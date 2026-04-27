Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana: “Los homicidios son muy complejos como para mostrar datos semanales”

El especialista en seguridad pública destaca la motivación de transparencia del Gobierno de Kast de entregar un reporte cada siete días, pero cuestiona su utilidad pues los homicidios, en ese lapso, pueden bajar y subir y no reflejar la realidad chilena

Daniel Johnson (Santiago, 51 años) es ingeniero civil y director ejecutivo desde 2017 de Paz Ciudadana, una fundación chilena dedicada hace 34 años a las políticas públicas en áreas de seguridad pública, delincuencia y prevención. Y es desde esa experiencia que cuestiona la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de entregar semanalmente las cifras de homicidios levantadas desde Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), pues señala que medir un lapso tan corto puede inducir a diagnósticos erróneos.

Chile atraviesa por una crisis de seguridad, empujada por la irrupción de bandas transnacionales de crimen organizado, lo que ha implicado un alza en los secuestros y extorsiones. Y si su tasa de homicidios era relativamente estable, de tres de estos delitos por cada 100 mil habitantes, en 2023 tuvo su peor registro, pues subió a 6,7, aunque el año pasado la cifra bajó a 5,4.

Según la subsecretaría de Prevención del delito que dirige Ana Victoria Quintana, repartición que depende del ministerio de Seguridad liderado por Trinidad Steinert, la entrega de un reporte semanal de los homicidios es por razones de transparencia. Y si bien Johnson destaca esa motivación, advierte que los homicidios son delitos complejos para ser medidos en un lapso tan breve pues tienen variaciones. Un ejemplo es que se concentran en los festivos, lo que implica que pueden tanto subir como bajar, dependiendo del contexto.

Y agrega un elemento clave: que hay ocasiones en que la baja de homicidios no necesariamente es un éxito, pues cuando una organización criminal tiene el control territorial, ya no necesita los homicidios: “Los periodos de mayor paz en zonas tomadas, es cuando el crimen organizado es más fuerte”.

R. ¿Qué efecto puede tener esta medida tomada por el Gobierno?

R. Supongo que buscar el efecto de transparencia y de percepción de que la institución está haciendo su trabajo. Pero los homicidios son muy complejos para mostrar datos semanales. De hecho, hace unos 10 años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en su informe puso a Chile como ejemplo de país que tenía problemas no tener una cifra única, sino que distintas instituciones mostraban distintos números. Entonces, había una necesidad muy potente de unificar los datos.

P. Por eso surgió el Centro para la Prevención para los homicidios y delitos violentos en el Gobierno de Boric.

R. Sí, y el centro aunaba la información de las policías, con las del Ministerio Público y el Servicio Médico Legal, con informes semestrales de las cifra. Y eso es una muy buena noticia porque tenemos una cifra unificada que da cuenta de un acuerdo de la realidad delictual de este fenómeno. El problema de por qué no podemos tener cifras con mayor frecuencia es debido a que los homicidios cambian.

P. ¿Evolucionan?

R. Los homicidios en Chile son alrededor de 1.200 año y los robos y delitos contra la propiedad, son unos 600 mil. Entonces, las órdenes de magnitud hacen que los homicidios sean delitos menos estables. Puede ser que en una semana suban demasiado y, en otra, bajen.

P. Los fines de semana largo, suben.

R. Efectivamente. Se concentran en las vísperas de festivos: viernes y sábado, y en vísperas de un feriado que puede estar en medio de la semana. Entonces, cuando comparamos dos semanas, que pueden tener días feriados, tedremos tasas de homicidios radicalmente distintas. Y podemos sacar conclusiones apresuradas, como, por ejemplo, un incremento en las tasas de homicidios que están dadas más bien por una condición del entorno.

P. Además, hay homicidios en contexto de crimen organizado y otros no.

R. Y es muy difícil hacer esa apertura en un tiempo tan corto. En el informe del Centro de Prevención, sí tienen una apertura en las tipologías. Pero cuando entregas las cifras semana a semana, no es posible tener certeza de cuál es el ámbito en el que se están produciendo los homicidios.

P. ¿Qué tipo de movilidad tienen estos delitos?

R. Una lesión grave puede transformarse, más adelante, en un homicidio y ser reclasificado, y una muerte puede ser determinada después como un homicidio. Tampoco vamos a tener la clasificación [con los datos semanales] sobre el contexto en que ocurrió, y eso es fundamental para entender cómo podemos abordar ese delito. Es muy distinto un crimen en contexto de violencia intrafamiliar a uno de crimen organizado. Entonces, tampoco tendremos esa claridad para saber cuáles son las medidas que podríamos haber implementado y que podrían explicar una reducción.

Otro problema es que es difícil identificar políticas que tengan un impacto directo en la disminución de los homicidios.

