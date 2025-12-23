Spotify investiga el posible hackeo del 99,6% de su música

Spotify está investigando un caso de acceso no autorizado que se ha saldado con la extracción de metadatos públicos y el acceso a “algunos archivos de audio”, atribuido por el grupo de “archivistas” Anna’s Archive, que asegura haber extraído aproximadamente el 99,6 % de las canciones de la plataforma.

Anna’s Archive es una organización que actúa como una biblioteca digital de código abierto y sin ánimo de lucro, cuyas intervenciones se llevan a cabo como una forma de centralizar y ofrecer acceso gratuito a libros, artículos académicos u otro tipo de documentos, algunos de ellos sujetos a derechos de autor.

En este sentido, Anna’s Archive ha asegurado haber llevado a cabo una copia de prácticamente todo el contenido de Spotify, concretamente archivando metadatos de 256 millones de pistas y archivos de audio de 86 millones de canciones, lo que representa el 99,6 % del contenido de la plataforma de streaming.

Así lo ha compartido la organización en un comunicado en su blog, donde ha detallado que el archivo completo del contenido extraído ocupa menos de 300 TB y que se está distribuyendo mediante “torrents masivos”, que agrupan el contenido según su popularidad, en base a las métricas de Spotify.

Anna’s Archive lo ha definido como el “primer archivo de preservación de música del mundo que es completamente abierto”, ya que cualquier persona podrá descargarlo en sus dispositivos, como parte de su “misión” de preservar el conocimiento y la cultura.

Además, la organización ha especificado que, de esta forma, se garantiza la preservación de toda la música, incluida la de artistas menos conocidos que recoge la plataforma, y no solo las canciones o composiciones de los artistas más populares. A pesar de que Spotify “no tiene toda la música del mundo”, ha afirmado que “es un gran comienzo”. No obstante, se ha detallado que cualquier material publicado después de julio de este año puede no estar incluido.

Una pantalla muestra el logotipo de Spotify en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, EE. UU., el 4 de diciembre de 2023. Brendan McDermid (REUTERS)

Para ello, desde Anna’s Archive identificaron una forma de extraer información de Spotify a gran escala mediante scraping. Esto es, una técnica que usa software y bots para extraer datos de sitios web de forma automatizada, convirtiéndola en información estructurada.

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que las canciones publicadas en Spotify están sujetas a pautas estrictas de derechos de autor correspondientes a sellos discográficos, los propios artistas y la plataforma. Por tanto, se trata de una extracción de archivos y posterior distribución ilegal, que va en contra de las condiciones de servicio de Spotify y la legislación de derechos de autor.

En este marco, Spotify ha compartido en declaraciones a Android Authority que están llevando a cabo una investigación sobre un acceso no autorizado, en el que se ha identificado que “un tercero extrajo metadatos públicos empleó tácticas ilícitas para evadir la Gestión de Derechos Digitales (DRM) y acceder a algunos archivos de audio de la plataforma”.

Así, aunque la compañía no ha confirmado la magnitud de la extracción de datos, confirma la filtración y el acceso no autorizado, por lo que continuarán investigando lo sucedido de cara a, previsiblemente, tomar posibles acciones legales.