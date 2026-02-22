Ir al contenido
Fútbol
Barcelona BCN
0
Levante LEV
0
2'
1ª parte
En directo

Barcelona - Levante en directo | Comienza el partido en el Camp Nou

Flick realiza cuatro cambios en el once: entran Cancelo, Bernal, Gerard Martín y Lewandowski

Lamine Yamal durante el calentamiento previo al partido ante el Levante.Albert Gea (REUTERS)
J. M. Benítez
J. M. Benítez
Barcelona y Levante están empatando este domingo en el Camp Nou en el jornada 25 de la Liga. Los azulgranas quieren volver a ser líderes tras la derrota del Madrid ante Osasuna por 2-1 en El Sadar. El Levante por su parte necesita ganar para acercarse a los puestos de salvación que poco a poco se alejan. Los de Flick cayeron en su último partido de Liga el pasado lunes ante el Girona en un encuentro donde se pusieron por delante. Tras perder el liderato con esta derrota, ahora tienen la oportunidad de redimirse. Además, recuperan dos bajas muy sensibles como son las de Rashdord y Pedri.

Publicaciones nuevas
J. M. Benítez
J. M. Benítez
1

¡Tuvo la primer Carlos Álvarez!

20 segundos de partido y el Levante ha tenido la primera. Carlos Álvarez recibió un buen balón de Iván Romero, recortó ante su marcador y el disparo, algo defectuoso, lo detuvo Joan García.

¡Comienza el partido en el Camp Nou!

Pone el balón en juego el Levante.

Así llegan ambos equipos al partido

racha de partidos
  • G
  • G
  • P
  • P
  • E
  • P
  • P
  • P
Goles a favor
por partido2.6764
por partido1.0826
Goles en contra
por partido1.0425
por partido1.7141
Faltas cometidas
por partido11.63279
por partido12.04289
Tarjetas rojas
por partido0.082
por partido0.133
Tarjetas amarillas
por partido1.4234
por partido2.2153
Remates
por partido14.79355
por partido7.33176
Remates recibidos
por partido9.63231
por partido16.38393
J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡También sale el once del Levante!

Iván Romero se mantiene en la punta de ataque y Etta Eyong en el banquillo.

XI: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez, Oriol Rey, Olasagasti, Tunde, Carlos Álvarez, Víctor García e Iván Romero.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Ya sale el once del Barcelona!

No juegan Balde, Cubarsí, Fermín ni Ferran. Entran Cancelo en el lateral izquierdo, Gerard Martín en el centro de la zaga, Marc Bernal en el centro del campo y Lewandowski en la punta de ataque.

XI: Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo, Frenkie de Jong, Bernal, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha y Lewandowski.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas tardes y bienvenidos al Barcelona - Levante!

Los azulgranas quieren volver a ser líderes tras la derrota del Madrid ante Osasuna por 2-1 en El Sadar. El Levante por su parte necesita ganar para acercarse a los puestos de salvación que poco a poco se alejan.

