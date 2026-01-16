Trump indulta a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, convicta por corrupción

La política se declaró culpable en agosto pasado y su sentencia estaba fijada para finales de enero. Los fiscales habían solicitado una pena de un año de prisión

El presidente Donald Trump ha indultado a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, convicta por corrupción por la Administración del demócrata Joe Biden en 2022. Vázquez, que respaldó al republicano en las elecciones presidenciales de 2020, se declaró culpable en agosto pasado y su sentencia estaba fijada para finales de este mes. Los fiscales habían solicitado una pena de un año de prisión.

Vázquez, que fue gobernadora de Puerto Rico entre 2019 y 2021, fue arrestada en 2022 por presuntamente participar en un esquema de soborno y fraude para financiar su campaña electoral en 2020. Como parte de un acuerdo con la Administración Trump, se declaró culpable de un cargo reducido por violar las leyes de financiamiento de campañas, convirtiéndose en la primera persona en gobernar Puerto Rico que asume culpabilidad en un caso de corrupción.

La exgobernadora admitió haber aceptado un donativo cuyo valor se estimó en hasta 25.000 dólares. El dinero vino del venezolano Julio Herrera Velutini, coacusado en el caso contra Vázquez junto al exagente del FBI convertido en asesor financiero Mark Rossini. De acuerdo con las autoridades, Herrera Velutini y Rossini prometieron apoyar la campaña de Vázquez si esta destituía al comisionado de la Oficina de Instituciones Financieras de Puerto Rico, que estaba investigando un banco internacional propiedad de Herrera Velutini por presuntas transacciones sospechosas. El banquero buscaba que Vázquez nombrara a otro comisionado elegido por él.

Herrera Velutini y Rossini han sido indultados por Trump también. Fuentes del Gobierno de Trump citadas por medios nacionales señalan que el presidente considera que las acusaciones en el caso contra Vázquez fueron una represalia por el apoyo que esta dio al republicano en las presidenciales de 2020, que Trump perdió ante Biden.

Vázquez, del conservador Partido Nuevo Progresista, que aboga por que la isla, territorio no incorporado de Estados Unidos, se convierta en el Estado 51 del país, asumió como gobernadora después de que su predecesor, Ricardo Roselló, fuese obligado a renunciar por protestas masivas en el verano de 2019. Vázquez ocupó el cargo hasta 2021, cuando perdió las primarias. Fue la primera mujer en gobernar la isla.

Pablo José Hernández, representante sin derecho al voto de Puerto Rico en el Congreso de EE UU y miembro del Partido Popular Democrático, condenó el indulto a Vázquez. “La impunidad protege y promueve la corrupción. El indulto a la exgobernadora Wanda Vázquez debilita la integridad pública, lacera la confianza en la justicia y ofende a los que creemos en el gobierno honesto”, escribió en su cuenta de X.

También Juan Dalmau, aspirante a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño en las elecciones de 2024, se pronunció tras conocerse la noticia. “El perdón otorgado por Donald Trump es una humillación más contra el pueblo de Puerto Rico”, opinó en la misma red social. Dalmau hizo historia al quedar en segundo lugar en los comicios de noviembre de 2024, por detrás de la actual gobernadora Jenniffer González-Colon, que es parte del mismo partido de Vázquez.

Trump concedió otros indultos esta semana que no hizo públicos pero que salieron a la luz este viernes en la prensa, incluyendo a una estafadora llamada Adriana Camberos, que fue puesta en libertad cuando el presidente Trump conmutó su pena en 2021, pero quien volvió a ser condenada en 2024.

El presidente ha indultado a más 1.600 personas durante el primer año de su segunda presidencia, muchas más que cualquier otro mandatario estadounidense. Ha usado el poder presidencial de clemencia para ayudar a sus aliados y socios sin importarle las controversias que le generen.

Nada más volver a la Casa Blanca en enero de 2025, indultó a unos 1.500 condenados o procesados por participar en el asalto al Congreso del 6 de enero de 2021. En noviembre, hizo lo mismo con 77 personas implicadas en los intentos de revertir los resultados electorales de 2020, incluido el exalcalde de Nueva York y su antiguo abogado, Rudy Giuliani. Y a finales del año pasado, perdonó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico.