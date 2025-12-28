El nacionalista Albin Kurti, actual primer ministro de Kosovo, gana las elecciones con holgura

El primer ministro en funciones de Kosovo, Albin Kurti, ha ganado este domingo con claridad las elecciones anticipadas de Kosovo con 49% de los votos con el 93,43% de las papeletas escrutadas, según la Comisión Electoral Central. En segundo lugar se sitúa el opositor Partido Democrático de Kosovo (PDK) con el 21%, seguido por la Liga Democrática de Kosovo (LDK) con el 13,9% y la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK) con el 5,8%.

El resultado supone para Autodeterminación, el partido nacionalista de izquierda gobernante, mejorar sus resultados de las elecciones de febrero, cuando sumó el 42,3%, al tiempo que la oposición de forma general ha visto reducidos sus apoyos. Veinte escaños están reservados para las minorías étnicas de la antigua provincia serbia, que proclamó su independencia en febrero de 2008, diez de ellos para los serbokosovares y el resto para otros, como romaníes y bosniacos. El reparto de escaños en el Parlamento será fundamental para saber si Autodeterminación queda ahora cerca de la mayoría absoluta y puede gobernar con apoyo de los diputados de las minorías, salvo la serbokosovar.

La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, y el primer ministro, Albin Kurti, encaraban unas elecciones legislativas anticipadas y concebidas para sacar al territorio de la parálisis institucional en la que se encuentra por la falta de un consenso político que ha lastrado las relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin mayoría absoluta y en medio de un ambiente de animadversión, Kurti ha sido incapaz de formar Gobierno y el Parlamento está ahora mismo paralizado, circunstancias que la presidenta Osmani ha lamentado tras votar en la capital, Pristina.

“Estoy convencida de que todos los partidos políticos encontrarán la manera de avanzar para que tengamos instituciones funcionales y con plena legitimidad”, ha destacado Osmani. “Espero que los resultados conduzcan a la pronta constitución de un Parlamento y a la elección de un gobierno, necesarios para importantes procesos internos e internacionales en Kosovo”, ha añadido en comentarios ante los medios kosovares.

Tras votar también en la capital kosovar, Kurti ha expresado igualmente su deseo de que el resultado de los comicios desemboque, sea cual sea, en la rápida formación de un Gobierno en medio del hastío ciudadano. “Agradezco a la ciudadanía su participación y la paciencia que han demostrado durante todo este tiempo”, ha manifestado.

Sus dos grandes rivales, el presidente del Partido Democrático de Kosovo, Bedri Hamza, y el joven líder de la Liga Democrática de Kosovo, Lumir Abdixhiku, se han expresado prácticamente en los mismos términos: llamada a la participación, y un compromiso de hacer todo lo que esté en su mano para sacar al país del estancamiento político. El europeísta Abidixhiku ha lanzado un mensaje “por la estabilidad, por un futuro euroatlántico para Kosovo” y en contra “de la tristeza, el bloqueo y la división que nos han acompañado estos años”.

La Comisión Electoral Central cifró la participación en el 45%, inferior en dos puntos a la de febrero, y aseguró que la votación se desarrolló sin incidentes de importancia. Estas han sido las séptimas elecciones legislativas celebradas en Kosovo desde su independencia unilateral, una decisión que no ha sido reconocida por Serbia ni por cinco estado de la Unión Europea (UE): España, Rumanía, Grecia, Eslovaquia y Chipre.