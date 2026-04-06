Venezuela: la virreina moderna y sus visitadores

La apertura de la embajada estadounidense en Caracas se asemeja más a la oficina de los emisarios de Felipe II en tiempos de la colonia que a la sede de una misión extranjera

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Delcy Rodríguez es una virreina moderna. No es una metáfora: es una descripción precisa de lo que ocurre en Venezuela hoy. Para entender por qué, hay que volver al siglo XVI, cuando el rey Felipe II ideó el sistema que gobernaría la América hispana durante tres siglos.

Felipe II repartió el continente en virreinatos, desde México hasta Argentina. Sus gestores, los “virreyes” —palabra que significa “en lugar del rey”— eran designados personalmente por el monarca para gobernar vastas tierras lejanas en nombre de la corona y de la Iglesia. Ejercían autoridad civil, militar y judicial en virtud de un único mandato: garantizar que España recibiera los tributos, impuestos y regalías que le correspondían. En la práctica, todo el oro y la plata que se pudiera enviar a la madre patria.

Los virreyes eran plenipotenciarios. Pero Felipe sabía que podían engañarlo o gobernar de manera imprudente. Por eso creó otra figura: los “visitadores”, emisarios encargados del control fiscal sobre los virreyes. En ese sistema de poder piramidal concentrado radica la raíz histórica de gran parte de la corrupción que caracterizó a los caudillos latinoamericanos en el saqueo de la renta y el manejo depredador de los gobiernos. Y es el espejo en el que hoy se refleja Venezuela.

A la luz de esta historia y observando el momento actual, resulta claro que Delcy Rodríguez es la virreina de Trump.

Elegida personalmente por él, es la autoridad plenipotenciaria en Venezuela que está “dirigiendo el lugar”, como el propio Donald Trump ha señalado. No se puede aseverar que Venezuela siga siendo una nación soberana. Sin embargo, existe una estructura de gobierno local, y la virreina Rodríguez se encuentra en su cúspide, solo por debajo de Trump.

Tras la captura del presidente dictador Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses, muchos venezolanos, dentro y fuera del país, esperaban ver el desmantelamiento del aparato represivo que Maduro había utilizado para torturar y reprimir a millares de sus compatriotas, así como una transición inmediata hacia la democracia. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido, a pesar de la insistencia del secretario de Estado Rubio en que está ejecutando un plan de tres etapas. El plan, que nadie ha visto publicado, supuestamente explica cómo los venezolanos pasarán del actual virreinato a un gobierno democrático en un futuro aún indeterminado. Resulta irónico que el propio presidente Trump nunca haya hecho referencia a este plan.

Sin embargo, mientras tanto, la virreina Rodríguez está, según el propio Trump, “haciendo un gran trabajo”. No debería sorprender, entonces, que Trump, el rey moderno de Venezuela, haya decidido que también necesita enviar a su propio visitador a Caracas, encarnado en un encargado de negocios estadounidense.

El 30 de marzo, la embajada estadounidense en Caracas, cerrada en 2019 por Trump, reabrió con gran pompa. La encargada de negocios y su equipo hicieron el anuncio mediante un video pintoresco, casi anacrónico, que recordaba los esfuerzos de diplomacia pública de las administraciones de Biden y Obama. Como si Venezuela fuera una nación soberana normal, sonrientes funcionarios de carrera del Departamento de Estado prometieron una nueva era de amistad y servicios. Pero Venezuela está lejos de ser un país normal, y la embajada no será una plataforma diplomática convencional.

Es poco probable que la embajada emita visas en el corto plazo: Venezuela sigue en la lista de países cuyos ciudadanos no pueden recibirlas. Los servicios para estadounidenses serán mínimos, y la administración mantiene el nivel más alto de alerta de seguridad en el país desaconsejando a sus ciudadanos visitarlo. También es muy improbable que los funcionarios se reúnan con figuras de la oposición política, la sociedad civil o el periodismo independiente. La pregunta obvia es entonces: ¿qué harán allí la encargada de negocios y su equipo? La respuesta es igualmente obvia: la embajada será una fiscalía, la oficina de la visitadora, diseñada para asegurar que la virreina mantenga satisfecho al rey.

Por encima de todo, su trabajo será informar a Washington si el régimen de Rodríguez está siguiendo las órdenes e instrucciones de Estados Unidos al pie de la letra.

Al igual que los virreyes originales, Delcy Rodríguez tiene la autoridad para asegurar que lucrativos contratos del sector petrolero se otorguen a amigos y asociados de Trump. Esto será monitoreado de cerca. En segundo lugar, la embajada servirá como centro de coordinación de visitas para los generales del Ejército, secretarios del gabinete y otros visitantes VIP del gobierno. Para ser justos, esta es una función típica de una embajada tradicional, pero habrá que ver si reciben a legisladores demócratas que lleguen desde Washington o a las delegaciones de derechos humanos de la sociedad civil y de la academia.

En el mundo de la diplomacia, que a menudo se desarrolla deliberadamente en espacios privados donde no todo es —ni debería ser— visible para el público, existen, sin embargo, indicadores que evidencian una relación bilateral normal entre dos naciones soberanas. Más allá de las imágenes listas para TikTok de burócratas sonrientes, habrá que ver si realmente se elaboran los informes tradicionales sobre los derechos humanos o el funcionamiento general del país. Felipe II también recibía informes detallados sobre a quién recibían sus virreyes. Pese al paso de los siglos, algunos mecanismos del poder no cambian. Solo cambian los nombres.

Mientras los venezolanos esperan esos hitos, y reconociendo que nunca se debe decir nunca, “por ahora”, como famosamente dijo Chávez, la apertura de la embajada estadounidense se asemeja más a la oficina de los visitadores que a la sede de una misión extranjera. Trump está complacido y Felipe II, probablemente, también lo estaría.