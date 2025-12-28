Kyrgios gana la falsa batalla de los sexos del tenis a Sabalenka en Dubái

Nick Kyrgios, de imponente altura, magnífico saque, toque de seda, precario estado físico e indolencia, juega a golpes de capricho. Acelera y arrolla, lifta y saca de la pista al rival, pero se asusta por la facilidad con la que gana los puntos y levanta el pie, reduce la velocidad del saque y envía bolas al otro lado de la red como haría un entrenador para que el jugador de enfrente ensaye los golpes más difíciles. El juego se iguala, y el marcador, y parece que hay partido. Enfrente no tiene a un jugador, sino a una, la bielorrusa Aryna Sabalenka, de 27 años, que juega a una sola velocidad, la suya, y una potencia magnífica, las dotes que la han hecho número uno del mundo. Juegan al mejor de tres sets en un campo desigual. Sabalenka, 1,83m, es una presencia física que intimida a muchas mujeres en el circuito. Se mueve de un lado a otro de la pista y da todos los golpes al 100%. Juega en el filo. Es su única oportunidad ante un hombre. No es suficiente. Juega en una mitad de la pista un 9% más pequeña que la reglamentaria, un metro más corta, 80 centímetros más estrecha. Es la única ventaja que se le concede para hacer corresponder estúpidamente la superficie con el 9% que algún sabio fisiólogo ha decretado que supone la ventaja física de tanto músculo y tanta testosterona en el hombre. Todo es inútil. 6-3, 6-3.

Gana Kyrgios —sombra de lo que fue a los 30 años el finalista de Wimbledon de 2022: 671 del mundo, permanentemente lesionado los últimos tres años en los que solo ha podido completar siete partidos, y solo uno ganó—, a su vez, cuenta con una ventaja inesperada: sin una razón fisiológica aparente los organizadores han decidido que cada jugador solo tenga derecho a un saque. Sabalenka debe arriesgar más, y comete cinco faltas. Al australiano le basta con mandar sus obuses a un 60% de velocidad para tener el completo dominio del juego, para plantarse en el centro de su pista y sin moverse hacer correr a la bielorrusa. Solo comete una falta de saque.

Es la llamada Batalla de los Sexos 2.0, un partido de exhibición en Dubái cuyo sentido último no llega más allá del de un show pretendidamente divertido, solo si cierta crueldad puede hacer gracia, y muy navideño. Y económicamente rentable para ambos jugadores, representados por la misma agencia, Evolve, y llenan a reventar un pabellón con famosos del fútbol, como Ronaldo Nazario y Kaká, en las gradas, y sus hijos comiendo palomitas. Sabalenka, residente en Miami, le da relumbrón a la presentación. Sale de lo alto de las escaleras como una boxeadora moviendo las caderas al ritmo del Ojo del Tigre, la música de Rambo, y en vez de albornoz viste la ropa de competición una gabardina con incrustaciones a miles de cristalitos de Swarovski. Y cuando los tiempos muertos, Sabalenka derrocha energía bailando rítmica la Macarena, mientras el australiano, de 30 años, arrastra los pies como un jubilado con dolores en todas las articulaciones. Y suda más que un ciclista ascendiendo el Tourmalet en julio.

El nombre del espectáculo —Batalla de los sexos— es un homenaje a un partido celebrado en septiembre de 1973 que enfrentó a Billie Jean King, de 29 años, futura ganadora de 12 Grand Slams en individuales, contra el exnúmero uno mundial masculino Bobby Riggs, que se había retirado 22 años antes y tenía 55 años. Ganó King. Gano la mujer que había fundado la WTA y, solo unos meses antes, había conseguido que los premios en metálico fueran iguales para hombres y mujeres en el Abierto de Estados Unidos. Las repercusiones de ese partido se extendieron mucho más allá de los límites de la pista reglamentaria en la que se disputó. Fue un momento fundamental para el movimiento feminista y King temía que una derrota significara el fin de todo lo que ella y tantas otras personas habían luchado tan duro por conseguir. “Lo único similar es que se enfrentan un hombre y una mujer”, dijo King la víspera desde Estados Unidos. “Mi desafío representaba la igualdad, la libertad, la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, era el símbolo del cambio social. Dicho esto, obviamente espero que gane Sabalenka”.

La número uno de 2025 respondió rápida e inteligentemente a la pionera del tenis. “Lo entiendo perfectamente. En el partido de 1973 intentaban luchar por cosas diferentes. Nosotras estamos aquí para llevar el tenis a otro nivel y dar visibilidad a nuestro deporte, para ayudarlo a crecer”, dijo antes de pelear en la pista. “Creo que las mujeres ya han demostrado que merecen la igualdad y, por mi parte, simplemente demostraré que somos capaces de luchar a lo grande contra un hombre y divertirnos. Espero que vean lo fuerte y dura que soy, y que tengo el valor de ponerme a prueba jugando con un hombre”.