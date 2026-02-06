El cardenal Baltazar Porras convoca a los venezolanos a concentrarse frente a las cárceles en apoyo a los presos políticos

El cardenal venezolano Baltazar Porras, máxima autoridad religiosa del país, ha convocado a los ciudadanos a reunirse este sábado 7 de febrero en las prisiones más importantes de Venezuela, con el objeto de ofrecer respaldo a los familiares de los presos políticos, que a la fecha continúan organizando vigilias por la liberación total y sin cortapisas de sus seres queridos.

El llamado de Porras es parte de un despertar reivindicativo que se ha venido observando entre los actores civiles y políticos de la oposición venezolana luego del ataque estadounidense del 3 de enero, que concluyó con el arresto de Nicolás Maduro. La oposición civil y política venezolana sale a la calle mientras el aparato represivo y policial del régimen chavista se repliega. Ahora los voceros de la revolución bolivariana hacen su mejor esfuerzo por modificar en alguna medida el tono intransigente que les ha caracterizado en este tiempo.

“Terminando una eucaristía por los difuntos y los que están sufriendo en medio de esta situación de los presos políticos, familiares, amigos, personas cercanas, nos han preguntado qué hacer”, explica en un video el cardenal Porras al exponer los motivos de la iniciativa. “Creo que lo mejor es que busquemos cómo reunirnos en cada una de las ciudades y pueblos donde vivimos. Que este sábado en la mañana acompañemos a los familiares de los presos, que nos unamos todos en oración, nos acerquemos a los que sufren. Los que puedan estar presentes, y los que no, que colaboren con los grupos que ahí están. Llevemos un poco de comida, medicamentos, o alguna cosa que nos haga solidarios”, anunció.

Familiares de presos políticos frente al Palacio de Justicia de Caracas, el 5 de enero. Ronald Pena R Ronald Peña R (EFE)

Porras agregó que esta iniciativa persigue la búsqueda de “los caminos para la paz en el corazón” y “compartir el dolor con quiénes están cumpliendo condenas, muchas veces injustas”. Ellos, añadió, “requieren de nuestra solidaridad y un sentido cabal de libertad, para expresar libremente aquello en lo que creemos”. El prelado hizo énfasis en que la actividad debe desarrollarse “con respeto”. Y anunció: “Vamos a rezar y a estar cerca de nuestros hermanos”.

Luego de la intervención militar estadounidense del 3 de enero con la que se capturó a Maduro, el régimen chavista, presionado por las exigencias de la Casa Blanca, ha hecho concesiones importantes —algunas de ellas impensables— a las demandas de la oposición. Esta apertura ha modificado el ambiente político que se respiraba en el país hasta esa madrugada histórica.

Hace cerca de dos meses, el propio Cardenal Porras había sido objeto de una inesperada sanción: las autoridades retuvieron su pasaporte y se lo anularon en el aeropuerto, cuando se disponía a salir de viaje para atender compromisos vinculados a su investidura. En aquel momento, Porras no pudo salir del país. Hace pocos días, antes de hacer este llamado, al cardenal ya había recuperado su pasaporte

Protesta por presos políticos en Caracas, este jueves. Ronald Peña R (EFE)

Las autoridades chavistas aseguran haber liberado a más de 600 presos políticos en poco más de un mes. Organizaciones independientes con credibilidad, como el Foro Penal, junto a los familiares de las víctimas, reducen las lista a 383 prisioneros, y alertan de que quedan aún más de 600 por liberar. Las excarcelaciones son procesos lentos, agónicos, en los cuales nada se informa y todo se intuye. No terminan de concretarse las sentencias con libertad plena, sin regímenes de presentación en tribunales. Crece la ansiedad entre los familiares de los presos que no han salido, mientras se conocen los detalles de las terribles condiciones de prisión de los detenidos.

El Gobierno de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha anunciado la aprobación de una ley de amnistía que busca dar respuesta a las demandas para la liberación de todos los presos políticos del país y a fomentar un ambiente de entendimiento. También han comenzado a funcionar las comisiones presidenciales de diálogo político, como la Comisión por la Convivencia Democrática y la Paz, a la cual se ha incorporado el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los sectores de la oposición y el campo democrático disidente —que observan con enorme incredulidad las aperturas y los llamados al diálogo anunciados en por el Palacio de Miraflores— han dado la bienvenida a la iniciativa de la amnistía, pero han objetado con firmeza el tono condescendiente y la ausencia de asunción de responsabilidades por parte del chavismo.