Puerto Rico, en estado de emergencia ante una epidemia de influenza

La influenza en Puerto Rico se ha convertido en una situación crítica. La gobernadora Jennifer González Colón declaró esta semana el estado de emergencia en la isla ante el número de casos registrados desde 2025: un total de 42.183, casi el 46,4% corresponde a la población pediátrica (menores de 18 años). Hasta ahora ha habido 3.001 hospitalizaciones y 128 muertes por la infección viral, según ha informado el Gobierno a través de un comunicado; también aseguran que el 96,1% de los fallecidos no contaban con el registro de vacunación contra la influenza.

Son tres las ciudades en las que se concentra la mayor cantidad de casos: Ponce, al sur de la isla, con 8.392; Caguas, al este y más al centro del país, con 8.179; y Bayamón, al noreste, muy cerca de San Juan, la capital, con 7.111. La tasa de incidencias se sitúa en 1.309 casos por cada 100.000 habitantes.

El secretario del Departamento de Salud (DS), el doctor Víctor Ramos Otero, anunció esta semana que el Gobierno ha comenzado una estrategia para frenar el esparcimiento del virus que reside en cinco pilares: detección; vigilancia; vacunación y tratamiento; alcance comunitario; y campaña educativa/orientación. “Esta enfoque busca reducir la propagación del virus y minimizar la morbilidad, mortalidad y el impacto de la influenza en Puerto Rico”, se lee en la página gubernamental.

“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a tomar acción inmediata. La influenza puede ocasionar un cuadro de salud serio y complicado. La mejor defensa es la prevención, mediante la vacunación, las medidas de higiene y la responsabilidad de permanecer en casa cuando presenta síntomas. Vamos a seguir ampliando el acceso a la vacuna y reforzando la prevención en toda la Isla”, dijo Ramos Otero en el comunicado.

Sin embargo, Puerto Rico, al ser un territorio no incorporado de Estados Unidos, se rige bajo las recomendaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Desde el brote de la pandemia de covid-19, el índice de vacunación en la población ha visto una disminución significativa en todo el mundo con el auge de quienes se proclaman antivacunas; Robert Kennedy Jr., secretario del HHS nombrado por Trump, pertenece a este grupo.

Kennedy se ha mostrado hostil ante el sistema de vacunación estadounidense durante unos 20 años. Pero cuando asumió el cargo en febrero del año pasado, aseguró que no haría nada que dificultara o desalentara a la gente de vacunarse.

No obstante, a principios de 2026, funcionaros federales de salud anunciaron que las vacunas recomendadas a los niños en todo el país se redujeron de 17 a 11. Jim O’Neill, director del Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha realizado la actualización en la agenda de vacunación: un movimiento significativo en la política pública de Kennedy. A pesar de que son los Estados, no el Gobierno federal, los que mandan la cantidad de vacunas que la población debe recibir, las recomendaciones del CDC tienen una gran influencia.

Mientras que los casos de influenza son un problema en Puerto Rico, en los Estados Unidos continentales han aumentado los casos de sarampión. Según informa el CDC, el brote, que inició hace alrededor de un año en Texas, se ha ido intensificando y esparciendo, especialmente durante la temporada navideña, cuando se ha extendido a otras entidades como Carolina del Norte, California, Florida y Minnesota, por mencionar algunos. El CDC asegura que los 2.255 casos registrados en 2025 son la peor propagación que se ha registrado desde 1991.