo ocurrido, y han subrayado el valor histórico y simbólico del espacio afectado por el incendio. Desde el ámbito teatral se ha hablado de una “herida grave al patrimonio cultural napolitano”.

Francesco Di Leva, actor y director del Teatro Nest, ha anunciado que ofrecerán sus salas para acoger a los trabajadores y mantener la programación del Sannazaro mientras dure la reconstrucción.

El escritor Maurizio de Giovanni se ha ofrecido para organizar iniciativas, lecturas y espectáculos cuyos fondos puedan contribuir a la recuperación del teatro devastado por las llamas, y ha subrayado que la cultura es un interés de toda la comunidad

La Academia de Bellas Artes de Nápoles y el Teatro Nacional de la ciudad han expresado su “solidaridad plena” y han asegurado que apoyarán el proyecto de recuperación de este importante patrimonio cultural.