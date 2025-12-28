El Tren Interoceánico descarrila en Oaxaca con más de 200 pasajeros a bordo

El Tren Interoceánico que recorre el Istmo de Tehuantepec ha descarrilado la mañana de este domingo a la altura de la localidad de Nizanda, en el Estado de Oaxaca, según ha confirmado la Secretaría de Marina. En el tren viajaban 250 personas: 241 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ha informado que al menos 15 personas resultaron heridas en el accidente.

El descarrilamiento ocurrió cuando la máquina principal salió de la vía. El convoy está compuesto por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. El tren recorría la Línea Z, que va de Salina Cruz, en Oaxaca, a Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz. La línea es propiedad del Gobierno mexicano y forma parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que desde 2023 busca reactivar las vías ferroviarias en el sur de México.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha mandado un mensaje en sus redes sociales en los que asegura que los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo a los pasajeros afectados por el descarrilamiento. “Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado”, escribió.