P. ¿En qué sentido?

R. Por ejemplo, yo puedo patrullar en una esquina y medir cuántos delitos menos se cometen allí, pero los homicidos no son predecibles en el sentido de decir que mañana habrá uno, a diferencia de los hurtos. Es muy difícil definir cuál es la política pública que está mejorando el desempeño de los homicidios, sobre todo semana a semana, incluso, cuando son en contexto de crimen organizado. Esto está muy estudiado, en particular, en Colombia, donde había periodos de mucha calma de homicidios, pero eso no significaba que hubiese menos operación del crimen organizado.

P. ¿Es ‘peor’ la calma?

R. Cuando hay una organización que tiene el control territorial, ya no necesita los homicidios, por lo tanto, bajan. Los periodos de mayor paz en zonas tomadas, es cuando el crimen organizado es más fuerte y no está compitiendo con otras organizaciones, sino que hay una preponderante. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién le adjudicamos el éxito de una disminución de homicidios, y también si esa reducción es realmente un éxito. Evidentemente, que una muerte menos por ese delito es algo totalmente deseable, pero también hay que tener cuidado respecto a qué está generando esa baja. Y esto pasa en todos los Gobiernos.

P. Entonces ¿de qué sirve este reporte semanal?

R. Creo que hay otras cifras pertinentes para poder medir el desempeño de las instituciones y con un plazo, evidentemente, no semanal. Los homicidios no son el mejor instrumento para poder evaluar el impacto que están teniendo las políticas públicas o el desempeño del Gobierno o de las distintas instituciones en seguridad.

P. ¿Y cuáles sí son pertinentes?

R. Por ejemplo, mirar al Ministerio Público y ver cuántas sentencias condenatorias tiene en delitos graves; o a Gendarmería en reinserción social y ver cuántas personas se están escapando; cuántas tienen lesiones dentro de las cárceles; cuántos delitos se cometen en su interior y cuántas personas vuelven a cometer delitos una vez que son egresadas. Ahí hay cuatro indicadores rápidos que podrían medir el desempeño de Gendarmería. O en Carabineros, que tiene un rol preventivo, hay otras tasas que son más decidoras, pero no los homicidios. Y también en un periodo de tiempo más largo y no semanal, porque los datos inmediatos no van a estar lo suficientemente asentados, por lo que podemos tomar decisiones erróneas con respecto a eso.

P. ¿En políticas públicas?

R. Efectivamente. Cuando las medidas son muy cortas en el tiempo, las políticas públicas van a buscar tener impacto inmediato. Y en seguridad, cuando se busca eso, se van a tomar medidas que son reactivas. Por ejemplo, si quiero evitar que una persona se enferme de diabetes, al final solamente le voy a dar un remedio para que baje las condiciones hoy, pero no voy a evitar en un niño disminuir la obesidad infantil, porque eso es a largo plazo. Lo mismo pasa en seguridad: si trato de tener un impacto hoy día, las medidas que voy a tomar son de control o de persecución. Puedo poner iluminación y a Carabineros en la calle, que está bien y es muy útil, pero no voy a tener medidas que tengan un impacto más sostenible en el tiempo, como prevención temprana de involucramiento delictual y una mejor reinserción social.

P. ¿Cómo ha visto al Gobierno de Kast en seguridad?

R. Es poco tiempo...Estamos a la espera que exista una clara definición de cuáles son las políticas públicas que van a implementar. Han habido anuncios que estaban en la campaña, como el plan frontera norte y la persecución de inmigrantes irregulares, pero ahora hay que ver cómo se materializan. No hay todavía grandes anuncios de políticas públicas que nosotros pensemos que pueden hacer cambios relevantes, pero estamos a la espera de que esas noticias surjan, porque necesitamos saber cuál es el plan más profundo de cada una de estas medidas para poder evaluar y poder recomendar, que es nuestro papel como fundación. Al igual que consideramos que es precipitado entregar datos de homicidios semanalmente, también lo es hacer una evaluación de un Gobierno que tiene poco más de un mes de ejercicio.

P. ¿Y cómo vio al Gobierno de Boric? ¿Hubo un cambio con la llegada de Carolina Tohá a Interior, cuando ese ministerio estaba a cargo de la seguridad?

R. Hubo cambios que fueron muy pertinentes. Nosotros, como funación,fuimos empujadores del ministerio de Seguridad y si bien todavía está en proceso de implementación, lo importante es que cumpla el objetivo para el que fue diseñado: implementar políticas públicas basadas en evidencia. No más que eso. Y para ello, necesita hacer diagnósticos correctos y no inventar la rueda, sino implementar políticas que hayan sido exitosas en otros lados y tener la capacidad de evaluar el desempeño institucional. Además, del rol rector de las policías.