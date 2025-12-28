Ir al contenido
_
_
_
_
México
Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico descarrila en Oaxaca con más de 200 pasajeros a bordo

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ha informado que al menos 15 personas resultaron heridas en el accidente

Sonia Corona
Sonia Corona
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Tren Interoceánico que recorre el Istmo de Tehuantepec ha descarrilado la mañana de este domingo a la altura de la localidad de Nizanda, en el Estado de Oaxaca, según ha confirmado la Secretaría de Marina. En el tren viajaban 250 personas: 241 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ha informado que al menos 15 personas resultaron heridas en el accidente.

El descarrilamiento ocurrió cuando la máquina principal salió de la vía. El convoy está compuesto por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. El tren recorría la Línea Z, que va de Salina Cruz, en Oaxaca, a Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz. La línea es propiedad del Gobierno mexicano y forma parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que desde 2023 busca reactivar las vías ferroviarias en el sur de México.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha mandado un mensaje en sus redes sociales en los que asegura que los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo a los pasajeros afectados por el descarrilamiento. “Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado”, escribió.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Sonia Corona
Sonia Corona
Sonia Corona - twitter
Es periodista de EL PAÍS en México. Antes fue jefa de la redacción. Cubre temas de Política, Economía, Tecnología y Medio Ambiente. Fue enviada especial para las elecciones presidenciales de 2020 en EE UU. Trabajó en Reforma y El Huffington Post. Es licenciada en Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla y Máster de Periodismo EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

trenes en mexico

América Latina y el Caribe necesita más trenes

Ángel Cárdenas

El turismo y los pobladores ignoran al Tren Maya

Zedryk Raziel / Carlos Carabaña | Mérida | Ciudad de México

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. 80.000 barriles de petróleo de Pemex a Cuba: la isla se mete en la pugna entre Estados Unidos y México
  2. “La fiesta electrónica más grande del mundo”: horario y artistas invitados para los festejos de fin de año en Ciudad de México
  3. Las imágenes que marcaron México en el 2025
  4. Localizan sin vida al último pasajero del avión de apoyo médico de la Marina mexicana accidentado en Texas
  5. La vida del presunto feminicida de Iztacalco en prisión: soberbio, en aislamiento y con “un olor desagradable”
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_