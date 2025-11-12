Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Congreso reactiva la tramitación de dos leyes con guiños a derecha e izquierda

Los diputados comienzan a estudiar las enmiendas a la proposición de Junts para endurecer la multirreincidencia y a la norma que regula el alquiler de temporada y por habitaciones

Paula Chouza
Paula Chouza
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Todavía no hay plazos cerrados, pero el Congreso ha dado este miércoles a última hora de la tarde el primer paso para reactivar una de las normas de vital importancia para Junts esta legislatura: su proposición de ley para endurecer la multirreincidencia. Ante el rechazo de la izquierda, y en un juego de equilibrios complicado, el PSOE intenta satisfacer al resto de socios impulsando otra reforma: la que afecta a la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, paralizada también desde el pasado diciembre y que este martes arrancó de nuevo las negociaciones.

Pese al anuncio de ruptura del partido de Carles Puigdemont, el Gobierno no está dispuesto a tirar la toalla, como demuestran los últimos movimientos en el Parlamento. Después de más de un año guardada en un cajón, los socialistas han decidido desatascar algunas de las principales reivindicaciones de los independentistas, como esta reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que también reclama el PNV, otro de los grupos que conforman la mayoría que da respaldo al Ejecutivo.

La modificación, que promueve un endurecimiento de las condenas por reincidencia en hurtos leves y acelerar los procesos contra delincuentes reincidentes, fue registrada en abril de 2024 y admitida a trámite en un pleno del Congreso celebrado en septiembre de ese año. Recibió entonces el visto bueno del PP, PSOE, Vox, Junts y PNV. Pero Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG se opusieron. Desde entonces, estaba parada hasta el jueves pasado, un día después de la escenificación de la ruptura de Junts en la Cámara baja, cuando los diputados se reunieron para convocar la ponencia que estudia desde este miércoles, a puerta cerrada, las cerca de 60 enmiendas. Es el paso previo antes de mandar el texto a Comisión y más tarde remitirlo al pleno. Para lograr la mayoría absoluta que necesita para salir adelante, los socialistas deben contar, a priori, con los votos de la derecha. La sesión de este miércoles ha durado poco más de 10 minutos y ha servido únicamente para constituir la ponencia y explicar la propuesta de Junts. La reunión y terminado sin que se haya fijado una fecha para la siguiente sesión.

El rechazo a la multirreincidencia, en todo caso, no es frontal para todos los grupos. Algunos diputados de la mayoría de la izquierda admiten que hay que abordar esta cuestión, pero creen que el debate está contaminado por el sesgo racista y quieren evitar contribuir a ese discurso que reivindican la derecha y la ultraderecha.

El PSOE también desbloqueó el martes la ponencia sobre otra ley que sí promueven estas formaciones: la que regula los alquileres temporales y por habitaciones, dos modalidades que escapan al control de precios establecido en la ley de vivienda aprobada en 2023 y que está funcionando como un coladero para que los propietarios apliquen subidas fuera de cualquier limitación.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Paula Chouza
Paula Chouza
Paula Chouza - twitter
Periodista de Política en EL PAÍS. Participó en el lanzamiento de EL PAÍS América en México. Trabajó en el Ayuntamiento de A Coruña y fue becaria del Congreso de los Diputados, CRTVG o Cadena SER. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Máster en Marketing Político y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El Gobierno acelera varias leyes en el Congreso que han contado con el apoyo de Junts

Javier Casqueiro | Madrid

El Gobierno intentará acelerar los hitos pendientes con Junts aunque el principal obstáculo es Podemos

Carlos E. Cué | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza V-16 homologada y obligatoria a partir de enero de 2026. SOLO 53,95€
Baliza V-16 homologada y obligatoria a partir de enero de 2026. SOLO 53,95€
escaparate
Cubo de enchufes 6 en 1 con cargador múltiple USB tipo C. AHORA SOLO 17,99€
Cubo de enchufes 6 en 1 con cargador múltiple USB tipo C. AHORA SOLO 17,99€
escaparate
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 9,01€
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 9,01€
escaparate
Radio de bolsillo portátil AM/FM de alta calidad. SOLO 10,59€
Radio de bolsillo portátil AM/FM de alta calidad. SOLO 10,59€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_