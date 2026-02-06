Ir al contenido
América
Ataque de EE UU a Venezuela

Zapatero aterriza en Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

El expresidente español lleva una década como mediador por la liberación de presos políticos

María Martín
María Martín
Bogotá -
El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha aterrizado en Caracas, donde se reunirá con la presidenta encargada Delcy Rodríguez de Venezuela. Zapatero lleva una década ejerciendo de mediador con el chavismo para la liberación de los presos políticos y tiene una buena relación con Delcy Rodríguez.

El expresidente se reunirá además con diputados de la oposición como Henrique Capriles y Stalin González. En la agenda está también previsto un encuentro con Enrique Márquez, recién liberado tras pasar un año preso en el Helicoide tras haberse negado a firmar las actas electorales que favorecían a Nicolás Maduro en 2024.

La visita de Zapatero, adelantada por El Mundo y confirmada por este diario, se enmarca en el proceso de excarcelaciones masivas que prepara el chavismo. A las liberaciones que se han dado en el último mes, se suma ahora una ley de amnistía general que fue debatida y aprobada este jueves en la Asamblea Nacional. El articulado pasará ahora un periodo breve de consultas y será aprobado definitivamente próximamente.

La redacción del proyecto de ley, que incluye todos los delitos de índole político y excarcelaciones inmediatas, es más amplia de lo que se esperaba. Tanto que hubo algunos diputados chavistas que no aplaudieron su aprobación. “Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también”, dijo el presidente de la Asamblea y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez.

